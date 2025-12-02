Ν. Κεραμέως: Η ιστορική Κοινωνική συμφωνία οδηγεί σε πλήρη προστασία των εργαζομένων

Στην ευρύτερη σημασία της πρόσφατης Κοινωνικής Συμφωνίας, αναφέρθηκε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

Όπως τόνισε δεν έχει ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο στη χώρα, μια συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και του συνόλου των εθνικών εταίρων για ένα πολύ ευρύ φάσμα ζητημάτων που αφορούν το Εργατικό Δίκαιο, σημειώνοντας ότι "άρα, λοιπόν, αυτή η συμφωνία είναι ιστορική για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι για τον συμβολισμό της, ότι καθίσαμε, συμφωνήσαμε όλοι μαζί. Ο δεύτερος είναι για την ουσία της συμφωνίας, που αυτή η συμφωνία οδηγεί εκ των πραγμάτων σε πιο εύκολη σύναψη και επέκταση συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οδηγεί σε πλήρη προστασία των εργαζομένων μετά τη λήξη μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας".

Αναφέρθηκε στα τέσσερα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για τους συνταξιούχους αυτό το διάστημα σημειώνοντας ότι "το πρώτο έγινε ήδη πράξη, τα 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες κ.ο.κ., Θα είναι πάγια αυτή η ενίσχυση, κάθε Νοέμβριο, κάθε χρόνο. Δεύτερον, θα πληρωθούν πριν τα Χριστούγεννα οι συντάξεις του Ιανουαρίου, οι οποίες θα είναι αυξημένες κατά 2,4%, είναι η φετινή αύξηση. Επίσης, όσοι διατηρούν προσωπική διαφορά, από 01/01/2026 θα μειωθεί κατά 50% και από το 2027 έχουμε πλήρη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Πάγιο αίτημα των συνταξιούχων εδώ και πολλά χρόνια. Τέταρτο μέτρο, η φορολογική μεταρρύθμιση, δηλαδή οι μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές, οι οποίοι μπαίνουν σε ισχύ από τον Ιανουάριο, ωφελούν και τους συνταξιούχους. 'Αρα, και οι συνταξιούχοι θα δουν περισσότερα χρήματα στο τέλος του μήνα. Τέσσερα πολύ καλά νέα για τους συνταξιούχους".

Για την ψηφιοποίηση των χειρόγραφων καρτελών ενσήμων του e-ΕΦΚΑ η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι πρόκειται για ένα από μεγαλύτερα έργα το οποίο γίνεται για πρώτη φορά και αναμένεται να επιταχύνει περαιτέρω τον χρόνο απονομής των συντάξεων.

Σχετικά με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας υπογράμμισε ότι παρά την επιφυλακτικότητα που υπήρξε αρχικά, η εφαρμογή της οδηγεί σε τεράστια αύξηση στις δηλωθείσες υπερωρίες. "Το 2024, είχαν δηλωθεί 2,9 εκατομμύρια υπερωρίες. Φέτος, το 2025, χωρίς να έχει κλείσει η χρονιά, είμαστε στα 5 εκατομμύρια δηλωθείσες υπερωρίες" είπε.

Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε επίσης στην σημαντική αύξηση της απασχόλησης σημειώνοντας ότι η ανεργία έχει μειωθεί πλέον στο 8% από 18% το 2019 γεγονός που συνεπάγεται πάνω από 500.000 νέες θέσεις εργασίας.

Για τα εργατικά ατυχήματα που καταγράφονται τον τελευταίο καιρό, η υπουργός τόνισε ότι "κάθε εργατικό ατύχημα μας απασχολεί προφανώς και κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην υπάρχει ούτε ένα" και στη συνέχεια παρέπεμψε στα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τα οποία η χώρα μας καταλαμβάνει μία από τις καλύτερες θέσεις σε σχέση με τα εργατικά ατυχήματα αναλογικά με τον ενεργό πληθυσμό της χώρας, αλλά και στο πρόσφατο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει σειρά διατάξεων για την ενίσχυση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

Σε ό,τι έχει να κάνει με το Rebrain Greece η κ. Κεραμέως επεσήμανε ότι βασικός στόχος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι να κάνει τη σύζευξη μεταξύ Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat έχουν επιστρέψει στην χώρα μας από το 2010 μέχρι το 2023, 420.000 συμπατριώτες μας δήλωσε.

Ερωτηθείσα για τις κινητοποιήσεις των αγροτών η κ. Κεραμέως επεσήμανε ότι γίνεται απολύτως κατανοητό το δικαίωμα στη διαμαρτυρία και την διεκδίκηση, ωστόσο αυτό δεν μπορεί να αποβαίνει σε βάρος των πολλών. "Δεν μπορεί να είναι εις βάρος της ελεύθερης κυκλοφορίας στη χώρα", είπε και πρόσθεσε ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και το αρμόδιο υπουργείο έχουν ήδη δώσει οδικό χάρτη και έχουν ήδη αρχίσει οι πληρωμές σε όσους δεν είναι υπό έλεγχο για τις πράξεις τους.

Τέλος, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ για την Κοινωνική Συμφωνία και για την συγκυρία της υπογραφής της η υπουργός επεσήμανε ότι "δεν φτάσαμε εδώ από την μία μέρα στην άλλη" και η υπογραφή έγινε τώρα γιατί ήταν πρόσφορο το έδαφος, αφού είχαν προηγηθεί διάφορες πρωτοβουλίες.