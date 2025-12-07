Μόσχα: Σύμφωνο με το όραμά μας το νέο στρατηγικό δόγμα Τραμπ

«Σύμφωνη σε μεγάλο βαθμό με το όραμα της Μόσχας» χαρακτήρισε η Ρωσία τη νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, την οποία υποδέχθηκε με ικανοποίηση. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη στάση της ΕΕ όπου πολλοί αξιωματούχοι και αναλυτές απέρριψαν τη συγκεκριμένη στρατηγική αμφισβητώντας την έμφαση που δίνει στην ελευθερία της έκφρασης και παρομοιάζοντάς την με τη γλώσσα που χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο.

Το έγγραφο 29 σελίδων, που δόθηκε στη δημοσιότητα την προηγούμενη εβδομάδα, υποστηρίζει ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει «εξάλειψη του πολιτισμού» και δεν θεωρεί τη Ρωσία απειλή για τις ΗΠΑ. Μεταξύ των προτεραιοτήτων περιλαμβάνονται η αντιμετώπιση ξένων παρεμβάσεων, ο περιορισμός της μαζικής μετανάστευσης και η απόρριψη αυτού που η κυβέρνηση χαρακτηρίζει ως «λογοκρισία» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Οι προσαρμογές που βλέπουμε... είναι σε μεγάλο βαθμό σύμφωνες με το όραμά μας» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Κυριακή από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας TASS.

«Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα θετικό βήμα» είπε, προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να αναλύει το έγγραφο πριν καταλήξει σε συμπεράσματα. «Και ίσως μπορούμε να ελπίζουμε ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια μέτρια εγγύηση ότι μπορούμε, τουλάχιστον, να συνεχίσουμε εποικοδομητικά το κοινό μας έργο για την εξεύρεση μιας ειρηνικής διευθέτησης στην Ουκρανία».

Η νέα στρατηγική υιοθετεί πιο ήπιους τόνους απέναντι στη Ρωσία, κάτι που προκαλεί ανησυχίες στην ΕΕ για το ενδεχόμενο αδυναμίας αντίδρασης απέναντι στην Μόσχα στον πόλεμο στην Ουκρανία. Στο κείμενο, η ΕΕ κατηγορείται ότι μπλοκάρει τις αμερικανικές προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης, ενώ αναφέρεται ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «αποκαταστήσουν τη στρατηγική σταθερότητα απέναντι στη Ρωσία», κάτι που θα βοηθήσει και την οικονομική σταθερότητα της Ευρώπης.

Παράλληλα, το έγγραφο φαίνεται να ενθαρρύνει προσπάθειες επιρροής επί των ευρωπαϊκών πολιτικών, τονίζοντας ότι η αμερικανική πολιτική πρέπει να δίνει προτεραιότητα στην «αντίσταση στην τρέχουσα πορεία της Ευρώπης μέσα στα ίδια τα ευρωπαϊκά κράτη». Κάνει επίσης λόγο για την ανάγκη «αποκατάστασης της δυτικής ταυτότητας», προειδοποιώντας ότι η Ευρώπη θα είναι «αγνώριστη σε 20 χρόνια ή λιγότερο» και ότι τα σημερινά οικονομικά της προβλήματα «επισκιάζονται από την πραγματική και πιο αυστηρή προοπτική της εξαφάνισης του πολιτισμού».

Αντίθετα, επαινεί «πατριωτικά ευρωπαϊκά κόμματα», σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν τους πολιτικούς τους συμμάχους στην Ευρώπη να «προωθήσουν αυτήν την αναζωπύρωση του πνεύματος».

Σε μια περίοδο που η ΕΕ βρίσκεται σε συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση Τραμπ για ειρηνευτική συμφωνία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επαναλαμβάνουν τη σημασία της συνεργασίας με τις ΗΠΑ, αλλά εκφράζουν επιφυλάξεις για τη νέα στρατηγική.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Βάντεπουλ δήλωσε: «Οι ΗΠΑ θα παραμείνουν ο σημαντικότερος σύμμαχός μας στο ΝΑΤΟ. Ωστόσο, ζητήματα όπως η ελευθερία της έκφρασης ή η οργάνωση των ελεύθερων κοινωνιών μας δεν έχουν θέση στη συγκεκριμένη στρατηγική, τουλάχιστον όσον αφορά τη Γερμανία».

Ο πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας Καρλ Μπιλντ, σχολίασε ότι η γλώσσα του εγγράφου «τοποθετείται στα δεξιά της ακροδεξιάς».

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που απευθυνόταν στους «Αμερικανούς φίλους» του, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι «η Ευρώπη είναι ο στενότερος σύμμαχός σας, όχι το πρόβλημά σας» και αναφέρθηκε στους «κοινούς εχθρούς» τους.

