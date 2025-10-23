Α. Γραβάνης

Η χώρα βγαίνει σταθερά από την χρεοκοπία. Οι περισσότεροι οικονομικοί δείκτες το υποστηρίζουν: η αύξηση του ΑΕΠ και η ταχύτερη αποπληρωμή του εξωτερικού χρέους, η μεγάλη ελάττωση της ανεργίας, η αύξηση των καταθέσεων ιδιωτών και επιχειρήσεων, οι εσωτερικές και διεθνείς επενδύσεις που κατά την Τράπεζα της Ελλάδος θα επιτύχουν περαιτέρω αύξηση, η μεγέθυνση της φορολογητέας ύλης και η σημαντική αύξηση των εσόδων του κράτους, η αύξηση των εξαγωγών και η απογείωση του τουρισμού. Το διαπιστώνουν πλέον δημόσια οι περισσότεροι διεθνείς οίκοι οικονομικής αξιολόγησης, οι διεθνείς τράπεζες.

Η οικονομική βελτίωση συνοδεύεται βέβαια και με προβλήματα, με βασικό την αύξηση του κόστους ζωής των πολιτών (διατροφή, κατοικία, ενέργεια). Είναι επομένως αδήριτη ανάγκη ενεργοποίησης των σχετικών υπουργών προς αυτήν την κατεύθυνση ή η αντικατάσταση αυτών που ολιγωρούν. Οι πολίτες έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται, ιδιαίτερα όταν ακούν τα θετικά μακροοικονομικά αποτελέσματα της κυβέρνησης. Τα θέματα κόστους ζωής θα καθορίσουν κυρίως την ψήφο τους στις επόμενες εκλογές.

Επίσης, η οικονομική βελτίωση δεν συνοδεύεται μέχρι στιγμής από τις βαθιές και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις σε δύο τομείς που θα συνδράμουν καθοριστικά στην εδραίωση της βελτίωσης και περαιτέρω μεγέθυνσης της πραγματικής οικονομίας: στην ουσιαστική δηλαδή ενίσχυση και προώθηση της καινοτομίας και της επιστημονικής έρευνας και στην αναγκαία γι αυτές αναδιάρθρωση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης.

Η ευεργετική προώθηση της ιδιωτικής ανώτατης εκπαίδευσης δεν είναι ικανή να αλλάξει το τοπίο, η δημόσια ανώτατη εκπαίδευση παράγει την νέα γνώση και την καινοτομία και τον συντριπτικά μεγαλύτερο αριθμό των επιστημόνων. Αυτή θα καθορίσει την ποιότητα των στελεχών της οικονομίας και του κράτους.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε πρόσφατα την πρόθεση του για την ίδρυση ενός υπουργείου που θα έχει αρμοδιότητες που αφορούν στην επιστημονική έρευνα, την καινοτομία και την ανώτατη εκπαίδευση. Η οργάνωση και η ίδρυση αυτού του σημαντικού υπουργείου για το μέλλον της οικονομίας και μετά το πέρας του ευρωπαϊκού προγράμματος στήριξης οφείλει να πραγματοποιηθεί πριν τις επόμενες εκλογές.

Η έρευνα και η καινοτομία τρέχουν διεθνώς με απίστευτες ταχύτητες και δεν μπορεί η χώρα μας να περιμένει. Η υπόσχεση του πρωθυπουργού για την αναβάθμιση της έρευνας έχει εκφραστεί εδώ και χρόνια και αναμένεται με αγωνία από την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα, αλλά και τον οικονομικό και επιχειρηματικό τομέα.

Οι πολίτες που δεν έχουν κομματική ταυτότητα και στηρίζουν την κυβέρνηση έχουν αγωνιώδεις πλέον προσδοκίες από τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση του. Ιδιαίτερα από το γεγονός της εμφανούς αδυναμίας της αντιπολίτευσης να διαμορφώσει μια πειστική, τεκμηριωμένη τόσο σε πολιτικές όσο και σε στελέχη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, προοπτική που θα ωθούσε ευεργετικά και την σημερινή κυβερνητική λειτουργία.

Η παντελής απουσία της αντιπολίτευσης ως κυβερνητικής προοπτικής και ο κομματικός κατακερματισμός της κυρίως σε προσωποπαγή κομματίδια που αδυνατούν να συνεννοηθούν έστω και στα βασικά επιτείνουν το πολιτικό πρόβλημα της χώρας και καθιστούν την αντιπολίτευση έρμαια οικονομικών συμφερόντων που στοχεύουν στον έλεγχο της, μέσα από την αποσταθεροποίηση και την ακυβερνησία.

Η χώρα κινδυνεύει να μπει το 2027 ή και νωρίτερα σε μια άνευ προηγουμένου διεθνή τρικυμία, με χαρακτηριστικά παγκόσμιας ρήξης, δίχως στιβαρή πλοήγηση που διαθέτει σήμερα. Τα ελεγχόμενα έντυπα, ηλεκτρονικά και ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης αποπροσανατολίζουν τους πολίτες από την ενημέρωση όλων αυτών των κινδύνων και τους ωθούν σε επουσιώδεις θεματολογίες καφενείου. Διαπαιδαγωγούν, διαμορφώνουν στην κοινωνία έναν πολιτικό χυλό που εμπιστεύεται εύκολα τις υπερβολές, τα ψεύδη, τις συνωμοσίες ή νέους επίδοξους και ματαιόδοξους καινοφανείς σωτήρες.

Σε μια πολιτικά χυλώδη και πάλι κοινωνία, που αρχίζει δυστυχώς να θυμίζει κάπως τη δεκαετία του 2010, με αποπροσανατολισμένους πολίτες από τα ουσιώδη και τους διαφαινόμενους εγχώριους και διεθνείς κινδύνους η πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Οφείλει να προβλέπει, να μην σύρεται πίσω από τα γεγονότα, οφείλει να αντιπαρατίθεται δίχως φόβο με το ψέμα και την χειραγώγηση των πολιτών, μαχόμενη κατά της επιχειρούμενης διαμόρφωσης αισθήματος ανασφάλειας και αμφισβήτησης. Η κυβέρνηση έχει ανάγκη ανασχεδιασμού και ανασύνταξης πριν τις εκλογές. Λίγα δυστυχώς στελέχη της έχουν ταχθεί σε αυτήν την μάχη σήμερα, χρειάζεται πολύ περισσότερα.

*O Αχιλλέας Γραβάνης είναι Καθηγητής Φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης