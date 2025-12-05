Ναι μεν, αλλά…

Η αλήθεια είναι πως οι τελευταίες ημέρες οι μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη είναι δύσκολες λόγω της απαραίτητης για την επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά διακοπής της λειτουργίας του.

Αυτό το ομολογουμένως δύσκολο για τους Θεσσαλονικείς γεγονός αποδεικνύει παράλληλα και το πόσο σημαντικό είναι το έργο για την πόλη και την καθημερινότητα των πολιτών. Έχει περιορίσει την κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά 15% περίπου και έχει «μικρύνει» τις αποστάσεις και για όσους μετακινούνται με τα αυτοκίνητά τους και για όσους επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

