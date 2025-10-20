Μ. Χρυσοχοΐδης για Άγνωστο Στρατιώτη: Σωστή η απόφαση για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Σωστή χαρακτήρισε την απόφαση να αναλάβουν οι Ένοπλες Δυνάμεις την διαχείριση του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως τόνισε σε δηλώσεις του στο OPEN, η απόφαση αποκαθιστά το εθνικά αυτονόητο, καθώς πρόκειται για ιερό και εθνικό χώρο, ενώ η Αστυνομία θα συνεχίσει να διασφαλίζει την ασφάλεια του μνημείου και της γύρω περιοχής.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον θόρυβο που προκλήθηκε μετά το τραγικό περιστατικό στα Τέμπη, λέγοντας ότι κάποιοι επιχειρούν να μετατρέψουν έναν κοινό τόπο μνήμης σε πολιτικό πεδίο αντιπαράθεσης, κάτι που, όπως υπογράμμισε, πρέπει να αποφευχθεί.

«Άνοιξε μια συζήτηση που δεν χρειάζεται. Υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι ιερά. Η Ακρόπολη, οι εκκλησίες μας, και το Μνημείο των πεσόντων και του Αγνώστου Στρατιώτη. Υπήρχαν πριν από εμάς και θα υπάρχουν μετά από εμάς. Οφείλουμε να διαχειριστούμε όλα αυτά με σεβασμό» ανέφερε αρχικά και συνέχισε: «Θα πάμε στην εκκλησία να γράφουμε στους τοίχους; Θα πάμε στην Ακρόπολη να κάνουμε ασχήμιες; Όχι. Ο Άγνωστος Στρατιώτης έρχεται από πάρα πολλά χρόνια. Γιατί να τα παραβιάσουμε». «Σχετικά με το ζήτημα των ονομάτων των νεκρών των Τεμπών, καλώς υπάρχουν. Δεν πάει κανείς να τα σβήσει. Γιατί ανοίγουμε πόλεμο και διαμάχες;» πρόσθεσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Δεν αφορά τα Τέμπη αυτή η ιστορία»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφερόμενος στην νομοθετική ρύθμιση για το Μνημείο που θα ψηφιστεί επεσήμανε πως: «έχει κάποιο κομματικό όφελος που κάνει αυτό η κυβέρνηση; Ο κάθε πολίτης έχει την δικιά του άποψη. Η νομοθέτηση περιγράφει ότι υπάρχει ένας ιερός χώρος. Δεν αφορά τα Τέμπη αυτή η ιστορία. Είναι ένα νωπό ζήτημα που δημιουργεί ένα συνολικό πένθος και δεν αφορά τη νομοθέτηση αυτή. Αφήστε την άκρη το ζήτημα των Τεμπών».

Παράλληλα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε πως πρόκειται για μια νομοθετική ρύθμιση που βάζει τα πράγματα σε μια σειρά. «Θα παραλάβουν το μνημείο οι Ένοπλες δυνάμεις. Απλά για το θέμα της τάξης. Και θα διευκρινιστούν άλλα ζητήματα που αφορούν τον καλλωπισμό και τη φύλαξη του χώρου» επεσήμανε σχετικά.

«Δεν με ενοχλεί η εικόνα με τα κεριά και τα καντηλάκια»

Στο προσωπικό ερώτημα που του τέθηκε αν τον ενοχλούν τα κεριά και τα ονόματα των θυμάτων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη τόνισε: «Το θέμα με τα κεριά και τα καντηλάκια δεν με ενοχλεί και το θεωρώ πολύ λογικό. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι για δεκαετίες σε αυτόν τον χώρο γίνονταν πολλά πράγματα. Έχει σκάσει μέχρι και βόμβα. Σε κάθε χώρα δεν υπάρχει ένα μνημείο που όλοι σέβονται πάνω από όλους; Ανεξαρτήτως πολιτικής πεποιθήσεως; Αυτό πρέπει να κάνουμε».