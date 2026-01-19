Μ. Καρυστιανού: Θέλω να κυβερνήσει το Κίνημα των Πολιτών - Θέμα διαβούλευσης οι αμβλώσεις

«Θέλω να κυβερνήσει το Κίνημα των Πολιτών», τόνισε σε συνέντευξή της η Μαρία Καρυστιανού, υπογραμμίζοντας ότι «Δεξιά και Αριστερά είναι χαρακτηρισμοί που ανήκουν στο παρελθόν».

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση στο OPEN, αν θέλει να παίξει ρόλο στην κυβέρνηση της χώρας, απάντησε: «Βεβαίως. Πώς θα υπάρχει η αλλαγή. Η φιλοδοξία είναι η κοινωνία να βρει εκπροσώπους στη Βουλή. Δεν ξέρω αν θα κυβερνήσω εγώ, γιατί δεν ξέρω, αν θα ειμαι αρχηγός. Θέλω να κυβερνήσει το Κίνημα. Να δω τους πολίτες στη Βουλή να προσφέρουν έργο».

Όσον αφορά στις αμβλώσεις, υποστήριξε πως «σέβομαι την ελεύθερη βούληση, είναι πολύ σημαντική και κατοχυρωμένη συνταγματικά. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης. Ας αποφασίσει λοιπόν η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει.»

«Καμία συνεργασία με κανένα κόμμα»

Στο ενδεχόμενο συνεργασίας με κάποιο κόμμα, ξεκαθάρισε ότι δε θα υπάρξει: «Καμία συνεργασία με κανένα κόμμα. Μπορεί το αποτέλεσμα να εκπλήξει όλους».

Επίθεση στον Τσίπρα

Αναφερόμενη στον Αλέξη Τσίπρα και τον χαρακτηρισμό «χρυσόψαρο», η Μαρία Καρυστιανού εξαπελυσε επίθεση, αναφέροντας μεταξύ άλλων «Σε ποιες μελέτες στηρίχτηκε για το 3ο μνημόνιο στη χώρα;».

Σε σχόλιο των δημοσιογράφων «η Καρυστιανού απέναντι σε όλο το πολιτικό σύστημα», είπε «Ναι, σε ποιους θα πρέπει να απευθυνθώ;» για τη δικαιοσύνη;

Οι προτάσεις από πολιτικούς αρχηγούς

Η Μαρία Καρυστιανού έχει δεχθεί προτάσεις από πολιτικούς αρχηγούς κομμάτων, για να ενταχθεί σε κάποιο αυτό, όπως αποκάλυψε, τονίζοντας ότι «Δεν είναι θέμα φιλοδοξίας. Σημασία έχει να μπορέσεις να προσφέρεις. Εμείς πάμε να δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο. Θα πάρουμε τα πραγματικά προβλήματα και θα δώσουμε λύσεις».

Σχετικά με την ανακοίνωση του κόμματος, ζήτησε λίγη υπομονή, ενώ σχολιάζοντας τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι το σημαντικότερο είναι η διατήρηση της ειρήνης.

Για τη συνέντευξη σε περιοδικό της Κύπρου και τη σχέση της στη θρησκεία, είπε: «Το ότι φωτογραφήθηκα δίπλα σε εικόνες, δε σημαίνει κάτι» συμπληρώνοντας ότι δεν ήταν πολύ κοντά στη θρησκεία. «Μετά το χαμό της κόρης μου παίρνω δύναμη από την πίστη μου. Δε θεωρώ ότι είναι θέμα δημόσιας διαβούλευσης».

«Δεν είμαι κοντά στο κόμμα «Νίκη», ούτε σε άλλο κόμμα» ξεκαθάρισε η Μαρία Καρυστιανού, προσθέτοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχει δηλώσει, ότι δεν πήγαινε να ψηφίσει, λέγοντας «δε με εξέφραζε κάποιο κόμμα».

