Μήνυμα Μητσοτάκη για στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ, στις εβραϊκές οργανώσεις των ΗΠΑ

Την έμφαση της ελληνικής κυβέρνησης για τη στρατηγική συνεργασία της χώρας μας με το Ισραήλ υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τις συναντήσεις που είχε με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων, μεταξύ των οποίων με το World Jewish Congress και την AIPAC.

Οι επαφές έγιναν στον περιθώριο της παρουσίας του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη για την 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Μέγαρο Μαξίμου, ο συζητήθηκαν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι Ελλάδα και Ισραήλ είναι στρατηγικοί εταίροι, αλλά υπογράμμισε ότι ο πόλεμος στη Γάζα δεν μπορεί να συνεχιστεί και η ανθρωπιστική κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί.