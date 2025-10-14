Μεταναστευτικό: 26 ΜΚΟ έλαβαν 175 εκατ. ευρώ - Αυστηροποιείται το πλαίσιο εποπτείας

Η λίστα των χρηματοδοτήσεων που έχουν λάβει Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) οι οποίες δραστηριοποιούνται στο μεταναστευτικό στη χώρα μας διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, σε απάντηση ερώτησης του προέδρου του κόμματος «Νίκη», Δημήτρη Νατσιού.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το συνολικό ποσό χρηματοδότησης των ΜΚΟ από τον χρηματοδοτικό μηχανισμό του ΕΟΧ για την περίοδο 2014-2021 ανέρχεται σε 16.670.162,92 ευρώ, ενώ από δωρεές και συνεισφορές του εξωτερικού έχουν εισρεύσει 50.099,82 ευρώ.

Το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό σκέλος αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕΥ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, με συνολικό ύψος επιχορηγήσεων 175.000.000 ευρώ, ποσό που συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι συγκεκριμένες ΜΚΟ χρηματοδοτούνται από πόρους των Προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 (με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση), καθώς και από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 2021-2025.

Αναλυτικά οι 26 ΜΚΟ