Για το ποιοι θα είναι πίσω από το κόμμα και αν θα συνεργαστεί με στελέχη από τη Νίκη του Νατσιού

Δεν μπορώ να αναφέρω ονόματα. Ακούω πράγματα και ειλικρινά τρομάζω. Προέρχονται από όλους τους χώρους αλλά δεν είναι ενεργοί πολιτικοί. Μια και μιλούν πολλοί για την κυρία Γρατσία και το γεγονός ότι προέρχεται από τη Νίκη, έχουμε ανθρώπους που ήταν στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία και άτομα που βρίσκονταν στην Αριστερά.

Για το αν βρίσκονται στην ομάδα της ο κ. Πατσίκας που ήταν θερμός πολέμιος των εμβολίων και ο κ. Νικολόπουλος

Ο κ. Πατσίκας βρίσκεται στην ευρεία ομάδα, είναι ένας που βοηθά στην προσπάθεια οργανωτικά. Ο κ. Νικολόπουλος δεν είναι στην ομάδα.

Για την τοποθέτηση του Νίκου Πλακιά ότι είναι αντίθετος με τη χρονική στιγμή λόγω της δίκης και γι αυτούς που μιλούν για «προσωπική φιλοδοξία»

Δεν ξέρω αν θα υπάρξει άνθρωπος που με επιχειρήματα και όχι με προσωπικές απόψεις ή συναισθηματισμούς, μπορεί να πει ότι δεν έχω κάνει ό,τι νομικές κινήσεις θα μπορούσα να κάνω. Και εδώ και στο εξωτερικό. Δεν μπορώ να δω Δικαιοσύνη τη στιγμή που έχουμε μια σύγκρουση τρένων και δεν υπάρχει εισαγγελέας που να έχει το σθένος να φέρει τον υπουργό Μεταφορών με τη διαδικασία του αυτοφώρου για να δώσει εξηγήσεις. Για να μην πω ότι φτάσαμε στα τρία χρόνια με τους πολιτικούς να είναι ελεύθεροι, ατιμώρητοι με ένα δυο πλημμελήματα που θα τα λύσουν. Σε αυτή την χώρα ζω. Προσωπικά δε, δεν πιστεύω ότι θα ξεκινήσει η δίκη τον Μάρτιο.

Για το δικαίωμα στην άμβλωση

«Σέβομαι την ελεύθερη βούληση, είναι πολύ σημαντική και κατοχυρωμένη συνταγματικά. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης. Ας αποφασίσει λοιπόν η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει.

Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα των αμβλώσεων γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, δικό της είναι το σώμα, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά και τα δικαιώματα του εμβρύου. Τώρα εγώ είμαι και παιδίατρος, επομένως και λόγω της επιστήμης μου διχάζομαι ποια δικαιώματα θα πρέπει… δεν μπορώ να ιεραρχήσω τα δικαιώματα της γυναίκας και του εμβρύου. Μια γυναίκα μπορεί να αποφασίσει βεβαίως για το σώμα της. Το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει και ένα άλλο ηθικό θέμα.

Δεν έχει σημασία τι λέω εγώ ή τι πιστεύετε εσείς. Στη δημόσια διαβούλευση η πλειοψηφία, οι περισσότεροι, θα έχουν καλύτερη άποψη και γνώμη και είναι πιο δημοκρατικό. Μιλάμε για μια ζωή που μόλις γεννάται. Η επιστήμη μου με έχει βάλει σε θέση φροντίζοντας και τη ζωή που έχει δημιουργηθεί, δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Κατανοώ πλήρως και το δικαίωμα της γυναίκας αν θέλει την τεκνοποίηση ή όχι.

Τη στιγμή που ξεκινάει από τους τρεις μήνες να χτυπάει η καρδιά ενός παιδιού, θεωρείται μια ζωή που έχει δημιουργηθεί. Και μετά από κάποιες εβδομάδες, ακόμα και τα παιδιά που έχουν βγει με καισαρική – πηγαίνετε να δείτε στις μονάδες θεραπείας νεογνών – επιβιώνουν. Το γνωρίζω ότι είναι νόμιμες οι αμβλώσεις. Για το ηθικό θέμα λέω. Θέματα τα οποία μπορεί να αφορούν το πώς θέλει να λειτουργεί η κοινωνία μας μπορεί να λύνονται με διαβουλεύσεις. Όχι, το συγκεκριμένο, γενικότερα».