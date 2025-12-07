Κρυπτονομίσματα: «Φούσκα» έτοιμη να σκάσει;

Την ώρα που οι παγκόσμιες μετοχές απέχουν μία ανάσα από τα ιστορικά τους υψηλά (μόλις 0,3% ο S&P 500), το Bitcoin και τα μεγαλύτερα κρυπτονομίσματα αδυνατούν να εκμεταλλευτούν το θετικό momentum. Η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της Fed και η θετική αντιμετώπιση της αγοράς από την κυβέρνηση Τραμπ, διαμορφώνουν ένα πολύ ευνοϊκό περιβάλλον για τα crypto.

Κι όμως, αντί να καταγράφονται μεγάλες εισροές κεφαλαίων, βλέπουμε πολλούς θεσμικούς να τηρούν πιο επιφυλακτική στάση ή ακόμα και να εγκαταλείπουν την αγορά. Αποτέλεσμα είναι το bitcoin να απέχει περίπου 30% από το ιστορικό υψηλό του Οκτωβρίου, έχοντας απολέσει όλα τα κέρδη του 2025 (-4% φέτος). Σοβαρές απώλειες καταγράφουν και τα δημοφιλέστερα ψηφιακά νομίσματα όπως το Ethereum, το XRP και το Solana, ενώ ακόμα μεγαλύτερη είναι η «βουτιά» των meme coins, όπως το Dogecoin.

Τι ακριβώς συμβαίνει και έχει ξεθωριάσει τελευταία το επενδυτικό ενδιαφέρον; Μήπως έχουμε να κάνουμε με μία δομική κρίση και όχι απλώς με ένα από τα συνηθισμένα sell-off των crypto;

Το πιο πρόσφατο κύμα ρευστοποιήσεων αποδίδεται στην απώλεια της επενδυτικής εμπιστοσύνης εξαιτίας των σκανδάλων και των διαδοχικών υποθέσεων απάτης. Επίσης, ρόλο παίζει και το γεγονός ότι τα crypto σε καμία περίπτωση δεν έχουν καταφέρει να εξελιχθούν σε επίσημα νομίσματα, παρά το γεγονός ότι η αποδοχή των μεγαλύτερων coins διευρύνεται διεθνώς. Παράλληλα, δικαιολογημένα αντιμετωπίζονται ως assets ακραίας μεταβλητότητας και συνεπώς ακραίου κινδύνου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το bitcoin υποχωρεί περίπου 30% από τα ιστορικά του υψηλά, οι απανταχού λάτρεις των crypto δεν πτοούνται γιατί πιστεύουν ότι αργά ή γρήγορα θα επανέλθει πάνω από τα 120.000 δολάρια. Όμως οι προβλέψεις για τρελές αποδόσεις- κάποιες από αυτές το τοποθετούν στα 170.000 δολάρια στις επόμενες εβδομάδες – διαψεύδονται συνεχώς.

Το κλίμα θα μπορούσε να επιδεινωθεί περαιτέρω στην περίπτωση που ενισχυθεί η αποστροφή κινδύνου λόγω των μακροοικονομικών συνθηκών, της αλλαγής πλεύσης από την Fed ή κάποιας μεγάλης αναταραχής.

Οι αποκαλύψεις για τις… αμαρτίες των crypto funds και οι υποθέσεις hacking, όπως της Bybit, συμβάλλουν καθοριστικά στην απώλεια της εμπιστοσύνης. Επιπλέον, οι επενδυτές έχουν να αντιμετωπίσουν τις όποιες αλλαγές στο ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο, αφού ανά τον κόσμο οι διαφορές και αποκλίσεις είναι τεράστιες. Βλέπουμε ειδικά στις ΗΠΑ τη διαφορετική αντιμετώπιση που έχει η κυβέρνηση Τραμπ σε σύγκριση με την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Η μεταβλητότητα είναι ένας ακόμα παράγοντας ανησυχίας. Διότι μπορεί η νέα γενιά των επενδυτών να έχει μεγαλύτερη ανοχή στον κίνδυνο, όμως είναι αναρίθμητα τα παραδείγματα ακόμα και ανήλικων «επενδυτών» που έχουν χάσει σε ψηφιακές πλατφόρμες τα χρήματα των γονιών τους, όπως και τα παραδείγματα χαμένων περιουσιών ανθρώπων που ακολούθησαν καθυστερημένα την τάση και στην πρώτη μεγάλη πτώση φοβήθηκαν.

Τέλος, η μεγάλη μόχλευση πολλαπλασιάζει τη μεταβλητότητα και αυξάνει τις πιθανότητες κινήσεων πανικού, οι οποίες μας δίνουν τα εντυπωσιακά και συνήθη πλέον sell-off της τάξης του 10% και 20%.

Για όλους αυτούς τους λόγους, οι παραδοσιακοί διαχειριστές κεφαλαίων συμβουλεύουν τους επενδυτές να μην κατανέμουν σε crypto πάνω από το 5% του χαρτοφυλακίου τους.

Οι υποθέσεις απάτης, τα σκάνδαλα και οι χρεοκοπίες crypto funds συνεχίζουν να ρίχνουν ένα πέπλο αβεβαιότητας πάνω από την αγορά. Υποθέσεις που αποδεικνύουν ότι η αγορά των crypto παραμένει «σκιώδης» και σε πολλές περιπτώσεις συνδέεται με παράνομες δραστηριότητες και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, την ώρα που δεν υπάρχουν οι απαιτούμενοι ελεγκτικοί μηχανισμοί για να αποτρέψουν τέτοια σκάνδαλα και να αποζημιώσουν τους κατόχους/επενδυτές crypto.

Στις αρχές Δεκεμβρίου έγινε γνωστό ότι οι γερμανικές και ελβετικές αρχές έκλεισαν την πλατφόρμα ανάμειξης συναλλαγών Cryptomixer.io, η οποία λειτουργούσε από το 2016. Μετά από πολύμηνη έρευνα των αρχών αποκαλύφθηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της πλατφόρμας σχετιζόταν με εγκληματικές δραστηριότητες και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ενδεικτικό είναι και το παράδειγμα του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε τον Νοέμβριο, μετά από τις συντονισμένες ενέργειες του Eurojust (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Δικαστική Συνεργασία σε Ποινικές Υποθέσεις) και των κυπριακών, γαλλικών, βελγικών, γερμανικών και ισπανικών αρχών. Η… λεία του κυκλώματος ξεπερνά τα 600 εκατ. ευρώ. Οι επιτήδειοι δημιουργούσαν πλαστές πλατφόρμες επενδύσεων σε crypto και έπειθαν τα θύματά τους με πλαστές μαρτυρίες επωνύμων, διαφημίσεις κλπ, υποσχόμενοι εξωπραγματικά κέρδη. Τα θύματα αποκτούσαν πραγματικά crypto αλλά δεν κατάφερναν ποτέ να ανακτήσουν το κεφάλαιο.

Πρόσφατα επίσης, έρευνα από το διεθνές δίκτυο δημοσιογράφων ICIJ αποκάλυψε ότι πολλές crypto εταιρείες λειτουργούν ως πλυντήρια για έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες και απάτες. Ντόρο είχε προκαλέσει και η υπόθεση της Bybit τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης, μέσω της οποίας κλάπηκαν 1,5 δισ. δολάρια σε Ethereum, το μεγαλύτερο crypto hack στα χρονικά.