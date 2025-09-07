Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι της Κυριακής η συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Δείτε live τη συνέντευξη:

Ερώτηση από τον Ελεύθερο Τύπο για τις αυξήσεις στους ένστολους

Έχουν ήδη από τον Ιούλιο πάρει τις πρώτες αυξήσεις. Του χρόνου θα υπάρχει δυνατότητα σημαντικής στήριξης της κοινωνίας. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, λίγο υπομονή μέχρι τη ΔΕΘ του 2026. Τα μέτρα που εξαγγείλαμε είναι μόνιμα. Τέτοια εποχή πριν δέκα χρόνια η κοινωνία δεν είχε πάρει πολύ χαμπάρι τι περιείχε το 3ο Μνημόνιο.

Ερώτηση από το flash.gr για τα πολιτικά σενάρια αλλαγής εν κινήσει στην ηγεσία της ΝΔ

Θα αστειεύεστε, προφανώς. Δεν έχω ακούσει τέτοια σενάρια. Είμαι εκλεγμένος πρωθυπουργός με ισχυρή λαϊκή νομιμοποίηση, παρά την κάποια φθορά.

Ερώτηση από το Liberal.gr για τη θέση της Ελλάδας στον πόλεμο της Ουκρανίας

Μου είναι αδιανόητο να δεχτώ ότι δεν θα υπερασπιστούμε τον αμυνόμενο απέναντι στον επιτιθέμενο. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση της Ουκρανίας. Κουβαλάμε μέσα μας το εθνικό τραύμα της Κύπρου. Δεν θα γίνει η Ελλάδα μαύρο πρόβατο για γεωπολιτικούς λόγους.

Ερώτηση από το mononews για τα σκάνδαλα και τη διαφθορά

Θα εξαντλήσουμε την τετραετία. Έχουμε σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Έχω συμβόλαιο τετραετίας με τους πολίτες. Η πολιτική «κουζίνα» μπορεί να αφορά τους θαμώνες της πλατείας Κολωνακίου. Δεν έχω ψύχωση να κάνω τρίτη τετραετία. Αν έρθει, καλώς να έρθει.

Ερώτηση από το MEGA για την ακρίβεια

Δίνουμε λεφτά στις οικογένειες με παιδιά, μέσω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Οι τιμές στα τρόφιμα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση σήμερα. Η ακρίβεια είναι στο επίκεντρο όλων των πολιτικών μας. Έχουμε κάνει μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, πήραμε πρωτοβουλίες στην Ευρώπη. Έχω την απαίτηση οι τιμές χονδρικής να περάσουν και στη λιανική. Εάν αυτό δεν γίνει, έχουμε τρόπους να το επιβάλλουμε.

Δεν μπορούμε δια μαγείας να επιβάλλουμε τιμές. Έχουμε αυξημένο τουρισμό, προφανώς λοιπόν σε κάποια προϊόντα θα αυξηθούν οι τιμές.

Ερώτηση από το newsit.gr για τους συνταξιούχους

Η μείωση και κατάργηση, σε δύο χρόνια, της προσωπικής διαφοράς, αποτελούσε διαχρονικό αίτημα 670.000 συνταξιούχων, το οποίο πλέον είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε. Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ξέρουμε ότι οι συνταξιούχοι μας περνάνε δύσκολα.

Δεν κοιτάμε μόνο το εισόδημα, αλλά και τις δαπάνες. 200.000 συνταξιούχοι έχουν τώρα συμπληρωματικό εισόδημα, επειδή εργάζονται νόμιμα.

Ερώτηση από την TV100 της Θεσσαλονίκης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Δεν πιστεύαμε, ως κυβερνητική πλειοψηφία, ότι συνέτρεχαν λόγοι για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Οι επιστολικές ψήφοι χρησιμοποιούνται κατά κόρον. Θέλετε να τις καταργήσουμε; Το επιτελικό κράτος είναι μηχανισμός λογοδοσίας και ελέγχου. Εγώ ο ίδιος ανέλαβα την ευθύνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μας βαραίνει όλους και εμένα πρώτο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος διακυβέρνησης πέρα από το επιτελικό κράτος. Πώς αλλιώς να κυβερνηθεί μια χώρα; Δεν γίνεται κάθε υπουργός να έχει το δικό του βιλαέτι.

Ερώτηση από το OPEN για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Δεν γίνεται το διαχρονικό πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ να το χρεωθεί μόνο μία κυβέρνηση. Αλλά σε μας πέφτει ο κλήρος να το λύσουμε. Αναλαμβάνω ακέραιη την ευθύνη για το ότι αυτά τα έξι χρόνια δεν πετύχαμε την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ στον βαθμό που θα θέλαμε. Όταν έφτασε ο κόμπος στο χτένι, αποφασίσαμε την κατάργησή του. Θα πάρουμε πίσω τα κλεμμένα, πήραμε ήδη 20 εκατ. Ξεκινήσαμε από τα «μεγάλα ψάρια» και προχωράμε με τον έλεγχο άλλων 5.000 ΑΦΜ.

Από κοινωνία πελατών πρέπει να γίνουμε κοινωνία πολιτών. Διορθώνουμε το λάθος μας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ερώτηση από το ΒΗΜΑ για Σαμαρά και Καραμανλή

Για τον κ. Σαμαρά δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά σήμερα, εγώ βλέπω έναν πατέρα που έχασε το παιδί του. Είναι πολύ νωπό ακόμα. Η ΝΔ είναι ο μόνος παράγοντας πολιτικής σταθερότητας στη χώρα. Πιστεύω ότι αυτή η λογική θα επικρατήσει.

Ερώτηση από το Action24 για την ελληνική ύπαιθρο

Έχουμε ξεκινήσει δουλειά για τα περιφερειακά και τοπικά μέσα ανασυγκρότησης και την προτεραιοποίηση των έργων που πρέπει να γίνουν στην ελληνική περιφέρεια. Δείτε για παράδειγμα τον δρόμο Πάτρα-Πύργος, έρχεται και ο Ε65 στη Θεσσαλονίκη.

Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με ένα τόσο κατακερματισμένο σύστημα διαχείρισης του νερού, με 600+ φορείς. Ο τουρισμός δημιουργεί νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη.

Μακάρι να επεκτείνουμε τη μείωση του ΦΠΑ και σε άλλα νησιά, ξεκινήσαμε από το Ανατολικό Αιγαίο. Για τον Έβρο έχουμε ήδη πρόγραμμα επιδότησης για οικογένειες που θέλουν να εγκατασταθούν στα βόρεια, δίνουμε 10.000 ευρώ.

Ο νότιος Έβρος αναπτύσσεται με πολύ ταχείς ρυθμούς.

Ερώτηση από το newsbomb.gr για τις εκλογές

Υπό καμία προϋπόθεση πρόωρες εκλογές. Θα εξαντλήσουμε την τετραετία. Θέλω να κερδίσω τις επόμενες εκλογές. Το 2023 έκανα κάποιες δεσμεύσεις προς τους πολίτες. Με ενδιαφέρει να υλοποιήσω αυτή την ατζέντα. Οι πολίτες θα αποφασίσουν τι θα γίνει το 2027, αν θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση ή κυβερνήσεις συνεργασίας.

Ερώτηση από τα «Παραπολιτικά» για τα ξένα πανεπιστήμια και το εθνικό απολυτήριο

για τη Νέα Δημοκρατία η θεσμοθέτηση και υλοποίηση της μεταρρύθμισης των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων έχει ταυτοτικό χαρακτήρα. Και είμαι πολύ υπερήφανος που επί δικής μας κυβέρνησης υλοποιείται και είναι και πολύ υπερήφανος που απέναντι στην κινδυνολογία των κομμάτων της αντιπολίτευσης αποδείξαμε ότι οι προδιαγραφές που έχουμε θέσει για τα πανεπιστήμια είναι πολύ αυστηρές.

Θεωρώ ότι αυτή η μεταρρύθμιση έχει και εκπαιδευτικό, αλλά και πολύ σημαντικό αναπτυξιακό πρόσημο, διότι θα μας δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και φοιτητές από το εξωτερικό και να κάνουμε πράξη κάτι το οποίο νομίζω ότι αποτελεί όραμα πολλών, να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε ένα περιφερειακό εκπαιδευτικό ηγεμόνα με πολύ σημαντικές επιπτώσεις.

Δεν συζητάει αυτή τη στιγμή κανείς για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα συμφωνήσω απόλυτα ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένα αξιοκρατικό, αντικειμενικό, αδιάβλητο σύστημα, το οποίο τελικά επιβραβεύει τους υποψηφίους οι οποίοι εργάζονται, δουλεύουν περισσότερο και επιβραβεύονται με το να εισαχθούν στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτό το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή και γι΄αυτό και ανοίγω τον διάλογο είναι το πώς θα μπορέσουμε να αναδείξουμε το Λύκειο ως έναν αυτοτελή πόλο εκπαιδευτικό και όχι μόνο ως έναν μηχανισμό προετοιμασίας για παιδαγωγικές εξετάσεις. Και αυτή προφανώς θα είναι μία μεταρρύθμιση σε βάθος χρόνου. Είμαστε στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας», είπε και εξήγησε πως η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την εκπαιδευτική διαδικασία.

Ερώτηση από το capital.gr για το δημογραφικό

Είναι ένα τεράστιο, μακροπρόθεσμο πρόβλημα, που αφορά όλο τον δυτικό κόσμο. Δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά κοινωνικό ζήτημα. Στη Νότια Κορέα γεννιέται κάτω από ένα παιδί κατά μέσο όρο. Καθιερώσαμε το επίδομα γέννησης, είναι μια πρώτη στήριξη. Αυξήσαμε τα vouchers για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Η φορολογική μας μεταρρύθμιση είναι μήνυμα στις οικογένειες. Σας ακούμε, ξέρουμε ότι έχει ανέβει το κόστος ζωής. Το δημογραφικό έχει και τη διάσταση της τρίτης ηλικίας. Παραπάνω από 200.000 συνταξιούχοι επέλεξαν να εργάζονται σήμερα, γιατί δεν τους κόψαμε τη σύνταξη. Καμία χώρα δεν έχει βρει το μαγικό κουμπί για να λύσει το δημογραφικό.

Ερώτηση από την ΕΡΤ για το στεγαστικό

Το πρόβλημα δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια και είναι αποτέλεσμα μιας οικονομίας που αναπτύσσεται γρήγορα. Το πρόβλημα για τον ενοικιαστή είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη. Πρέπει να βλέπουμε και τις δύο πλευρές. Έχουμε πάρει μέτρα για το στεγαστικό, τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 έδωσαν την ευκαιρία σε 30.000 συμπολίτες μας να αποκτήσουν σπίτι.

Έχουμε πολλά κλειστά διαμερίσματα και έχουμε χρησιμοποιήσει σειρά κινήτρων για να στρέψουμε πολίτες σε μακροχρόνια μίσθωση, να ανακαινίσουν ακίνητα για να βγουν στην αγορά. Φαίνεται ότι ο περιορισμός στις νέες βραχυπρόθεσμες μισθώσεις αποδίδει στο κέντρο της Αθήνας και είμαι ανοιχτός να το επεκτείνω και σε άλλες περιοχές και πόλεις. Η επιδότηση ενοικίου είναι πια πολύ σημαντική

Ερώτηση από την εφημερίδα Τα ΝΕΑ για τις δημοσκοπήσεις

Πιστεύουμε ότι υπάρχει μια σιωπηλή πλειοψηφία πολιτών που επιθυμεί μια χώρα η οποία θα προσεγγίζει την Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα, μια χώρα η οποία θα στέκεται με υπερηφάνεια και με αυτοπεποίθηση στο διεθνές σκηνικό και αυτή ήταν και η πολιτική την οποία ακολουθήσαμε και ακολουθώ και μέχρι σήμερα με θρησκευτική ευλάβεια.

Οικονομικά φιλελεύθερη, πιστεύοντας σε μια ανάπτυξη που έρχεται κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα, κοινωνικά δίκαιη, με έμφαση σε δημόσια αγαθά, όπως η δημόσια παιδεία και η δημόσια υγεία. Υπεύθυνα πατριωτική, ενισχύοντας τις ένοπλες δυνάμεις και προβάλλοντας μια εξωτερική πολιτική η οποία ασκεί στην πράξη κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα από μια θέση αυτοπεποίθησης

Ερώτηση από τον ALPHA για κατάργηση άδικων φόρων, όπως ο ΕΝΦΙΑ ή στα καύσιμα

Αυτή η κυβέρνηση έχει μειώσει τον ΕΝΦΙΑ κατά 30%, ζήτημα κατάργησης δεν τίθεται και θα ήταν κατά κάποιο τρόπο και άδικο. Έχουμε πάρει μέτρα για την ενίσχυση της ελληνικής επαρχίας. Η ζωή στο χωριό είναι πιο βατή και εύκολη. Έχουμε μειώσει τον ΦΠΑ σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες. Η περαιτέρω μείωση δεν θα είχε αποτέλεσμα. Θα διευκόλυνε τις επιχειρήσεις να καρπωθούν το κέρδος και η μείωση ΦΠΑ στα καύσιμα θα είχε πολύ μεγάλο δημοσιονομικό κόστος.

