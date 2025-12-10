«Βολές» βουλευτών ΝΔ σε Τσιάρα: Πρωτοφανής η συμμετοχή αγροτών στα μπλόκα, γιατί ξέφυγε επικοινωνιακά η κατάσταση;

Σε ενημέρωση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας προχωρά αυτή την ώρα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, στα κεντρικά γραφεία της Πειραιώς.

Νωρίτερα, είχε προηγηθεί έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή του κ. Τσιάρα και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, κατά την οποία ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενημερώθηκε τόσο για τις πληρωμές που έχουν ήδη καταβληθεί σε αγρότες και κτηνοτρόφους όσο και για εκείνες που προγραμματίζονται στο άμεσο μέλλον.

Τσιάρας: Αν δεν γίνονταν οι έλεγχοι, θα κινδύνευαν οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις

Στην ενημέρωση των βουλευτών, ο Κ. Τσιάρας εξήγησε ότι «οι έλεγχοι ήταν προαπαιτούμενο. Αν δεν γίνονταν έλεγχοι, θα διακινδύνευαν οι ίδιοι οι ευρωπαϊκοί πόροι». Παραδέχθηκε δε ότι «οι κινητοποιήσεις όντως είναι μεγάλες, κάθε μπλοκ όμως στην επικράτεια έχει τα δικά του αιτήματα. Δεν έχουν γι' αυτό το λόγο οι αγρότες βγάλει συντονιστικό». Σημείωσε δε ότι «αν δεν καθίσουμε στο τραπέζι για να μιλήσουμε θα είναι τυφλή εντελώς η διαμαρτυρία» και πρόσθεσε: «Τα βασικά τους όμως αιτήματα, όπως για παράδειγμα η μείωση στο κόστος παραγωγής, έχουν ικανοποιηθεί».

Όπως είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, «κατανοούμε όλοι πως μαξιμαλιστικά αιτήματα του τύπου «εγγυημένης χαμηλής τιμής» δεν μπορούν να υπάρξουν. Όχι στην Ελλάδα αλλά πουθενά» και σημείωσε ότι σε όποιους αγρότες μπήκαν λιγότερα χρήματα (πέραν των 2000 δεσμευμένων ΑΦΜ) αυτό συνέβη γιατί βρέθηκαν ζητήματα κατά τους ελέγχους».

Η βουλευτής Μαγνησίας Ζέτα Μακρή σημείωσε ότι η συμμετοχή στα μπλόκα είναι πρωτοφανής. «Ολοι οι δικοί μας είναι μέσα. Τι φταίει και επικοινωνιακά η κατάσταση ξέφυγε;» διερωτήθηκε.

Ο βουλευτής Καρδίτσας Τέλης Σπανιάς επεσήμανε ότι «Θα έπρεπε να μην πάρουνε τα χρήματα από τους λογαριασμούς για τον ΕΛΓΑ. Να βρεθεί ένας τρόπος να μη γίνει αυτό».

Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρεντζος απάντησε πως υπήρχε πρόβλημα νομιμότητας αν γινόταν αυτό. « Σε λίγα σχετικά άτομα παρουσιάστηκε το ζήτημα αυτό. Οι ίδιοι οι αγρότες εδώ και τριάντα χρόνια επιλέγουν τον τρόπο πληρωμής των εισφορών αυτών. Σε όσους αφαιρέθηκαν τα χρήματα αυτά, παρακρατήθηκαν με τη θέληση τους. Επειδή έχουν δηλώσει δηλαδή παρακράτηση μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ» είπε.

Η κυβέρνηση εξετάζει νέο πακέτο μέτρων για τους αγρότες, οι οποίοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με αποκλεισμούς λιμανιών, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος και ανέφερε ότι μελετάται η παράταση του προγράμματος «ΓΑΙΑ», που διασφαλίζει σταθερή τιμή κιλοβατώρας για το αγροτικό ρεύμα.

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά το τελευταίο Συμβούλιο Κυβερνητικής Πολιτικής, ζήτησε να εξετάσουμε την πιθανότητα παράτασης του προγράμματος “ΓΑΙΑ”», δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ το πρωί της Τετάρτης.

Αφορμή για αυτή την ενημέρωση αποτέλεσε η παρέμβαση χθες το πρωί έξι βουλευτές της ΝΔ, οι οποίοι προχώρησαν σε κοινή δήλωση ζητώντας να αρθεί «ο άδικος και καταχρηστικός αποκλεισμός» όσων παραγωγών δεν έλαβαν τις αποζημιώσεις που θεωρούν ότι δικαιούνταν, εξαιτίας των ελέγχων στο ιδιοκτησιακό τους καθεστώς.



Συγκεκριμένα, όπως ανέφεραν οι βουλευτές, Φωτεινή Αραμπατζή, Θεόδωρος Καράογλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Κυριαζίδης, Ιωάννης Πασχαλίδης, Ιωάννης Γιώργος, όλοι τους από τη Βόρεια Ελλάδα, «η χθεσινή πληρωμή του πολυαναμενόμενου, άκρως αναγκαίου Μ23 οδήγησε δυστυχώς σε έωλους, καταχρηστικούς και άδικους αποκλεισμούς δικαιούχων αγροτών».

«Χιλιάδες παραγωγοί να βρίσκονται σήμερα εκτός πληρωμής»

Μάλιστα υποστήριξαν ότι «παρά το σήμα κινδύνου, που εκπέμψαμε με αφορμή τη συμπληρωματική πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων, δυστυχώς, όπως φαίνεται, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφάσισε να εφαρμόσει αναδρομικά και εκ των υστέρων, φίλτρα ελέγχου και αντιπαραβολής ιδιοκτησιακού καθεστώτος για πληρωμή αποζημίωσης με έτος αναφοράς το 2024».

«Αποτέλεσμα, χιλιάδες παραγωγοί Παραδεκτών Αιτήσεων Στήριξης του Μέτρου 23 με βούλα και υπογραφή της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων (30/10/25), να βρίσκονται σήμερα εκτός πληρωμής και από τα 178.507.863,52 εκατ. ευρώ του Μ23 να μοιράζονται τελικά 157.466.387,8 εκατ. ευρώ», σημείωσαν οι έξι βουλευτές στη δήλωσή τους και καλούν «τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ να προχωρήσει στην αποδέσμευση των δικαιούχων του προγράμματος εφαρμόζοντας τον νόμο και μόνο!».