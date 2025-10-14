Μεταναστευτικό: 26 ΜΚΟ έλαβαν 175 εκατ. ευρώ - Αυστηροποιείται το πλαίσιο εποπτείας

Η λίστα των χρηματοδοτήσεων που έχουν λάβει Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) οι οποίες δραστηριοποιούνται στο μεταναστευτικό στη χώρα μας διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, σε απάντηση ερώτησης του προέδρου του κόμματος «Νίκη», Δημήτρη Νατσιού.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το συνολικό ποσό χρηματοδότησης των ΜΚΟ από τον χρηματοδοτικό μηχανισμό του ΕΟΧ για την περίοδο 2014-2021 ανέρχεται σε 16.670.162,92 ευρώ, ενώ από δωρεές και συνεισφορές του εξωτερικού έχουν εισρεύσει 50.099,82 ευρώ.
Το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό σκέλος αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕΥ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, με συνολικό ύψος επιχορηγήσεων 175.000.000 ευρώ, ποσό που συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι συγκεκριμένες ΜΚΟ χρηματοδοτούνται από πόρους των Προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 (με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση), καθώς και από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 2021-2025.
Αναλυτικά οι 26 ΜΚΟ
- PRAKSIS (Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας) – €7.221.243,00
- Αλληλεγγύη Solidarity Now – €2.092.305,25
- ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων – €22.481.663,95
- Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός – ΑΜΚΕ – €365.464,00
- Εταιρία Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης Παλινοστούντων Ομογενών (ΕΚΠΟΣΠΟ) Νόστος – €12.945.277,19
- Ηλιακτίδα Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Λέσβου – €18.412.218,14
- Μετάδραση – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη – €6.663.873,00
- Φάρος Ελπίδας – €663.873,00
- Σύμπραξη Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση – €139.884,00
- Σύλλογος Μέριμνας Ανηλίκων και Νέων – €2.549.714,40
- Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος – €1.498.188,19
- Catholic Relief Services United States Conference of Catholic Bishops Υποκατάστημα Ελλάδας – €2.494.876,00
- Hopeten Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία – €2.494.876,00
- The Home Project Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία – €9.874.317,00
- Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κέντρο Νέων Ηπείρου – €4.723.430,12
- Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Απόστολοι – €1.121.743,25
- Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD) – €11.547.326,13
- Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός – €7.609.638,00
- Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτική Έκφραση Θεσμοί – ΕΚΠΕΘΕ – €9.042.435,09
- ΖΕΥΣ Μ.Κ.Ο. – €6.354.203,90
- Ιατρική Παρέμβαση – €3.691.217,00
- ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων – €6.631.543,00
- Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας – €18.734.897,50
- Συνύπαρξις – Οικονομικό Πρόγραμμα Προσφύγων – €20.899.959,41
- Το Χαμόγελο του Παιδιού – €381.653,00
- Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Δύναμη Ζωής – €460.192,00