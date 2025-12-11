Κυρ. Πιερρακάκης στους FT: Η πρόσφατη εμπειρία της Ελλάδας προσφέρει ένα ευρωπαϊκό μάθημα

Έφτασε η στιγμή που οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης καλούνται να εκλέξουν είτε τον Κυριάκο Πιερρακάκη, είτε τον Βέλγο, Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ για την ηγεσία του Eurogroup.

Όπως σχολιάζουν οι Financial Times, κάθε ψήφος μετρά, αφού αρκετοί είναι εκείνοι που δεν έχουν δείξει ακόμη σημάδια για την προτίμησή τους.

Συγκεκριμένα, και οι δύο προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο διαθέτει εννέα μέλη στο Eurogroup, διασπώντας έτσι την ψήφο των συντηρητικών. Οι Σοσιαλδημοκράτες ελέγχουν πέντε έδρες, οι Φιλελεύθεροι τέσσερις, και η ακροδεξιά δύο.

Σύμφωνα με τους FT, για να βγει κάποιος από τους δύο νικητής, πρέπει να πείσει τουλάχιστον δέκα ομολόγους του, ότι είναι ο καταλληλότερος για να οδηγήσει την αναιμική Ευρωζώνη σε διατηρήσιμη ανάπτυξη, να συγκρατήσει το υψηλό χρέος και τις υπερβάσεις δαπανών, να διαμορφώσει το ευρώ στην ψηφιακή του μορφή και να ολοκληρώσει την ενιαία αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Η ψηφοφορία παραμένει πολύ αμφίρροπη, καθώς πολλές χώρες αρνούνται να πάρουν θέση εκ των προτέρων — πιο χαρακτηριστικά οι «Big Four»: Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία.

Οι FT επισημαίνουν για τον Κυριάκο Πιερρακάκη ότι προβάλλει την ιστορία της οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας, έπειτα από μια δεκαετία μνημονίων και μεταρρυθμίσεων δημοσιονομικής προσαρμογής, που — όπως υποστηρίζει — επέτρεψαν στην Ελλάδα να ξεπεράσει τον μέσο όρο της Ευρωζώνης τα τελευταία χρόνια, να καταγράφει πρωτογενές πλεόνασμα και να θέσει το χρέος της σε καθοδική πορεία.

«Η πρόσφατη εμπειρία της Ελλάδας προσφέρει ένα ευρωπαϊκό μάθημα», είχε δηλώσει στους Financial Times.

Στον αντίποδα, οι FT επισημαίνουν ότι σε βάρος της υποψηφιότητας του βαν Πέτεγκεμ λειτουργεί μια εκκρεμής απόφαση του Βελγίου σχετικά με τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας — ένα ζήτημα που έχει φέρει απέναντί του τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Κιέβου στην Ευρωζώνη, τις χώρες της Βαλτικής και τη Φινλανδία