Μ. Βορίδης: Ο εισαγγελέας είπε το αυτονόητο για τα μπλόκα – Οι αγρότες να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου

Υπέρ της παρέμβασης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις κινητοποιήσεις των αγροτών τάχθηκε την Τετάρτη ο Μάκης Βορίδης, προσθέτοντας ότι όταν τελούνται αδικήματα όλες οι αρμόδιες αρχές πρέπει να φροντίζουν για την εφαρμογή του νόμου.

Ο πρώην υπουργός και στέλεχος της ΝΔ ανέφερε σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ πως «οι πραγματικοί αγρότες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καθημερινότητά τους» και συμπλήρωσε ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για συγκεκριμένες πληρωμές και έχει ήδη προχωρήσει σε εκταμιεύσεις για ορισμένες ομάδες, όπως οι κτηνοτρόφοι αυτόχθονων φυλών.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι καθυστερήσεις δεν έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά σχετίζονται με διαδικαστικούς ελέγχους και την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Σημείωσε ακόμα ότι οι κινητοποιήσεις που οδηγούν σε παρακώλυση συγκοινωνιών δυσχεραίνουν τη συζήτηση και μπορούν να οδηγήσουν σε εντάσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις. «Όταν η κυβέρνηση λέει ελάτε να μιλήσουμε και οι αγρότες δεν προσέρχονται, δυσκολεύει η διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά το κόστος παραγωγής, ο κ. Βορίδης υπενθύμισε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια, τη θέσπιση ειδικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας και τη χορήγηση αγροτικού πετρελαίου, καθώς και τα μέτρα κατά της ελληνοποίησης προϊόντων. «Αυτά τα μέτρα έχουν μειώσει σημαντικά το κόστος παραγωγής και έχουν αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των Ελλήνων παραγωγών», δήλωσε.

Τέλος, σε πολιτικό επίπεδο, σχολίασε την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για «βαθιά προγραμματική και ιδεολογική αυτοκριτική» ώστε να υπάρξει σοβαρή ανασύνταξη της Αριστεράς και επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία επικεντρώνεται στην παρουσίαση συγκεκριμένων πολιτικών και στρατηγικών για την πορεία της χώρας.