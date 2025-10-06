Ν. Χριστοδουλίδης: Οι σχέσεις Λευκωσίας - Αθήνας είναι ισχυρότερες από ποτέ

Οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση και η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο Συνέδριο «Ναυτιλιακή Κύπρος», στη Λεμεσό, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ερωτηθείς αν υπάρχει κάποια κρίση στις σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας με αφορμή τον ΑΔΜΗΕ είπε ότι «οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση, η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως.

Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα: Όσοι επενδύουν σε ρήξη των σχέσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης με την Κυπριακή Κυβέρνηση, της σχέσης μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, θα απογοητευτούν.

Και για να αναφερθώ σε κάτι πολύ πρόσφατο, είδαν δείγματα γραφής την προηγούμενη βδομάδα», προσθέτοντας ότι «αυτό δίνει απαντήσεις σε όλα τα σχετικά ερωτήματα».

Σύσκεψη στο Μαξίμου για το καλώδιο

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την διοίκηση του ΑΔΜΗΕ για ζητήματα που αφορούν την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου.

Το ζήτημα τέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης στο φόντο των αντιδράσεων που προκλήθηκαν από κυπριακό δημοσίευμα για τον ΑΔΜΗΕ.

Η εξέλιξη ήλθε μετά και το δημοσίευμα κυπριακής εφημερίδας ότι ο ΑΔΜΗΕ προέβαλε νέες απαιτήσεις αναφορικά με το ύψος της προβλεπόμενης αποζημίωσης του Διαχειριστή για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου. Ο ΑΔΜΗΕ διέψευσε το δημοσίευμα ενώ νωρίτερα ο Νίκος Χριστοδουλίδης χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, επισημαίνοντας ότι «η κυπριακή κυβέρνηση δεν εκβιάζεται από κανέναν».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα έγραψε την Κυριακή ο «Φιλελεύθερος» της Κύπρου, ο ΑΔΜΗΕ απέστειλε επιστολή προς τη ΡΑΕΚ, ζητώντας την ακύρωση προηγούμενης απόφασης που του αναγνώριζε ανάκτηση εξόδων ύψους 82 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόνο 25 εκατ. θα μπορούσαν να εισπραχθούν το 2025. Αντ’ αυτού, ο διαχειριστής διεκδικεί την αναγνώριση δαπανών ύψους 251 εκατ. ευρώ, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Ο ΑΔΜΗΕ διαψεύδει δημοσίευμα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε την Κυριακή σε διάψευση κυπριακού δημοσιεύματος που έκανε λόγο για διεκδικήσεις αναφορικά με το ύψος της προβλεπόμενης αποζημίωσης του Διαχειριστή για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, το οποίο προκάλεσε την αντίδραση του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

Ο ΑΔΜΗΕ διαψεύδει κατηγορηματικά πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δημοσίευμα της κυπριακής ιστοσελίδας philenews με τίτλο «Αποκαλυπτικό: Κήρυξε πόλεμο ο ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο – Επιστολή βόμβα στη ΡΑΕΚ – Ετοιμάζεται για προσφυγή στη δικαιοσύνη», σχετικά με διεκδικήσεις του για το ύψος της προβλεπόμενης αποζημίωσης από την ΡΑΕΚ, όσον αφορά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Ο ΑΔΜΗΕ αναγνωρίζει και διεκδικεί τη συμφωνημένη πρώτη δόση των 25 εκατ. ευρώ για το 2025, και τίποτα περισσότερο όσον αφορά τις επενδυτικές δαπάνες του έργου (capex), και διαψεύδει την αυθαίρετη και αδιασταύρωτη πληροφορία του δημοσιεύματος περί άμεσης διεκδίκησης των 251 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος των 1,9 δις €, του έργου, και το οποίο θα ανακτηθεί στο βάθος χρόνου των 35 ετών απόσβεσης που έχει προσδιοριστεί ρυθμιστικά.

Ο λόγος που ο ΑΔΜΗΕ με βάση το προβλεπόμενο συμβατικό δικαίωμά του αιτήθηκε αναθεώρηση της απόφασης της ΡΑΕΚ της 31ης Ιουλίου 2025, είναι ότι η ΡΑΕΚ με αυτή την απόφαση δεν αναγνώρισε τα έξοδα που έχει κάνει ο Διαχειριστής έως σήμερα, παρά τα στοιχεία που έχει λάβει και παρά το γεγονός ότι η Ελληνική ρυθμιστική αρχή τα αναγνωρίζει.

Συγκεκριμένα η ΡΑΕΚ αναγνώρισε μόνο ποσό ύψους 82 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 251 εκατ. ευρώ, τα οποία αποτελούν βεβαιωμένες έως σήμερα επενδυτικές δαπάνες.

Ο ΑΔΜΗΕ αναγνωρίζει το προς ανάκτηση ποσό των 25 εκατ ευρώ για το 2025 ως έναντι του πραγματικού εσόδου του έργου, το οποίο ρυθμιστικά θα πρέπει να υπολογιστεί στη βάση του συνόλου των επενδυτικών δαπανών, όπως πράττει η ΡΑΑΕΥ, διεκδικεί για τον λόγο αυτόν την αναγνώριση από τη ΡΑΕΚ του συνόλου των πραγματικών δαπανών του έως σήμερα. Με την ένσταση προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη.