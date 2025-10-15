Τα δύο αγκάθια και ένας άγνωστος Χ για τις αγορές

Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, κατά τη χθεσινή το ομιλία σε εκδήλωση στη Φιλαδέλφεια προσέφερε ένα μεγάλο δώρο στις αγορές: Δήλωσε ότι το τέλος της μακροχρόνιας προσπάθειας της κεντρικής τράπεζας να συρρικνώσει τον ισολογισμό της -ποσοτική σύσφιξη – μπορεί να πλησιάζει τους επόμενους μήνες, καθώς «έχουν αρχίσει να προκύπτουν κάποια σημάδια ότι οι συνθήκες ρευστότητας έχουν αρχίσει να γίνονται πιο σφικτές».

Οι επενδυτές υποδέχτηκαν τις δηλώσεις του Πάουελ με ενθουσιασμό, χωρίς να πολυφιλοσοφήσουν το γεγονός ότι ο ισολογισμός της Fed από το μέγεθος μαμούθ των 9 τρισ. δολ. περίπου το 2022 έχει σμιλευτεί στα 6,6 τρισ. δολάρια, ένα μέγεθος πολύ μεγαλύτερο από τα 4 τρις της περιόδου λίγο πριν την πανδημία.

Ο επενδυτές χθες δεν πολυφιλοσόφησαν ούτε το γεγονός ότι οι σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας επιδεινώνονται και πάλι.

Παρά τον πιο συμβιβαστικό τόνο στις αναρτήσεις του Τραμπ το βράδυ της Κυριακής, τόσο η Ουάσινγκτον, όσο και το Πεκίνο ξεκίνησαν από χθες να χρεώνουν πρόσθετα λιμενικά τέλη στις ναυτιλιακές που μεταφέρουν από παιχνίδια μέχρι αργό πετρέλαιο.

Επιπλέον, ενώ ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, σε συνέντευξή του στο Fox Business Network πρόσφερε μια αχτίδα ελπίδας δηλώνοντας ότι ο Τραμπ και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αναμένεται τελικά να συναντηθούν, την ίδια στιγμή «τέντωσε το σκοινί», κατηγορώντας την Κίνα ότι μέσω της επιβολής ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και κρίσιμων ορυκτών, επιχειρεί να βλάψει την παγκόσμια οικονομία ώστε να μη φανούν οι αδυναμίες της δικής της οικονομίας.

Το δεύτερο «αγκάθι» που απειλεί να τρυπήσει το «ροζ μπαλόνι» της επενδυτικής ψυχολογίας είναι το συνεχιζόμενο γαλλικό αδιέξοδο.

Η εμμονή του Μακρόν να μην «ξεφύγει» το πρωθυπουργικό αξίωμα από τον πολιτικό του χώρο τον οδήγησε στην απόφαση να ορίσει εκ νέου Πρωθυπουργό τον Λεκορνί. Μια απόφαση η οποία δεν ενθουσίασε ούτε καν τους υποστηρικτές του όπως ο Ατάλ και ο Φενό, ενώ την ίδια στιγμή όξυνε τις κατηγορίες περί δημοκρατικού ατοπήματος που έγκειται στην άρνηση του Προέδρου της Γαλλίας να παραχωρήσει την εξουσία και να ορίσει έναν πρωθυπουργό εκτός των τάξεων του.

Ενώ ο Μακρόν κατάφερε να απομονωθεί πλήρως, ο Λεκορνί κάνει μια δεύτερη απόπειρα να παρουσιάσει έναν προϋπολογισμό που θα στοχεύει στη μείωση του ελλείμματος στο 4,7% μέχρι το τέλος του επόμενου έτους και να καταφέρει το κατακερματισμένο σώμα του γαλλικού κοινοβουλίου να τον ψηφίσει.

Ο προϋπολογισμός θα περιλαμβάνει μείωση των δαπανών κατά 31 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω ενός συνδυασμού περικοπών δαπανών και αύξησης των εσόδων. Αναμένεται να περιλαμβάνει ένα φορολογικό μέτρο που θα στοχεύει τις εταιρείες χαρτοφυλακίου που χρησιμοποιούνται από τα υψηλά εισοδήματα και δεν θα προχωρήσει σε αυξήσεις συντάξεων και κοινωνικών παροχών ανάλογα με το επίπεδο του πληθωρισμού.

Προκειμένου να υπάρχουν ελπίδες να περάσει ο προϋπολογισμός, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας πρότεινε χθες από το βήμα της Εθνοσυνέλευσης την αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού του 2023 μέχρι τις προεδρικές εκλογές. Τουτέστιν, δεν θα υπάρξει αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τώρα μέχρι τον Ιανουάριο του 2028.

Επιπλέον, ο Λεκορνί προσπάθησε να ηρεμήσει την αντιπολίτευση δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη για έναν νέο διάλογο σχετικά με το μέλλον του γαλλικού συνταξιοδοτικού συστήματος, αναγνωρίζοντας ότι «μια κοινωνική μεταρρύθμιση, όσο αναγκαία κι αν είναι, μπορεί να προχωρήσει μόνο αν γίνει κατανοητή και θεωρηθεί δίκαιη».

