Για Ουκρανία

Ηχηρό μήνυμα για το ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Ελλάδα να γίνει το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε ερώτημα που έθεσε το Liberal..gr, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου της 89ης ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως η Ελλάδα βρέθηκε μια φορά στο παρελθόν απομονωμένη από την Ευρώπη και κατέστη το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης για λόγους οικονομικούς.

«Δεν πρόκειται επί των δικών μου ημερών να γίνουμε το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης για γεωπολιτικούς λόγους» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Αναλυτικά, η ερώτηση του Liberal προς τον πρωθυπουργό και η απάντηση του κ. Μητσοτάκη

- Με δεδομένες τις (νεότερες) εξελίξεις στην Ουκρανία και τη στάση που τηρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχετε δεχτεί κριτική ότι οδηγήσατε την Ελλάδα σε μία γεωπολιτική ήττα, αποδυναμώνοντας στην πορεία την εθνική ασφάλεια και προκαλώντας βαθιές ρωγμές στις ελληνορωσικές σχέσεις. Τι απαντάτε σε αυτό; Πιστεύετε ότι με την επιλογή της να φερθεί ως «επιτήδειος ουδέτερος» η Τουρκία θα βγει κερδισμένη έναντι της χώρας μας; Μετανιώνετε για τη στάση σας; Μήπως έκανε λάθος η Ελλάδα ή είναι στη σωστή πλευρά της Ιστορίας;

Το πως αποδυναμώνεται η εθνική ασφάλεια σε μια χώρα που έχει ενισχύσει τόσο πολύ τις Ένοπλες Δυνάμεις, δυσκολεύομαι να το αντιληφθώ

Το κύρος της Ελλάδας έχει μεγαλώσει και έχει ενισχυθεί στο εξωτερικό.

H Ελλάδα βρέθηκε μια φορά στο παρελθόν απομονωμένη από την Ευρώπη και κατέστη το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης για λόγους οικονομικούς.

Δεν πρόκειται επί των δικών μου ημερών να γίνουμε το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης για γεωπολιτικούς λόγους.

Για την Ουκρανία μου είναι αδιανόητο να δεχτώ ότι δεν θα υπερασπιστούμε τον αμυνόμενο απέναντι στον επιτιθέμενο. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση της Ουκρανίας.

Στην Ουκρανία η Ελλάδα έχει ένα πρόσθετο ρόλο να ταχθεί στη σωστή πλευρά της Ιστορίας, είναι το τραύμα της Κύπρου.