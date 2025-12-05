«Μπηχτή» Οδ. Κωνσταντινόπουλου για Ανδρουλάκη: Η εμφάνιση Τσίπρα έχει στοιχεία και της δικής μας αδυναμίας

Σαφείς αιχμές προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ άφησε σε συνέντευξή του ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος με αφορμή τη βιβλιοπαρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα.

«Η εμφάνιση Τσίπρα έχει στοιχεία και της δικής μας αδυναμίας. Αν εμείς ήμασταν στο 22% δεν θα μπορούσε να επιστρέψει ο κ. Τσίπρας - το πολύ πολύ θα έγραφε το βιβλίο του» ανέφερε ο βουλευτής Αρκαδίας σε συνέντευξή του στο iefimerida.

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής ξεκαθάρισε πάντως ότι το θέμα της ηγεσίας του κόμματος έχει κριθεί στις τελευταίες εκλογές και ο πρόεδρος δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, εκτός αν ο Νίκος Ανδρουλάκης λάβει ο ίδιος κάποια πρωτοβουλία.

«Τι κοιτάς σε ένα κόμμα πρώτον την ηγεσία του τον αρχηγό του. Ο αρχηγός εκλέχτηκε πρόσφατα δημοκρατικά αρά δεν μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει. Αν θέλει να πάρει κάποια πρωτοβουλία θα την πάρει ο ίδιος. Οποιαδήποτε πρωτοβουλία πρέπει να την πάρει ο ίδιος εγώ δεν μπορώ να υποδείξω στον Πρόεδρο ο οποίος είναι εκλεγμένος πρόσφατα και όπως ξέρετε εγώ έθεσα το θέμα, άνοιξα το θέμα της διαδικασίας. Έγινε ήταν μια πολύ εξαιρετική διαδικασία υπήρξαν αποτελέσματα ήταν απολύτως σεβαστά, άρα κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει τον πρόεδρο πριν όποιας πρωτοβουλίας μπορεί να πάρει ο ίδιος», σημείωσε με νόημα ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάντως δεν άφησε αναπάντητη την αιχμή του βουλευτή του και λίγες ώρες μετά σε τηλεοπτική του συνέντευξη έστειλε μήνυμα ότι όλοι κρίνονται για την προσφορά τους στον αγώνα του κόμματος.

«Την πρωτοβουλία που όφειλα να πάρω, την πήρα μαζί με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Και ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ πήρε μια απόφαση, να δώσουμε τον αγώνα για να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και αυτόν τον αγώνα θα τον δώσω μέχρι τέλους, με όλες μου τις δυνάμεις. Το πώς, λοιπόν, κάθε στέλεχος τοποθετείται σε αυτή τη δύσκολη σύγκρουση, θα κριθεί. Όπως θα κριθούμε για το αποτέλεσμα, θα κριθεί και κάθε στέλεχος για τον τρόπο που αγωνίζεται και προσφέρει σε αυτή τη μάχη» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο MEGA.