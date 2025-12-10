Νέα Δημοκρατία: Ανακοινώθηκαν οι αναπληρωτές στη Γραμματεία Οργανωτικού του κόμματος

Η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε την Τετάρτη τους νέους αναπληρωτές στις Γραμματείες Οργανωτικού του κόμματος, με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αναλυτικά:

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίζονται ως αναπληρωτές γραμματείς ορίζονται οι κάτωθι: