Κυρ. Μητσοτάκης: Υπάρχουν συμφέροντα που είναι χρυσοί χορηγοί του Τσίπρα

Βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξη Τύπου στην 89η ΔΕΘ την Κυριακή, με τον πρωθυπουργό να υποστηρίζει πως ορισμένα συμφέροντα έχουν αναλάβει το ρόλο του χρυσού χορηγού του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το ενδεχόμενο πολιτικής επαναφορές του κ. Τσίπρα, ο πρωθυπουργός θύμισε ότι ο πρώην πρωθυπουργός παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Νομίζω ότι γνωρίζετε το πώς έχω πορευθεί πολιτικά και στις εκλογές. Δεν αισθάνομαι ότι κέρδισα τον κύριο Τσίπρα. Αισθάνομαι ότι κέρδισα την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών και με τους πολίτες συνομιλούμε και αυτούς πρέπει να πείσουμε τελικά ότι η δική μας κυβερνητική πρόταση είναι η πιο αξιόπιστη για να μας τιμήσουν τελικά με την εμπιστοσύνη τους», εξήγησε.

Τόνισε επίσης πως ο κ. Τσίπρας, «απέτυχε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Ακόμα, ο κ. Μητσοτάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι υπάρχουν κάποια συμφέροντα, κάποια μέσα, κάποιοι επιχειρηματίες που έχουν αναλάβει το ρόλο του χρυσού χορηγού του κ. Τσίπρα.