Χέγκσεθ: Τέλος στον αμερικανικό ουτοπικό ιδεαλισμό

Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο, ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση στην αμερικανική εξωτερική πολιτική της μεταψυχροπολεμικής εποχής, κατηγορώντας ονομαστικά πρώην προέδρους και στρατηγούς, ενώ δήλωσε ότι η εποχή του αμερικανικού «ουτοπικού ιδεαλισμού» έχει τελειώσει.

Ο Χέγκσεθ, μιλώντας στο ετήσιο Φόρουμ Άμυνας Ρέιγκαν, παρουσίασε μια νέα στρατιωτική στρατηγική με επίκεντρο το δυτικό ημισφαίριο, απαίτησε από τους συμμάχους να υπερασπιστούν μόνοι τους τον εαυτό τους και υιοθέτησε πιο συμφιλιωτική στάση απέναντι στις κινεζικές ένοπλες δυνάμεις.

Τα σχόλιά του υπογράμμισαν τη νέα Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας που δημοσιεύθηκε αργά την Πέμπτη και προϊδέασαν για την επερχόμενη στρατηγική του Πενταγώνου, η οποία θα καθορίσει τις παγκόσμιες προτεραιότητες των ενόπλων δυνάμεων.

«Τέλος στον ιδεαλιστικό ουτοπισμό», είπε. «Έναρξη του ρεαλισμού χωρίς αυταπάτες».

Η ομιλία του υπουργού Πολέμου αποκάλυψε μια κυβέρνηση που κινείται προς μια πολιτική αναγνώρισης ζωνών επιρροής υπό την ηγεσία μεγάλων δυνάμεων - της Κίνας στον Ειρηνικό, των ΗΠΑ στο Δυτικό Ημισφαίριο και γενικότερα της Ευρώπης - αν και έκανε μόνο μια φευγαλέα αναφορά στη Ρωσία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να «αποσπώνται από την οικοδόμηση δημοκρατίας, τον παρεμβατισμό, τους αόριστους πολέμους, την αλλαγή καθεστώτων, την κλιματική αλλαγή, το 'woke' ηθικολογικό κήρυγμα και την αναποτελεσματική οικοδόμηση εθνών», δήλωσε ο Χέγκσεθ. «Αντίθετα, θα θέσουμε τα πρακτικά, απτά συμφέροντα του έθνους μας σε πρώτη προτεραιότητα».

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου χρησιμοποίησε επίσης το φόρουμ που επικεντρώνεται στη βιομηχανία άμυνας για να περιγράψει με μεγαλύτερη σαφήνεια την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ για στρατηγική επανατοποθέτηση πιο κοντά στην πατρίδα.

Αυτό συμβαίνει εν μέσω μιας στρατιωτικής εκστρατείας στην Καραϊβική, η οποία έχει βυθίσει περισσότερες από 20 μικρές βάρκες που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά και έχει σκοτώσει περίπου 80 ανθρώπους. Η κυβέρνηση έχει πει ότι καταπολεμά «ναρκο-τρομοκράτες», αν και ορισμένοι νομοθέτες και ειδικοί το έχουν καταγγείλει ως παράνομο.

Ο Χέγκσεθ υπαινίχθηκε επίσης ότι ο στρατός θα εμπλακεί περισσότερο στην επιτήρηση των συνόρων με το Μεξικό. «Θα ασφαλίσουμε τα σύνορα, εν μέρει εκπαιδεύοντας και εξοπλίζοντας μονάδες ειδικά για αποστολές συνοριακής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων ξηράς, θαλάσσης και αέρος», είπε.

Ενώ οι αμυντικές στρατηγικές των τελευταίων ετών έχουν επικεντρωθεί στην αποτροπή της Κίνας, ο Χέγκσεθ πρότεινε ότι η επερχόμενη στρατηγική θα ακολουθήσει πιο ήπια προσέγγιση.

«Ο πρόεδρος Τραμπ και αυτή η κυβέρνηση επιδιώκουν μια σταθερή ειρήνη, δίκαιο εμπόριο και σχέσεις σεβασμού με την Κίνα», είπε. Οι ΗΠΑ θα ακολουθήσουν μια πολιτική «σεβασμού της ιστορικής στρατιωτικής ανάπτυξης που [η Κίνα] πραγματοποιεί», πρόσθεσε, ενώ το Πεντάγωνο «διατηρεί μια καθαρή και ρεαλιστική εκτίμηση του πόσο ταχεία, ισχυρή και ολιστική υπήρξε η στρατιωτική τους ενίσχυση».