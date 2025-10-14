Εν μέσω διεργασιών στο πολιτικό σκηνικό, δύο νέες δημοσκοπήσεις, που είδαν το φως της δημοσιότητας, στον απόηχο της παραίτησης Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα, έρχονται να επιβεβαιώσουν την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, με την κυβέρνηση να διατηρεί διψήφια διαφορά από την αξιωματική αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ να παγιώνεται στη δεύτερη θέση, με μία μόνο «υποσημείωση», να «απειλείται» δυνητικά, από ένα κόμμα Τσίπρα, με βάση τις απαντήσεις στην υποθετική ερώτηση προς τους εκλογείς, αν θα στήριζαν ένα σχηματισμό υπό τον πρώην πρωθυπουργό.

Το ποιοτικό χαρακτηριστικό, που ίσως να διαδραματίσει τελικά καθοριστικό ρόλο, αν τα δεδομένα παραμείνουν ως έχουν έως τις εθνικές εκλογές, το 50% των ερωτηθέντων στη μέτρηση της GPO, με αυξητικές τάσεις, που δηλώνει υπέρ μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης, ακόμη κι αν χρειαστούν επαναλαμβανόμενες κάλπες.

Στη δημοσκόπηση της GPO και την εκτίμηση πρόθεσης ψήφου, η Νέα Δημοκρατίας συγκεντρώνει ποσοστό 28,6% και το ΠΑΣΟΚ 15,4%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 11,5%. Ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας και ΚΚΕ, με ποσοστό 8,8%, ΣΥΡΙΖΑ 5,4%, Φωνή Λογικής 3,2%, Κίνημα Δημοκρατίας 2,8%, Νίκη 2,6%, ΜέΡΑ25 2,5% και Νέα Αριστερά 1,8%. Στην δημοσκόπηση της Opinion Poll και αντίστοιχα στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 30,1% και το ΠΑΣΟΚ δεύτερο με 13,8%. Στην τρίτη θέση η Ελληνική Λύση και ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας με 10,9%, ΚΚΕ με 7,6%, 4,5% ΣΥΡΙΖΑ και Φωνή Λογικής, 3,2% ΜέΡΑ25, 2,6% Κίνημα Δημοκρατίας, 2,3% ΝΙΚΗ και 1,2% Νέα Αριστερά.

Οι δύο εταιρείες αποτυπώνουν και την δυναμική ενός ενδεχόμενου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα, μετά την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα και την προαναγγελία, ουσιαστικά, των επόμενων κινήσεών του. Στην GPO, το 23,9% θεωρεί ότι η ίδρυση κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό θα καλύψει το αντιπολιτευτικό κενό, ενώ το 74,1% απαντά αρνητικά, με τον κ. Τσίπρα να φαίνεται ότι απευθύνεται σε ένα ακροατήριο που φθάνει το 20,2%, με το 9,1% να δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να τον ψηφίσει και το 11,1% αρκετά πιθανό.

Στην Opinion Poll, το 8,6% απαντά ότι σίγουρα θα ψήφιζε ένα κόμμα υπό την ηγεσία Τσίπρα και το 17,5% ότι θα μπορούσε να το ψηφίσει. Η ίδια εταιρεία διερευνά και τις μετακινήσεις των ψηφοφόρων προς ένα κόμμα Τσίπρα, με βασική «δεξαμενή» είναι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΑ και να ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ. Σχεδόν επτά τους δέκα δηλώνουν λίγο πιθανό ή εμφανίζονται εντελώς αρνητικοί στο να παράσχουν στήριξη σε ένα κόμμα Τσίπρα και στις δύο μετρήσεις.

Η GPO επιχειρεί να καταγράψει και τη δυναμική ενός ενδεχόμενου κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά, για το οποίο το 2,8% απαντά πολύ πιθανό να το ψηφίσει και το 5,8% αρκετά πιθανό, με το 90,3%, πάντως, να απαντά «όχι» και «μάλλον όχι».

Την ώρα, που η κυβέρνηση αρχίζει ήδη να αναπτύσσει την επιχειρηματολογία της για τη σημασία των ισχυρών, άρα κατ’ εκείνη και αυτοδύναμων, κυβερνήσεων, που συνεπάγονται πολιτική σταθερότητα για την χώρα και διασφαλίζουν τη θετική πορεία της οικονομίας, η GPO αποτυπώνει αυξημένα ποσοστά όσων τάσσονται υπέρ μιας μονοκομματικής κυβέρνησης, με ανοδική τάση, έναντι όσων ζητούν κυβέρνηση συνεργασίας, οι οποίοι βαίνουν μειούμενοι.

Σχεδόν ένας στους δύο, ποσοστό 49,8%, δηλώνει ότι θέλει να προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση ακόμη και αν απαιτηθούν επαναλαμβανόμενες εκλογές, ενώ μειώνεται κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες, στο 44,8%, όσων τάσσονται υπέρ μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Η κυβέρνηση θα επιμείνει σε αυτό το διακύβευμα της κάλπης και προτάσσοντας την πολιτική κρίση, που φθάνει στα όρια της ακυβερνησίας, σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, με ευθεία αντανάκλαση στην οικονομία της, θα επιχειρήσει την περαιτέρω συσπείρωση δυνάμεων.

Βασική «δεξαμενή» προς αυτή την κατεύθυνση είναι η λεγόμενη «γκρίζα ζώνη», που και στις δύο μετρήσεις αποτυπώνεται σε υψηλά ποσοστά. Στην GPO καταγράφεται στο 13,2%, ενώ στην Opinion Poll εκτινάσσεται στο 19,4%, αφήνοντας ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια στα κόμματα να απευθυνθούν στους αναποφάσιστους.