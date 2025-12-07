Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε ο CEO της JP Morgan, Τζέιμι Ντάιμον, τονίζοντας πως η Ευρώπη διώχνει τις επιχειρήσεις, τις επενδύσεις και την καινοτομία ενώ κάλεσε τις ΗΠΑ να βοηθήσουν. Παράλληλα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της μεγαλύτερης τράπεζας της Αμερικής, επέκρινε το φαινόμενο της γραφειοκρατίας, υπογραμμίζοντας ότι μια αδύναμη ήπειρος ενέχει σοβαρό οικονομικό κίνδυνο για τις ΗΠΑ.

«Η Ευρώπη έχει ένα πραγματικό πρόβλημα», δήλωσε ο Ντάιμον το Σάββατο στο Reagan National Defense Forum. «Κάνουν κάποια θαυμάσια πράγματα όσον αφορά το δίχτυ ασφαλείας τους. Αλλά έχουν διώξει τις επιχειρήσεις, έχουν διώξει τις επενδύσεις, έχουν διώξει την καινοτομία. Κάπως επιστρέφει αυτό».

Ενώ επαίνεσε ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες που, όπως είπε, είχαν επίγνωση των προβλημάτων, προειδοποίησε ότι η πολιτική είναι «πραγματικά δύσκολη».

Υπενθυμίζεται πως ο Ντάιμον, επικεφαλής της μεγαλύτερης τράπεζας των ΗΠΑ, έχει από καιρό δηλώσει ότι ο κίνδυνος μιας κατακερματισμένης Ευρώπης είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Στην επιστολή του προς τους μετόχους που δημοσιεύθηκε νωρίτερα φέτος, ανέφερε ότι η Ευρώπη έχει «μερικά σοβαρά προβλήματα που πρέπει να επιλύσει».

Το Σάββατο, εξήρε τη δημιουργία του ευρώ και την προσπάθεια της Ευρώπης για ειρήνη. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η μείωση των στρατιωτικών προσπαθειών και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθειά της να επιτύχει συμφωνία απειλούν την ήπειρο.

«Αν κατακερματιστούν, τότε μπορείτε να πείτε ότι η Αμερική πρώτα δεν θα υπάρχει πια», δήλωσε ο Ντάιμον. «Θα μας βλάψει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, επειδή είναι σημαντικός σύμμαχος από κάθε άποψη, συμπεριλαμβανομένων των κοινών αξιών, οι οποίες είναι πραγματικά σημαντικές». Σε αυτό το σημείο, είπε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να βοηθήσουν.

«Χρειαζόμαστε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για να τους βοηθήσουμε να γίνουν ισχυροί», δήλωσε ο Ντάιμον. «Μια αδύναμη Ευρώπη είναι κακή για εμάς».

Η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε μια νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας που κατευθύνει τα συμφέροντα των ΗΠΑ προς τη Δυτική Ημισφαίρια και την προστασία της πατρίδας, ενώ απορρίπτει την Ευρώπη ως ήπειρο που οδεύει προς την «εξάλειψη του πολιτισμού».

Η JPMorgan έχει εντείνει τις προσπάθειές της για την προώθηση περισσότερων επενδύσεων στον τομέα της εθνικής άμυνας. Τον Οκτώβριο, η τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα διοχετεύσει 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε βιομηχανίες που ενισχύουν την οικονομική ασφάλεια και ανθεκτικότητα των ΗΠΑ τα επόμενα 10 χρόνια — 500 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα από ό,τι θα είχε διαθέσει ούτως ή άλλως.

Τέλος, ο Ντάιμον δήλωσε ότι «είναι οδυνηρά σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιτρέψει στον εαυτό τους να εξαρτώνται υπερβολικά από αναξιόπιστες πηγές κρίσιμων ορυκτών, προϊόντων και κατασκευών».