Ν. Χαρδαλιάς: Δίνουμε οριστική λύση στο πρόβλημα της επάρκειας νερού στο μητροπολιτικό πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

Τέλος στο χρόνιο πρόβλημα επάρκειας νερού στο μητροπολιτικό πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» θα δώσει η διάνοιξη γεώτρησης στον Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού και η κατασκευή αγωγού ύδρευσης, που προβλέπεται από την προγραμματική σύμβαση ύψους 336.000 ευρώ, την οποία συνυπέγραψαν ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, ο πρόεδρος του αναπτυξιακού οργανισμού της περιφέρειας «Νέα Μητροπολιτική ΑΕ» Δημήτρης Φραγκάκης, ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού Γιώργος Κορμάς, ο πρόεδρος του φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» Σάκης Κατσούλης και ο δήμαρχος Αγίων Αναργύρων - Καματερού Σταύρος Τσίρμπας.

Το έργο αφορά στη διάνοιξη υδρογεώτρησης για τη μελέτη επάρκειας ύδατος στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, και στη διοχέτευση, σε μήκος περίπου 1.400 μέτρων μέχρι το πάρκο.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί η καταλληλόλητα και η επάρκεια του νερού ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες άρδευσης και πλήρωσης των λιμνών και να εξασφαλιστεί η βιώσιμη λειτουργία του σημαντικότερου πνεύμονα πρασίνου στη Δυτική Αττική.

Η χρηματοδότηση γίνεται από ίδιους πόρους της περιφέρειας, με πρόβλεψη περάτωσης του έργου σε 36 μήνες.

Με αφορμή της σύμβαση για τη βιωσιμότητα του πάρκου ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε:

«Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διοίκηση της πρωτεύουσας περιφέρειας της χώρας, δεσμευτήκαμε να αλλάξουμε ριζικά την εικόνα και τη λειτουργία των μητροπολιτικών μας πάρκων, τα οποία οφείλουν να εξελιχθούν σε πρότυπα πράσινης ανάπτυξης, πολιτισμού και κοινωνικής ζωής ως "ζωντανά κύτταρα" της Αττικής μας.

Με το έργο της νέας γεώτρησης και του αγωγού ύδρευσης στο πάρκο "Αντώνης Τρίτσης" δίνουμε επιτέλους μια οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα, εξασφαλίζοντας τον φυσικό του πλούτο, τις λίμνες και τη συνέχιση της ζωτικής του λειτουργίας ως πνεύμονα πρασίνου για τη Δυτική Αθήνα και για ολόκληρο το λεκανοπέδιο.

Με σκληρή δουλειά, επιμονή και συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς συνεχίζουμε να επενδύουμε με έργα που αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας και στις 66 γειτονιές του λεκανοπεδίου, κάνοντας πράξη όλα όσα δεσμευτήκαμε για μία "πράσινη", "βιώσιμη" και πιο "ανθρώπινη" Αττική».

Και πρόσθεσε: «Η αναβάθμιση των μητροπολιτικών μας πάρκων δεν είναι μια αποσπασματική παρέμβαση. Είναι στρατηγική επιλογή. Είναι μέρος ενός ολιστικού σχεδίου που υλοποιούμε με συνέπεια, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ποιότητα ζωής των πολιτών περνά μέσα από το περιβάλλον και τους δημόσιους χώρους που τους ανήκουν. Τα μητροπολιτικά πάρκα της Αττικής μας αλλάζουν πρόσωπο. Από σύμβολα εγκατάλειψης, γίνονται σημεία βιώσιμης αναγέννησης. Και αυτή είναι η παρακαταθήκη που θέλουμε να αφήσουμε στις επόμενες γενιές».