Ερώτηση από την Real News για τα ελληνοτουρκικά

Ο σχεδιασμός της Ελλάδος δεν υπόκειται στην έγκριση της Τουρκίας και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το αποδείξαμε και έμπρακτα. Επιδιώκω τα ήρεμα νερά, αλλά από μία θέση ισχύος και αυτοπεποίθησης, χωρίς ποτέ να κάνω εκπτώσεις ως προς τα εθνικά συμφέροντα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας» και πως «σε σχέση με το πού βρισκόμασταν πριν από έναν χρόνο, πράγματι έχουν αλλάξει αρκετά στο πεδίο και έχουν αλλάξει, διότι η Ελλάδα έκανε μια σειρά από κινήσεις όπου απέδειξε ότι ασκεί και την κυριαρχία της, αλλά και τα κυριαρχικά της δικαιώματα με τρόπο διαφορετικό από ό, τι συνέβαινε στο παρελθόν.

Είναι προφανές ότι το casus belli πρέπει να ανακληθεί από την Τουρκία. Eπαναλάβω με απόλυτη σαφήνεια, ότι όσο υπάρχει το casus belli στο τραπέζι και όσο η Τουρκία και σε άλλα πεδία επιδεικνύει έναν αναθεωρητισμό ο οποίος είναι εις βάρος της Ελλάδος, η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE

Ερώτηση από το iefimerida για τις εξελίξεις στην Αριστερά και τον Αλέξη Τσίπρα

Νομίζω ότι γνωρίζετε το πώς έχω πορευθεί πολιτικά και στις εκλογές. Δεν αισθάνομαι ότι κέρδισα τον κύριο Τσίπρα. Αισθάνομαι ότι κέρδισα την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών και με τους πολίτες συνομιλούμε και αυτούς πρέπει να πείσουμε τελικά ότι η δική μας κυβερνητική πρόταση είναι η πιο αξιόπιστη για να μας τιμήσουν τελικά με την με την εμπιστοσύνη τους.

Ερώτηση από το STAR για το μεταναστευτικό και τα αιτήματα ασύλου

Η προστασία των συνόρων, η καταπολέμηση των δικτύων των διακινητών αποτελούν πρώτη πολιτική προτεραιότητα όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά και της Ευρώπης. Και θα κάνω ό, τι περνάει από το χέρι μου για να εξασφαλίσω ότι θα περιορίσω στο ελάχιστο δυνατόν την παράνομη μετανάστευση εντός της πατρίδας μας. Και νομίζω ότι και τα μέτρα τα έκτακτα, τα οποία πήραμε στην περίπτωση των αυξημένων ροών από τη Λιβύη, οι οποίες διαπιστώθηκαν τους πρώτους μήνες του 2025, είχαν ήδη αποτελέσματα.

Και εξήγησε: «Άρα, η πολιτική αυτή είχε σαφέστατα αποτελέσματα, όπως αποτελεσματική είναι και η πολιτική της φύλαξης των συνόρων και στον Έβρο, όπου ο φράχτης επεκτείνεται, αλλά και στο ανατολικό Αιγαίο» και πως «δεν έχουμε πάρει την οριστική μας απόφαση ακόμα αν θα επεκτείνουμε την άρση εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Ήταν ένα προσωρινό μέτρο. Μακάρι να μη χρειαστεί να το επεκτείνουμε

Ερώτηση από τον ΑΝΤ1 για την παραβατικότητα και το οργανωμένο έγκλημα

Η καλύτερη απόδειξη είναι η αποκάλυψη τόσων κυκλωμάτων οργανωμένου εγκλήματος, τα οποία αντιμετωπίζονται πολύ αποτελεσματικά από τη νέα διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Τόνισε πως υπάρχει μεγάλη αυστηροποίηση με τον νέο ΚΟΚ και τα συστήματα τεχνολογίας. Θα κερδίσουμε όλες τις μάχες; Όχι. Αλλά θα συνεχίσουμε.

Ερώτηση από την «Καθημερινή» για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να ολοκληρώσουμε τη διασύνδεση της Κρήτης, η οποία έχει τεράστια σημασία για όλα τα ελληνικά νοικοκυριά, γιατί τελικά θα οδηγήσει σε μειώσεις στις χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος. Προχωράμε τις διασυνδέσεις με τα Δωδεκάνησα, με το βόρειο Αιγαίο και βέβαια έχουμε μπροστά μας και το πολύ σημαντικό έργο της διασύνδεσης της Ελλάδος με την Αίγυπτο. Αυτό που εκτιμώ ότι θα έχουμε πολύ σύντομα καθαρή ορατότητα από την από την Κύπρο, ότι πράγματι το έργο αυτό, το θέλει και το εννοεί και καταβάλλει και το σχετικό τίμημα προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες και στη συνέχεια, με βάση τον προγραμματισμό τον οποίον έχουμε υλοποιήσει, θα προχωρήσουμε στα επόμενα στάδια

