Μεταβλητότητα παντού αλλά οι ταύροι παραμένουν στην αρένα

Από τις μετοχές και τα ομόλογα έως τα κρυπτονομίσματα και από προχθές τον χρυσό και το ασήμι, η μεταβλητότητα έχει κάνει πλέον αισθητή την παρουσία της.

Οι κινητοί μέσο των 50 ημερών λειτουργούν προς το παρόν ως ισχυρό ανάχωμα για τους περισσότερους από τους διεθνείς δείκτες /σηματωρούς όπως SP&P500, Dow Jones , CAC40, DAX, UK100 κ.α, ενώ κάποιες άλλες αγορές όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και ο δείκτης Hang Seng «φλέρταραν» πριν λιγες ημέρες με τον μέσο κινητό των 90 ημερών. Σημειωτέον ότι ο τεχνολογικός Nasdaq, ο Shanghai Composite ο ισπανικός ΙΒΕΧ 35 και οι ελβετικοί δείκτες έχουν επιδείξει μια πιο αμυντική συμπεριφορά βρίσκοντας ισχυρές στηρίξεις πέριξ του μέσου κινητού των 30 ημερών, ενώ μεγάλη δυναμική εμφανίζει και αυτή την εβδομάδα η Σεούλ, με τον δείκτη Κospi να σημειώνει νέα ιστορικά υψηλά.

Κοντά στον μέσο κινητό των 30 ημερών -47.04 δολάρια/ουγγιά- βρήκε στήριξη και το ασήμι μετά τη χθεσινή επιθετική κατοχύρωση, ενώ ο χρυσός στάθηκε ακριβώς στον μέσο κινητό των 21 ημερών ήτοι στα 4006 δολάρια/ουγγιά.

Αν και το volatility παραμένει το βασικό χαρακτηριστικό του Οκτωβρίου, εντούτοις η μητέρα των αγορών έχει επανέλθει κοντά στα ιστορικά της υψηλά καθώς απέχει πέριξ των 60-80 μονάδων από αυτά.

Η διάθεση ανάληψης κινδύνου στη Wall σαφώς παραμένει απόλυτα συντονισμένη με τα εταιρικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, τα οποία μέχρι στιγμής στην πλειοψηφία τους βαίνουν ικανοποιητικά.

Όσο ο συντελεστής των εταιρικών αποτελεσμάτων παραμένει θετικός, οι αγορές δείχνουν ότι είναι σε θέση να ξεπερνούν σχετικά εύκολα τις διορθώσεις. Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής, το 80 % περίπου των εταιρειών του S&P 500 που έχει δημοσιεύσει κέρδη, έχει υπερβεί τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η αγορά υποδέχεται με γενναία ποσοστά τα θετικά αποτελέσματα, αλλά και με επιθετικές πωλήσεις τα αρνητικά. Αυτό αποτελεί άλλο ένα σημάδι της αυξημένης νευρικότητας.

Δείτε για παράδειγμα τι έγινε με τα αποτελέσματα της General Motors, η οποία σημείωσε άλμα άνω του 11% μετά την ανακοίνωση τριμηνιαίων αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, με την αυτοκινητοβιομηχανία να αναθεωρεί επίσης ανοδικά το guidance για το σύνολο της χρήσης.

Θεαματική άνοδος και για την Intuitive Surgical η οποία μετά την ανακοίνωση των ισχυρών εσόδων και κερδών, έκανε ράλι εως και 18%.

Καλύτερα των εκτιμήσεων ήταν και τα αποτελέσματα της Coca-Cola, όπως και της Philip Morris η οποία αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για τα ετήσια κέρδη για τρίτη φορά αυτό το έτος. Η 3M από την πλευρά της αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψη της για τα κέρδη της για δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο.

Η GE Aerospace επίσης αναβάθμισε την πρόβλεψη της για το σύνολο του έτους, όπως και η Lockheed Martin η οποία αναθεώρησε ανοδικά τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη και τα έσοδα της. Καλά ήταν και τα αποτελέσματα της ΙΒΜ, με την εταιρεία να ξεπερνά για άλλη μια φορά τις προσδοκίες για έσοδα,κέρδη και ελεύθερες ταμειακές ροές και να αναβαθμίζει το guidance για ολόκληρο το έτος.

Αντίθετα η μετοχή της Netflix σημείωσε βουτιά 10% καθώς ανακοίνωσε αποτελέσματα που δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες. Μεγάλη ήταν και η βουτιά της Τexas Instruments, η οποία παρέσυρε όλο τον κλάδο των ημιαγωγών.

Δεδομένου ότι τις επόμενες ώρες και ημέρες θα συνεχιστούν οι ανακοινώσεις από «βαριά» ονόματα της αγοράς όπως η Procter & Gamble, η Intel, η Ford κ.α ενώ από την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι ανακοινώσεις των τεχνολογικών κολοσσών οι οποίες θα είναι καθοριστικές για την τάση, γίνεται κατανοητό ότι η αγορά θα κινείται κυρίως στο momentum των εταιρικών κερδών.

Ακόμα και οι ανησυχίες για τις αμερικανικές περιφερειακές τράπεζες φαίνεται ότι καθοδηγούνται από τα εταιρικά αποτελέσματα.Λαμπρό παράδειγμα η Zions Bancorp, περιφερειακή τράπεζα των ΗΠΑ, η οποία δημοσίευσε αποτελέσματα καλύτερα των εκτιμήσεων, ηρεμώντας τους επενδυτές μετά την ανησυχία που προκάλεσε την προηγούμενη εβδομάδα όταν ανακοίνωσε διαγραφές σε επενδύσεις σε δάνεια.

Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι όσο ο «άγνωστος Χ», ήτοι τα εταιρικά κέρδη, παραμένει σε θετικό πρόσημο, οι αγορές είναι διατεθειμένες να υπερασπιστούν τα επίπεδα τους. Αν όχι, τότε η διόρθωση είναι προ των πυλών.

Αμφίδρομες δυνάμεις με καλές και κακές ειδήσεις στο γήπεδο

Μια χαρακτηριστική επαλήθευση ότι οι αγορές είναι προσανατολισμένες στα εταιρικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου είναι ότι απορρόφησαν με αξιοσημείωτη στωικότητα το γεγονός ότι σε μια απρογραμμάτιστη κίνηση η S&P υποβάθμισε τη Γαλλία σε A+ από AA-, καθώς «η δημοσιονομική εξυγίανση προβλέπεται πιο αργή από ό,τι αναμενόταν». Πρόκειται για την τρίτη υποβάθμιση σε λιγότερο από έναν χρόνο!

Αν και όλοι ελπίζουμε η εξέλιξη αυτή ίσως αποτελέσει για τη γαλλική Εθνοσυνέλευση μια αφύπνιση για νηφαλιότητα και υπευθυνότητα και αναγνωρίζουμε ότι τις τελευταίες ημέρες υπάρχει ένα κλίμα αισιοδοξίας για πολιτική σταθερότητα στη Γαλλία με τη νέα κυβέρνηση, εντούτοις δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ζητούμενο παραμένει η ψήφιση του προϋπολογισμού.

Καλά είναι όμως τα νέα για την Ιταλία, με την DBRS να αναβαθμίζει την ιταλική οικονομία σε A low με σταθερή προοπτική από BBB high με θετική προοπτική, ενώ μεγάλη ώθηση στην αισιοδοξία των επενδυτών έδωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ Lagarde όταν δήλωσε ότι η δημοσιονομική πολιτική θα διαδραματίσει πιο υποστηρικτικό ρόλο τα επόμενα χρόνια, με την Γερμανία να λειτουργεί ως παράγοντας αλλαγής. (σ.σ: Η αλλαγή στο δημοσιονομικό προφίλ της Γερμανίας που προλογίζει η Λαγκάρντ έχει τις ρίζες του στη βουτιά του βιομηχανικού τομέα με πτώση της παραγωγής χάλυβα κατά 12% και της παραγωγής αυτοκινήτων κατά 33% τα τελευταία έξι χρόνια, με μια μικρή παρένθεση την περίοδο του 2022-2023).

Την ευφορία ενόψει της υλοποίησης σχεδίου δημοσιονομικής επέκτασης βιώνει και η Ιαπωνία, καθώς είναι εκ των βασικών επιδιώξεων της S. Takaichi της πρώτης γυναίκας Πρωθυπουργού, αφού υπερψηφίστηκε στην Κάτω Βουλή.

Θετικές ήταν οι ειδήσεις και από την Κίνα, καθώς το ΑΕΠ αυξήθηκε ελαφρώς περισσότερο από το αναμενόμενο το τρίτο τρίμηνο, ενώ η βιομηχανική παραγωγή ήταν επίσης καλύτερη από τις εκτιμήσεις.

