Δηλαδή εμείς απατεώνες είμαστε;

Δεν θυμάμαι ποιο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτή την ερώτηση. Πάντως φαίνεται πως η απάντηση είναι καταφατική, αν κρίνω από την επιστολή που δημοσίευσε προχθές η εφημερίδα «Το Ποντίκι». Ποιος την υπέγραφε; Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Ευκλείδης Τσακαλώτος. Πότε την έστειλε; Στις 9 Ιουλίου 2015, δύο μόλις ημέρες μετά την ανάληψη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, στη θέση του παραιτηθέντος Βαρουφάκη. Σε ποιον την απέστειλε; Στον Γερούν Ντάισελμπλουμ. Και τι έλεγε αυτή η επιστολή; Πως η κυβέρνηση θα αποδεχθεί ό,τι της υποδειχθεί.

Αυτή η επιστολή είναι γνωστή από τον Νοέμβριο του 2022, καθώς την είχε αποκαλύψει ο Δημήτρης Στρατούλης στο βιβλίο του « 8 μήνες που συντάραξαν την Ελλάδα». Το ερώτημα είναι: γιατί έρχεται και πάλι στην επικαιρότητα;

Μια λογική απάντηση είναι πως θέλουν να φορτώσουν την κυβίστηση στον Τσακαλώτο, αποενοχοποιώντας τον Α. Τσίπρα στο πλαίσιο του rebranding. Ο Τσίπρας έκανε 17ωρη διαπραγμάτευση ενώ ο υπουργός του τον μαχαίρωσε πισώπλατα. Απάντηση με ένα βασικό αδύναμο σημείο: είναι δυνατόν ο πρωθυπουργός να μην γνώριζε την πρωτοβουλία του υπουργού του που μόλις είχε ορκιστεί;

Ακόμα πιο λογική είναι η απάντηση πως κάποιοι θέλουν να κάψουν το νέο εγχείρημα Τσίπρα εν τη γενέσει του. Τι διαπραγματευόταν επί 17 ώρες αφού είχε αποδεχθεί προκαταβολικά όλα όσα θα ζητούσαν οι εταίροι μας; είναι προφανές πως έπαιζε θέατρο. Σε αυτή την όντως μυστήρια υπόθεση σημασία έχει το τι θα γράφει ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του. Λίγη υπομονή.

Όμως εκτιμώ πως η ζημία έχει γίνει, καθώς η στιγμή που ξαναέρχεται στη δημοσιότητα η επιστολή Τσακαλώτου, θα φέρει έναν νέο κύκλο αντιπαραθέσεων στη ριζοσπαστική Αριστερά. Ο ίδιος ο υπουργός στην απάντηση του προς «Το Ποντίκι» μάλλον περιπλέκει κι άλλο την κατάσταση, αφού και αυτός διερωτάται από τη δική του οπτική « τότε τι ακριβώς κάναμε 17 ώρες στη συγκεκριμένη Σύνοδο» για να εισπράξει τη δηκτική απάντηση της εφημερίδας πως « εδώ συμφωνούμε. Το ίδιο ερώτημα κάναμε κι εμείς. Τι ακριβώς κάνατε όταν ήταν δεδομένη η υποχώρηση σε κάθε πίεση;».

Νομίζω πως αν δεν υπήρχε στο τραπέζι η επανεμφάνιση του Α. Τσίπρα, με όρους καθαγιάσεως, ουδένα θα ενδιέφερε αυτή η επιστολή Τσακαλώτου. Όσοι ταχθήκαμε με το «Μένουμε Ευρώπη» λέμε πως πολύ καλά έκανε και την απέστειλε. Επίσης, οι αντιμνημονιακοί δεν μαθαίνουν κάτι καινούργιο, τους τα είχε γράψει πριν από τρία χρόνια ο Δημήτρης Στρατούλης. Έτσι, το πρόβλημα σήμερα δεν το έχει ο Ε. Τσακαλώτος, αλλά ο Α. Τσίπρας ο οποίος καλείται να υπερασπιστεί και την 17ωρη διαπραγμάτευσή του, η οποία φαίνεται ότι ήταν fake.

Αν μια ολόκληρη διαπραγμάτευση- για την οποία οι προπαγανδιστές της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ μέχρι και τον…Λένιν επικαλέστηκαν- αποδειχθεί πως ήταν μούφα, τότε φυσικά πρόκειται περί πολιτικών απατεώνων. Ο βαρύς χαρακτηρισμός δεν αφορά την κυβίστηση καθ΄εαυτή, αλλά το πώς αυτήν την κυβίστηση πήγαν να την «περάσουν» στο κοινό τους.