Στην ουσία ο Λεκορνί χθες έκανε ένα μεγάλο άνοιγμα στην αντιπολίτευση, αναγνωρίζοντας ότι η προηγούμενη μεταρρύθμιση είχε προκαλέσει έντονες κοινωνικές αντιδράσεις και αποδεχόμενος την ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτείας και πολιτών.

Υπενθυμίζουμε ότι η αναστολή της μεταρρύθμισης για το συνταξιοδοτικό ήταν ένας από τους όρους που είχε θέσει το Σοσιαλιστικό κόμμα προκειμένου να μην ψηφίσει την πρόταση μομφής σε βάρος της κυβέρνησης Λεκορνί. Ως εκ τούτου, ίσως αποδειχθεί η κίνηση-ματ του Λεκορνί προκειμένου να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός.

Κοινωνικός αναβρασμός και εκτός Γαλλίας

Οι δημοσιονομικές δυσκολίες και ο κοινωνικός αναβρασμός δεν έχουν χτυπήσει μόνο την πόρτα της Γαλλίας.

Χθες μια από τις ειδήσεις που πέρασε στα «ψιλά» γράμματα της αγοράς ήταν η εθνική απεργία στο Βέλγιο από τα εργατικά συνδικάτα κατά των οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης συνασπισμού, υπό τον Φλαμανδό συντηρητικό πρωθυπουργό, Μπαρντ ντε Βέβερ.

Εξαιτίας της απεργίας 48.000 επιβάτες που ταξίδευαν χθες μέσω των αεροδρομίων των Βρυξελλών και Charleroi ταλαιπωρήθηκαν αρκετά, ενώ σοβαρές διαταραχές έχουν υποστεί και οι δημόσιες συγκοινωνίες σε Βρυξέλλες, Φλάνδρα και Βαλονία.

Σύμφωνα με τα συνδικάτα, πάνω από 100.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στους δρόμους των Βρυξελλών κατά των μέτρων λιτότητας της κυβέρνησης συνασπισμού που θέλει να περιορίσει τα επιδόματα ανεργίας σε δύο χρόνια και να εφαρμόσει μια ευρεία μεταρρύθμιση των συντάξεων. Η βελγική κυβέρνηση συνασπισμού δρομολογεί επίσης σημαντικές περικοπές στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, η παρουσίαση του οποίου αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα.

Η βελγική οικονομία μπορεί να μην έχει το μέγεθος της γαλλικής όμως η κατάσταση στο Βέλγιο μας υπογραμμίζει ότι η Γαλλία δεν είναι η μόνη οικονομία με σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα και υψηλό χρέος.

Ο άγνωστος Χ

Το τέταρτο τρίμηνο του 2025 ξεκίνησε δυναμικά, με τις αμερικανικές και ιαπωνικές μετοχές να σημειώνουν νέα υψηλά, ενώ την ίδια στιγμή η τιμή του χρυσού ξεπέρασε τα 4.000 δολάρια για πρώτη φορά και το Bitcoin ξεπέρασε τα 126.000 δολάρια.

Παράλογη ευφορία ή σταθερά θεμελιώδη μεγέθη μας έφεραν ως εδώ; H περίοδος των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου που μόλις άρχισε θα δώσει την απάντηση.

Και όταν λέμε αποτελέσματα, εννοούμε κυρίως εκείνα του τεχνολογικού τομέα.

Η αγορά σε αυτά θα δώσει τη μεγαλύτερη βαρύτητα, δεδομένου ότι οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη ευθύνονται πλέον για το 75%-80% των κερδών του S&P και το 90% των κεφαλαιουχικών δαπανών.

Τα μάτια όλων λοιπόν στις 29 του μήνα και μετά. που «συνωστίζονται» τα αποτελέσματα του τεχνολογικού τομέα με την Nvidia στις 19 Νοεμβρίου στο επίκεντρο όλων, καθώς είναι η εταιρεία σηματωρός του κλάδου, με επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στην OpenAI και έμμεσους δεσμούς με την AMD.

Οι απαιτητικές αποτιμήσεις έχουν βάλει ψηλά τον πήχυ, όπως άλλωστε ήταν υψηλά και για το δεύτερο τρίμηνο, το οποίο απέδειξε την ανθεκτικότητα των εταιρειών .

Να υπενθυμίσουμε ότι το δεύτερο τρίμηνο το 82% των εταιρειών του S&P 500 ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή, με σχεδόν το 60% να αυξάνει τις προβλέψεις του για ολόκληρο το έτος. Μπορεί η αύξηση των κερδών να επιβραδύνθηκε όπως αναμενόταν, αλλά εξακολούθησε να καταφέρνει να ξεπεράσει τις εκτιμήσεις.

Εαν ο κύκλος της τεχνητής νοημοσύνης συνεχίσει να προκαλεί εκπλήξεις προς τα πάνω, οι μετοχές Mag-7 και το υπόλοιπο οικοσύστημα του τεχνολογικού κλάδου θα μπορούσαν να συνεχίσουν να αποδίδουν.

Όπως και να έχει, τα εταιρικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου κρατάνε το κλειδί της τάσης.

*Aποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, καμία διασφάλιση δε δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.

[email protected]