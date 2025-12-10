Μ. Παγώνη για Άδωνι: Σταματήστε συνέχεια να τον κατηγορείτε - Έχει κάνει τις περισσότερες προσλήψεις προσωπικού

Η Ματίνα Παγώνη αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το σύστημα Υγείας, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, καταβάλλει ουσιαστικές προσπάθειες για τη βελτίωση και την αναμόρφωση του χώρου.

Σε συνέντευξή της στο MEGA, η κ. Παγώνη τόνισε ότι: «θα ζητήσουμε ακόμα από τον υπουργό προσωπικό, θέλουμε ακόμα μόνιμο προσωπικό, είναι σωστό που γίνονται οι ανακαινίσεις στα νοσοκομεία, που έμπαινες μέσα και ντρεπόσουν. Θέλουμε επιπλέον χρηματοδότηση», επισημαίνοντας πως υπάρχουν ακόμη μεγάλες ανάγκες σε στελέχωση και πόρους.

Στη συνέχεια υπερασπίστηκε τον κ. Γεωργιάδη, σημειώνοντας: «Σταματήστε να κατηγορείται τον υπουργό. Έχει κάνει τις περισσότερες προσλήψεις, και ειδικά επικουρικού προσωπικού, που έχουν γίνει. Έγιναν πολλές προσλήψεις επί covid για να είμαστε δίκαιοι».

Η κ. Παγώνη επισήμανε επίσης ότι το πάγιο αίτημα του κλάδου παραμένει η ενίσχυση των νοσοκομείων με μόνιμο προσωπικό το συντομότερο δυνατόν, καθώς και η επίσπευση των διαδικασιών κρίσεων γιατρών.

«Απλώς θέλουμε μόνιμο προσωπικό όσο γίνεται πιο γρήγορα και να τρέξουν οι κρίσεις των γιατρών. Είναι μεγάλο πρόβλημα και θέλουμε να τρέξουνε. Αυτό εξαρτάται και από εμάς, που είμαστε στα συμβούλια κρίσεων για να προσληφθούν και οι γιατροί και οι νοσηλευτές άμεσα», σημείωσε χαρακτηριστικά.