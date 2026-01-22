Μ. Συρεγγέλα: «Μονόδρομος» η αγωγή κατά της Κωνσταντοπούλου - Εκτοξεύει συνεχώς λάσπη

Ως «μονόδρομο» χαρακτήρισε η Μαρία Συρεγγέλα την αγωγή που υπέβαλε κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, καθώς όπως ανέφερε, η πρόεδρος της Πλέυσης Ελευθερίας «εκτοξεύει μόνο λάσπη».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Πέμπτης, τόνισε ότι «ζήτησα από την κυρία Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της εξεταστικής, να ανακαλέσει όσα ισχυρίστηκε για τη σχέση μου με την κυρία Σεμερτζίδου και να ζητήσει συγγνώμη, γιατί αυτά που έλεγε δεν ισχύουν».

Η βουλευτής της ΝΔ επεσήμανε ότι η επίθεση και η λάσπη που εξαπέλυσε η κ. Κωνσταντοπούλου «δεν περιορίζονται σε εκείνη την ημέρα, αλλά επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, εντός και εκτός Βουλής».

Η κυρία Συρεγγέλα ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά ότι «η κυρία Σεμερτζίδου δεν υπήρξε σε καμία περίπτωση συνεργάτιδά μου».

Η αγωγή κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας αφορά προσβολή προσωπικότητας. Σύμφωνα με την κ. Συρεγγέλα, η κ. Κωνσταντοπούλου επιμένει να τη συνδέει με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου, η οποία ερευνάται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρουσιάζοντάς την ως συνεργάτιδά της.

Παράλληλα, η κ. Συρεγγέλα καταγγέλλει ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχει χρησιμοποιήσει επιτιμητικούς χαρακτηρισμούς σε βάρος της, υπονοώντας σχέσεις με κακοποιά στοιχεία.

Στην ίδια δήλωση υπογραμμίζεται ότι η πολιτική διαφωνία είναι «θεμιτή και επιθυμητή», υπό τον όρο ότι διεξάγεται με πολιτική ευπρέπεια. Τέλος, η κ. Συρεγγέλα γνωστοποιεί ότι, σε περίπτωση που επιδικαστεί αποζημίωση, το ποσό θα διατεθεί για κοινωφελείς σκοπούς.