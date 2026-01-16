Την αύξηση της προκαταβολής προς τους διευθυντές για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών των σχολείων σκέπτεται η κυβέρνηση, όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, από το βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Αχαΐας της «Νίκης» Σπ. Τσιρώνη με θέμα «Κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών».

Σχολιάζοντας σχετική παρατήρηση του βουλευτή για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών των σχολείων, που πρέπει πλέον να αντιμετωπίζουν οι δήμοι αντί των σχολικών επιτροπών που καταργούνται, ο κ. Λιβάνιος είπε ότι για τις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν μέσα στην καθημερινότητα ενός σχολείου υπάρχει η πάγια προκαταβολή των διευθυντών σχολικών μονάδων, που έχει σκοπό να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες, που αναπληρώνεται, και είναι από 1.000 μέχρι 3.000 ευρώ για τα σχολικά επαγγελματικά κέντρα.

Μάλιστα, υπάρχει μία σκέψη να αυξηθεί κι άλλο, σύμφωνα με τον υπουργό.

Ο ίδιος σημείωσε ότι είχε μία πολύ εποικοδομητική συνάντηση και με τον Σύλλογο Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, «προκειμένου να τις συνδέσουμε με τον αριθμό των μαθητών, και έχουν εντοπιστεί και κάποια προβλήματα τα οποία, γραφειοκρατικά, μπορούν να μειωθούν, ώστε να λύνονται άμεσα τα έκτακτα θέματα».

Ο κ. Λιβάνιος επεσήμανε ότι η κατάργηση των σχολικών επιτροπών εξυπηρετεί και τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης του δημοσίου χρήματος, προς όφελος των σχολείων.

«Ουδείς έως τώρα γνώριζε τις υποχρεώσεις των επιτροπών σε ρεύμα, θέρμανση και προμηθευτές, και όταν ανέλαβαν τις υποχρεώσεις οι δήμοι βρέθηκαν μπροστά σε χρέη δεκάδων εκατομμυρίων», υπογράμμισε σημειώνοντας ότι λόγω της αδιαφάνειας υπήρξαν περιπτώσεις που κάποιοι «επένδυαν» τα χρήματα των επιτροπών σε στοιχηματικές εταιρείες.

Όπως ανέφερε, αυτά τα χρήματα τώρα τα διαχειρίζονται οι δήμοι με διαγωνιστικές διαδικασίες και επιτροπές παραλαβής, ενώ δίδεται και η δυνατότητα στους διευθυντές, με τις προκαταβολές για έκτακτες ανάγκες, να αντιμετωπίζουν από τα αναλώσιμα για μία παράσταση των Χριστουγέννων έως το σπασμένο τζάμι και το χαλασμένο λουκέτο σε μία αίθουσα.

«Αν αφήναμε την υπάρχουσα κατάσταση στις σχολικές επιτροπές, σε τρεις μήνες δεν θα μπορούσαν ούτε στυλό να αγοράσουν» κατέληξε ο υπουργός Εσωτερικών.