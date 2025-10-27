Αιχμές Χ. Δούκα προς Ανδρουλάκη για το ΠΑΣΟΚ - «Παράθυρο» για συνεργασία με Τσίπρα

Την άρνηση του στο ενδεχόμενο συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία υπογράμμισε τη Δευτέρα ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σε συνέντευξη του στο Open TV.

Το στέλεχος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστήριξε πως «το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να έχει έωλα μηνύματα. Η θέση μας πρέπει να είναι ξεκάθαρη κι αυτή η θέση να είναι ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να συγκυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία», είπε, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν στελέχη που πολλές φορές σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ γιατί πιστεύουν ότι υπάρχει δυνατότητα συγκυβέρνησης. Αυτό είναι πρόβλημα στρατηγικής, αλλά και πολιτικό και συλλογικό πρόβλημα. Πρέπει να πάμε στο συνέδριο και να αποφασίσουμε συνολικά ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση».

Για τον Ανδρουλάκη

Απαντώντας σε επικρίσεις για το ότι «πριονίζει» τη θέση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ο δήμαρχος Αθηναίων διέψευσε κάθε σχετική πρόθεση και επικαλέστηκε τη δημοκρατική νομιμοποίηση του ρόλου του: «Είμαι χρόνια στο ΠΑΣΟΚ, κατέβηκα σε μια εκλογική διαδικασία και με ψήφισαν χιλιάδες άνθρωποι. Έχω ευθύνη να λέω τις απόψεις μου. Ούτε μπαϊράκι σηκώνω, ούτε ροκανίζω την καρέκλα του κ. Ανδρουλάκη. Λέω τα ίδια πράγματα».

Στη συνέχεια και μιλώντας για την παραίτηση του διευθυντή του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπαβασιλείου, ο κ. Δούκας σημείωσε με νόημα πως οι αναρτήσεις που έκανε ο τελευταίος «ήταν δημόσιες. Δεν ήταν κρυφές», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είτε αγνοήθηκαν είτε υποτιμήθηκαν στοιχεία που εκ των υστέρων αποδείχθηκαν προβληματικά.

Για ενδεχόμενες συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ

Στη συνέχεια, ο κ. Δούκας απάντησε και σε ερωτήσεις για πιθανές συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ με άλλα κόμματα.

«Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ενώσει δυνάμεις στην κοινωνία και αφού το ίδιο έχει καθαρή θέση, δεν βρίσκω τον λόγο να μην είναι ανοικτό στον διάλογο. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, θεωρώ ότι πρέπει να μιλήσουμε με όσους θέλουν να μιλήσουν μαζί μας». Ερωτηθείς ειδικά αν αυτό περιλαμβάνει τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε: «Ναι και τον κ. Τσίπρα εφόσον κάνει κόμμα και τους κ.κ. Φάμελλο, Χαρίτση, Κόκκαλη».

Άγνωστος Στρατιώτης

Αναφορικά με την πολιτική ένταση που επικράτησε σχετικά με την τροπολογία της κυβέρνησης για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο δήμαρχος Αθηναίων εκτίμησε ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ ήταν ορθή: «Ήταν σωστή η κίνηση να καταθέσει πρόταση αντισυνταγματικότητας», σημείωσε.