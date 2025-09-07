Κυρ. Μητσοτάκης: Θα εξαντλήσουμε την τετραετία - Θα μας πουν οι πολίτες αν θέλουν αυτοδυναμία ή συνεργασίες

Μήνυμα για την εξάντληση της 4ετίας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας την Κυριακή στη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

«Θα εξαντλήσουμε την τετραετία. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027» τόνισε ο πρωθυπουργός σε σχετική ερώτηση, υποστηρίζοντας ότι και στο παρελθόν έχει αποδείξει αυτό που είπε.

Είπε ακόμα ότι τον ενδιαφέρει να υλοποιήσει την ατζέντα των δεσμεύσεων που ανέλαβε το 2023 και επεσήμανε ότι το τι θα γίνει το 2027 θα το αποφασίσουν τότε οι πολίτες με βάση τα δεδομένα του 2027.

«Οι πολίτες θα αποφασίσουν τι θα γίνει το 2027, αν θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση ή κυβερνήσεις συνεργασίας» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.