Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε ο αντιπρόεδρος του οργανισμού, Ιωάννης Καϊμακάμης, ο οποίος τόνισε ότι γίνονται έλεγχοι νυχθημερόν για να πληρωθούν το ταχύτερο δυνατό οι αγρότες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, είπε επίσης ότι δεν έχουν πέσει στην αντίληψή του περιπτώσεις παρέμβασης υπουργών στο ελεγκτικό σύστημα του Οργανισμού.



Το μεσημέρι της Πέμπτης ξεκίνησε η κατάθεση της διευθύντριας Τεχνικών Ελέγχων του Οργανισμού, Αθανασία Ρέππα.

Η κ. Ρέππα ερωτήθηκε ευθέως αν γνωρίζει ότι υπάρχουν κυκλώματα και αν είναι σκάνδαλο. Η ίδια απάντησε ότι δεν είναι σκάνδαλο και ότι πρέπει να υπάρχει δόλος για να υπάρχει απάτη. Πρόσθεσε ότι υπάρχει παραβατικότητα και παρατυπίες και ότι πρέπει να κλείσουν τα όποια «παράθυρα».

Στο σημείο αυτό είπε ότι πρέπει να ενισχυθούν τα πληροφοριακά και τεχνικά συστήματα και ότι δεν είναι ευθύνη των εκάστοτε υπαλλήλων να μπορούν να έχουν στα χέρια τους περισσότερη δύναμη.

Αναφέρθηκε επίσης στην υπόθεση του Μόσχου Κορασίδη, του στελέχους του ΠΑΣΟΚ με τη διαγραφή χρέους 400.000 ευρώ που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια «ασυνήθιστη».

Νωρίτερα, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν βολές, λέγοντας ότι καλούνται μάρτυρες που είτε δεν απαντούν είτε δεν γνωρίζουν τίποτα για το σκάνδαλο.

Το «δεν ήξερα, δεν γνώριζα» του κ. Καϊμακάμη δεν μπορεί να αποτελεί πλέον άλλοθι στο γαλάζιο σκάνδαλο, ανέφεραν πηγές του ΠΑΣΟΚ, ενώ πηγές ΣΥΡΙΖΑ σημείωναν πως τα «γαλάζια» παιδιά επιμένουν να δηλώνουν ανήξερα για τις «γαλάζιες» ακρίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ.