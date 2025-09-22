Μ. Καρυστιανού: Fake news τα δημοσιεύματα για δημιουργία κόμματος ή η πιθανή προσχώρησή της στο ΠΑΣΟΚ

«FAKE!!!» έγραψε σε ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού αναφερόμενη σε δημοσίευμα ιστοσελίδας που κάνει λόγο για δημιουργία κόμματος από την ίδια, γράφοντας και δύο πιθανά ονόματα.

Παράλληλα, στην ίδια ανάρτηση χαρακτηρίζει επίσης FAKE την πιθανότητα να προσχωρήσει στο ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά η ανάρτηση της κ. Καρυστιανού:

«Η κοινωνία φλέγεται !

Οι θεσμοί έχουν καταρρεύσει και η δικαιοσύνη παραμένει άφαντη στη χώρα μας.

Απεργία πείνας από γονιό που έχασε το παιδί του στα Τέμπη και όμως συκοφάντες φλομώνουν τον κόσμο με ψέματα όπως αυτά!!

Και βέβαια περιμένουμε και άλλα ψέματα, που θα βγουν στην συνέχεια.

Είναι η αγωνία ή ο φόβος που σας κάνει να διασπείρετε μυθεύματα και να κρύβετε τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας ;

Δεν έχετε καταλάβει όμως όλοι, ακόμη και τα υποτελή τρολ και οι κίτρινοι δημοσιογράφοι ότι η αλήθεια είναι φως και δεν κρύβεται, όσο και αν κάνετε τα πάντα για να τη μπαζώσετε, ακολουθώντας τη συνταγή των αφεντικών σας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι προ ημερών σε συνέντευξή της όταν κλήθηκε να σχολιάσει μια δημοσκόπηση στην οποία ένα κόμμα υπό την ίδια συγκέντρωνε ποσοστό 25%, είπε: «Για μένα αυτό το 25% αν είναι αληθινό μου δίνει ότι η κοινωνία δεν θέλει πλέον κάτι που να προέρχεται από το σύστημα. Η κοινωνία έχει ανάγκη από ανθρώπους ανεξάρτητους και άφθαρτους, οι οποίοι θα έρθουν με νέο πρόγραμμα και θα μπουν μπροστά. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ηγηθώ μίας τέτοιας προσπάθειας, αλλά δεν το βλέπω προσωπικά για μένα. Ακόμα δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο, αλλά και εγώ είμαι στο 25% που νιώθω αυτή την ανάγκη. Αν δημιουργείτο κάτι που να ήταν συμβατό με τις σκέψεις μου, εννοείται ότι θα ήμουν μέρος του».