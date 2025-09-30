Κυρ. Μητσοτάκης: Θα μεταβεί την Τετάρτη στην Κοπεγχάγη για την άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
30/09/2025 • 17:10
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Κοπεγχάγη, όπου την Τετάρτη θα συμμετάσχει στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Την Πέμπτη ο πρωθυπουργός θα λάβει μέρος στην 7η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