Ερώτηση από τον ΣΚΑΙ για την πολιτική σταθερότητα και τον εκλογικό νόμο

Δεν έχω καμία πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο. Αυτή τη στιγμή οι εκλογές του ’27 δεν είναι το πρώτο πράγμα στο μυαλό μου, προτεραιότητά μου είναι η υλοποίηση του δικού μας προγράμματος». Εξήγησε επίσης, πως, ο ελληνικός λαός θα κάνει την επιλογή για το αν επιθυμεί μονοκομματική κυβέρνηση.

Ερώτηση από το «Πρώτο ΘΕΜΑ» για τις φοροελαφρύνσεις και την ακρίβεια στο ράφι

Θέλουμε να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά. Το να πεις μηδέν φόρο εισοδήματος για ένα παιδί 22 ετών, που έχει βγει στην αγορά εργασίας, με εισόδημα κάτω από 20.000 ευρώ, είναι πολύ τολμηρό. Όλη μας η στόχευση είναι η αύξηση του εισοδήματος. Το όφελος για τα νοικοκυριά θα είναι πολύ σημαντικό. Η μάχη κατά της ακρίβειας σημαίνει παρεμβάσεις στις τιμές των τροφίμων, στην ενέργεια, στα καύσιμα. Δίνουμε περισσότερα χρήματα στην τσέπη κάθε νοικοκυριού, για να αντιμετωπίσει τη συσσωρευμένη ακρίβεια.

Ερώτηση από τη «Μακεδονία» για τον 13ο μισθό στο Δημόσιο

«Πρόκειται για την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της κλίμακας εισοδήματος. Το πλεόνασμα προς κατανομή προέκυψε από την οικονομική πολιτική» και πως «φιλοδοξώ η πολιτική πλεονασμάτων να συνεχιστεί και του χρόνου».

«Ήμουν από σαφής και στην ομιλία μου θέλουμε να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά και για πρώτη φορά υπάρχει μια γενναία, κλιμακωτή της μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων και αυτή είναι σημαντική», τόνισε σε ερώτηση για την ακρίβεια και το δημογραφικό.

Ο Κυρ. Μητσοτάκης τόνισε πως «θέλουμε τα νέα παιδιά να μπαίνουν νωρίς στην αγορά εργασίας και θα έχουν μεγάλο οικονομικό όφελος».

«Δεν έχω καμία πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο», ανέφερε ερωτηθείς για μετεκλογικές συνεργασίες και πρόσθεσε, «αυτή τη στιγμή οι εκλογές του ’27 δεν είναι το πρώτο πράγμα στο μυαλό μου, προτεραιότητά μου είναι η υλοποίηση του δικού μας προγράμματος». Εξήγησε επίσης πως, ο ελληνικός λαός θα κάνει την επιλογή για το αν επιθυμεί μονοκομματική κυβέρνηση.

Τα οικονομικά μέτρα

Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος στη Μεταπολίτευση

Όπως είπε αναμένεται να ανακουφίσει 4 εκατ. φορολογούμενους.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός στην ομιλία του ανέφερε ότι μειώνει τον φορολογικό συντελεστή κατά 2 μονάδες και η μείωση των συντελεστών θα μεγαλώνει ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Η μείωση φορολογικών συντελεστών

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για τα εισοδήματα 10.000-20.000 ευρώ:

από το 22% ο συντελεστής μειώνεται στο 18% με ένα παιδί,

στο 16% με δύο παιδιά,

στο 9% για τρίτεκνους

και μηδενίζεται για τους πολύτεκνους.

Ετσι, το ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ:

με 2 παιδιά 600 ευρώ,

με 3 παιδιά 1.300 ευρώ,

με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.

Για εισόδημα 30.000 ευρώ, το ετήσιο όφελος είναι:

Χωρίς παιδιά 400 ευρώ,

με 1 παιδί 800 ευρώ,

με 2 παιδιά 1.200 ευρώ,

με 3 παιδιά 2.100 ευρώ,

με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.

Για τα εισοδήματα 40.000 - 60.000 ευρώ καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.

Μηδενίζονται οι φορολογικοί συντελεστές για τους νέους ως 25 ετών

Μηδενικός φόρος για εργαζόμενους ως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ - και μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30 τους.

Η πρωτοβουλία για τους νέους:

Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ

Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ

Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