Την άρνηση του στο ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου υπογράμμισε την Κυριακή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της παρουσίας του στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως «έχω καμία πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο».

Πρόσθεσε πως «αυτή τη στιγμή οι εκλογές του ’27 δεν είναι το πρώτο πράγμα στο μυαλό μου, προτεραιότητά μου είναι η υλοποίηση του δικού μας προγράμματος».

Ακόμα, ο πρωθυπουργός σημείωσε πως πιστεύει βαθιά στην πολιτική σταθερότητα των μονοκομματικών κυβερνήσεων, συμπληρώνοντας πως «η ερώτηση για μετεκλογικές συνεργασίες στην παρούσα στιγμή δεν μπορεί να απαντηθεί. Ο ελληνικός λαός θα κάνει την επιλογή».