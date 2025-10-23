30+21+16=67% Καρυστιανού+ Τσίπρας+ Σαμαράς

Αυτά μας λένε οι δημοσκόποι, καθώς μετρούν κόμματα που δεν ιδρύθηκαν, αλλά παρ΄όλα αυτά τα μετρούν. Πού βρίσκεται η πανουργία; Δεν τα μετρούν μαζί με όλα τα άλλα κόμματα και έτσι δημιουργούν την παραπάνω ψευδή εικόνα. Το γιατί το κάνουν όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων ενώ γνωρίζουν πως εκτός από αντιδεοντολογικό είναι και ανούσιο, το έχω αναπτύξει από αυτήν εδώ τη στήλη πριν από λίγες μέρες.

Το επαναλαμβάνω, η δύναμή τους θα καταγραφεί όταν μετρηθούν μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα. Μόνον τότε θα φανεί και από ποιους παίρνουν και πόσο επηρεάζουν το συνολικό πολιτικό σκηνικό και ως εκ τούτου μόνον τότε θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα. Εντελώς διαφορετική κατάσταση θα διαμορφωθεί αν η δύναμη του κόμματος Α. Σαμαρά προέλθει από ένα υπολογίσιμο ποσοστό ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας και διαφορετική αν αφήσει άθικτη την επιρροή της και αντλήσει ψήφους από τα μικρότερα κόμματα της Δεξιάς και τους αναποφάσιστους.

Το ίδιο ισχύει και για το κόμμα του Α. Τσίπρα. Εδώ το κρίσιμο ερώτημα είναι τι εισροές θα έχει από το ΠΑΣΟΚ, καθώς το παιχνίδι στην αντιπολίτευση θα αφορά την κατάκτηση της δεύτερης θέσης, πλην δραματικού απροόπτου. Ενώ ο Α. Σαμαράς κάνει μόνος του παιχνίδι, ο Α. Τσίπρας θέλει συμμαχίες και προσχωρήσεις, καθώς ο στόχος του είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Φυσικά, τίποτα από όλα αυτά δεν μπορούν να καταγράψουν οι σημερινές δημοσκοπήσεις για τα δύο υπό δημιουργία κόμματα.

Για την κυρία Καρυστιανού δεν μπορώ να κάνω ανίχνευση προθέσεων. Βλέπω ότι είναι επιφυλακτική και συγκρατημένη ως προς την ίδρυση ενός δικού της κόμματος, καθώς διαισθάνεται τις δυσκολίες του εγχειρήματος και το κυριότερο, γνωρίζει πως θα πέσει στα βαθιά και άγρια νερά της πολιτικής, όπου επιτρέπονται όλα τα χτυπήματα. Εκτιμώ πως αν τελικά πάρει την κρίσιμη απόφαση, θα την ανακοινώσει σε χρόνο πολύ κοντά στις εκλογές, διότι αντιλαμβάνεται πως το κόμμα της δεν έχει τα πολιτικά εφόδια για αγώνα διαρκείας. Εννοείται πως αν συμμετάσχει σε άλλο κόμμα θα το βοηθήσει σημαντικά με την παρουσία της. Θέλουμε - δεν θέλουμε, αποτελεί η κυρία Καρυστιανού μια παίκτρια στο παιχνίδι της πολιτικής.

Για όλους αυτούς τους λόγους είναι πολύ πρόωρο να μιλούμε για το μετεκλογικό τοπίο. Αυτές οι εκλογές, σχεδόν ενάμισι χρόνο πριν τη διεξαγωγή τους, έχουν πολλούς άγνωστους Χ. Και αν συνεκτιμήσουμε και το εντελώς ρευστό διεθνές σκηνικό το οποίο μας επηρεάζει με κάθε τρόπο, αντιλαμβανόμαστε ότι ενδέχεται ο σημερινός πολιτικός χάρτης, ελάχιστη σχέση να έχει με τον προεκλογικό. Ανακατατάξεις, συνεργασίες, νέες δυνάμεις, πιθανόν να διαμορφώσουν μια εικόνα που τώρα δεν μπορούμε να τη φανταστούμε.

Όλα αυτά, αν βέβαια ο πρωθυπουργός δεν αιφνιδιάσει…