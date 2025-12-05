Evdaimonia: Η οικοτεχνία του Σουφλίου που μετατρέπει το κουκούλι σε φυσικό προϊόν ομορφιάς – H ανάπτυξη και τα σχέδια για εξαγωγές

Η Evdaimonia, η οικοτεχνία που δημιούργησε ο Ευάγγελος Μπακαλούδης στο Σουφλί, την «πόλη του μεταξιού», αποτελεί σήμερα ένα από τα πλέον καινοτόμα εγχειρήματα στο χώρο της σηροτροφίας και της φυσικής ομορφιάς.Με καθετοποιημένη παραγωγή, νέο branding, πιστοποίηση Cruelty Free International – μοναδική παγκοσμίως για σηροτροφική μονάδα – και ετήσια άνοδο πωλήσεων 30%–40%, η επιχείρηση εξελίσσεται σε έναν δυναμικό εκπρόσωπο του clean beauty, επιδιώκοντας να βγει στις αγορές του εξωτερικού τα επόμενα δύο με τρία χρόνια. Παράλληλα, στηρίζει τον πρωτογενή τομέα του Σουφλίου, προτρέποντας νέους παραγωγούς να ασχοληθούν με τη σηροτροφία.

