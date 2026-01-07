Α. Λοβέρδος για κόμμα Καρυστιανού: Απευθύνεται κυρίως στον χώρο των ψεκασμένων

Την άποψη ότι το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού απευθύνεται «κυρίως στον χώρο των "ψεκ"» εξέφρασε το πρωί της Τετάρτης ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Συγκεκριμένα, αναπτύσσοντας το σκεπτικό του σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο κ. Λοβέρδος υποστήριξε ότι, αν και θεωρητικά το εγχείρημα Καρυστιανού θα μπορούσε να απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας, στην πράξη προκαλεί αντιδράσεις από συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους.

«Λογικά το κόμμα Καρυστιανού απευθύνεται στο 100% της κοινωνίας. Ωστόσο, ποιοι αντέδρασαν; Ένας ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και ο Βελόπουλος. Το κόμμα Καρυστιανού επηρεάζει και το μελλοντικό κόμμα Τσίπρα, αντιδρούν, δηλαδή, αυτοί που απειλούνται. Υπάρχει καταρχάς ο χώρο των ψεκ, εκεί κυρίως απευθύνεται, όσοι δεν θέλουν τα εμβόλια κτλ.», σημείωσε ο κ. Λοβέρδος.

Σύμφωνα με τον ίδιο,«η αντιπολίτευση δεν έχει ηγέτη αυτή τη στιγμή άρα υπάρχει ο χώρος και αυτό σπεύδει να το καλύψει ο κ. Τσίπρας με τη μέθοδο του βιβλίου, έρχεται όμως τώρα και η κυρία Καρυστιανού. Υπάρχει επομένως ένα ποσοστό του ελληνικού λαού που φέρνει αντίδραση σε όλα και υπάρχει το κενό στην αντιπολίτευση».

Καταλήγοντας, ο κ. Λοβέρδος τόνισε ότι το γεγονός και μόνο πως η αντιπολίτευση αντιδρά στο νέο εγχείρημα αποτελεί ένδειξη ότι τα υπάρχοντα κόμματα ενδέχεται να επηρεαστούν από την παρουσία του.