Η πιο «ερμαφρόδιτη» όμως είδηση της εβδομάδας έρχεται από το μέτωπο των εμπορικών διαπραγματεύσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε τη Δευτέρα αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με την Κίνα, αναφέροντας ότι περιμένει να καταλήξει σε «μία δίκαιη συμφωνία και εξαιρετική εμπορική συμφωνία» με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ σε ενδεχόμενη συνάντηση τους στο περιθώριο της οικονομικής συνόδου στη Νότια Κορέα την επόμενη εβδομάδα.

Χθες όμως δήλωσε ότι η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κίνας «ίσως δεν πραγματοποιηθεί» ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμού των εξαγωγών προς την Κίνα κρίσιμου αμερικανικού λογισμικού.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ πάντως, Σκοτ Μπέσεντ, εμφανίστηκε αισιόδοξος, αναφέροντας ότι οι επερχόμενες συνομιλίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια ευρύτερη εμπορική συμφωνία που θα αποκλιμακώσει την κρίση στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών.

Αισιόδοξος και ο Διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Κέβιν Χάσετ για « επιτυχή κατάληξη των εμπορικών διαπραγματεύσεων», ενώ εξέφρασε και την εκτίμηση ότι η αναστολή του δημοσίου θα λήξει εντός της εβδομάδας.

Άλλη μια θετική παράμετρος για τις αγορές είναι το γεγονός ότι η Ινδία και οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά στην επίτευξη εμπορικής συμφωνίας, σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η Ουάσινγκτον ενδέχεται να μειώσει τους δασμούς της στις ινδικές εξαγωγές στο 15%-16% από το τρέχον 50%, ενώ το Νέο Δελχί ενδέχεται να συμφωνήσει να μειώσει σταδιακά τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Θετικός παρουσιάστηκε και ο Καναδός πρωθυπουργός Carney για μια πιθανή εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

Όπως γίνεται κατανοητό, δεν αποκλείεται να είμαστε πολύ κοντά στο σημείο μιας αποκλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων, κάτι εξαιρετικά σημαντικό για τις αγορές, αν και με τον Ντόναλτ Τραμπ δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει στο μέλλον νέα επεισόδια.

Όπως κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δομικές προκλήσεις στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και μια επικίνδυνη συζήτηση για αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου . (σ.σ: σχετική ανάλυση μπορείτε να διαβάσετε εδω).

Παρόντες οι «ταύροι» αλλά αφυπνισμένες και οι «αρκούδες»

Μπορεί προς το παρόν οι αγορές να συνεχίζουν να λειτουργούν υπό συνθήκες χρηματιστηριακής ευφορίας κυρίως λόγω των εταιρικών αποτελεσμάτων -τα οποία σημειωτέον τα βοηθάει και η πληθωριστική διόγκωση- όμως το γεγονός ότι η μεταβλητότητα έχει διαχυθεί πλέον σε όλα τα assets, υποδηλώνει ότι ένα σημαντικό μέρος της επενδυτικής κοινότητας είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμο να κατοχυρώσει τα κέρδη του και να μειώσει την έκθεση του στο ρίσκο.

Αν και η επιχειρηματική εμπιστοσύνη είναι σχετικά σταθερή και οι αλυσίδες εφοδιασμού καθώς και η εγχώρια ζήτηση έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να αντισταθμίσουν ένα μεγάλο μέρος του πλήγματος των δασμών, την ίδια στιγμή τα δομικά προβλήματα με αιχμή του δόρατος το υψηλό ιδιωτικό χρέος, το υψηλό δημόσιο χρέος και τον επίμονο πληθωρισμό, παραμένουν.

Ο μεγάλος φόβος είναι ότι η συνεχής στήριξη της κατανάλωσης στον δυτικό κόσμο μέσω της παροχής ολοένα και μεγαλύτερης ρευστότητας και αύξησης των χρεών δεν μπορεί να συνεχιστεί επ’αόριστον. Έαν όμως σταματήσει η τροφοδοσία για την κινητήριο δύναμη της ανάπτυξης των δυτικών οικονομιών, πώς θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από ένα καθοδικό σπιράλ της ύφεσης; Αρκεί το αφήγημα της τέταρτης και πέμπτης βιομηχανικής επανάστασης να δώσει μια έγκαιρη απάντηση σε αυτό το ερώτημα;

