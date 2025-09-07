Κυρ. Μητσοτάκης: Τα μηνύματα σε συμφέροντα, Τουρκία - Τι είπε για εκλογικό νόμο και πρόωρες εκλογές

Μηνύματα σε πολλαπλά μέτωπα, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της Ελλάδας, έστειλε την Κυριακή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη Τύπου με την οποία ολοκλήρωσε την παρουσία του στην 89η ΔΕΘ. Ο ίδιος απέκλεισε το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου, υπογράμμισε πως η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία της και πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027.

Σε ερώτηση που του τέθηκε από το Liberal, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Ελλάδα να γίνει το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης -όπως έγινε στο παρελθόν-, αυτή τη φορά για εκλογικούς λόγους.

Παράλληλα, σημείωσε πως αναφορικά με τη στάση της Ελλάδας για τον πόλεμο στην Ουκρανία πως «μου είναι αδιανόητο να δεχτώ ότι δεν θα υπερασπιστούμε τον αμυνόμενο απέναντι στον επιτιθέμενο. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση της Ουκρανίας».

Εκλογές, συμφέροντα, εκλογικός νόμος και Τσίπρας

Αναλυτικά και απαντώντας στις ερωτήσεις δημοσιογράφων για περίπου 2,5 ώρες, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε για τα σενάρια περί αλλαγής του εκλογικού νόμου πως «δεν έχω καμία πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο».

Πρόσθεσε πως «αυτή τη στιγμή οι εκλογές του 2027 δεν είναι το πρώτο πράγμα στο μυαλό μου, προτεραιότητά μου είναι η υλοποίηση του δικού μας προγράμματος».

Ακόμα, ο πρωθυπουργός σημείωσε πως πιστεύει βαθιά στην πολιτική σταθερότητα των μονοκομματικών κυβερνήσεων, συμπληρώνοντας πως «η ερώτηση για μετεκλογικές συνεργασίες στην παρούσα στιγμή δεν μπορεί να απαντηθεί. Ο ελληνικός λαός θα κάνει την επιλογή».

Είπε ακόμα ότι τον ενδιαφέρει να υλοποιήσει την ατζέντα των δεσμεύσεων που ανέλαβε το 2023 και επεσήμανε ότι το τι θα γίνει το 2027 θα το αποφασίσουν τότε οι πολίτες με βάση τα δεδομένα του 2027.

«Οι πολίτες θα αποφασίσουν τι θα γίνει το 2027, αν θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση ή κυβερνήσεις συνεργασίας» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις και πού θα αναζητήσει συμμαχίες, απάντησε ως εξής: «Η ΝΔ παρά τη φθορά παραμένει η κυρίαρχη δύναμη. Δεν νομίζω αυτό να συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Οι κοινωνικές συμμαχίες που αναζητούμε δεν είναι διαφορετικές από το 2019 και 2023. Υπάρχει σιωπηρή συμμαχία πολιτών.

Να τους πείσουμε ότι αξίζουμε και πάλι την εμπιστοσύνη τους. Δεν με προβληματίζει αυτή τη στιγμή η εκλογική αναμέτρηση του 2027. Πιστεύω στην πολιτική που εφαρμόζουμε. Πιστεύω ότι οι πολίτες διαπιστώνουν ότι η χώρα προοδεύει, επιμένω ότι οι καλύτερες ημέρες είναι μπροστά. Ταμείο θα κάνουμε το 2027».

Μιλώντας για τη ΝΔ, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως δίνει την εικόνα «μιας παράταξης ενωμένης, η οποία σήμερα είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας της πατρίδας μας και η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να εξασφαλίσει την ευημερία των Ελλήνων και να κρατήσει το εθνικό σκάφος ασφαλές σε πολύ δύσκολους καιρούς».

Σε ερώτημα για το πολιτικό comeback του Αλέξη Τσίπρα, ο πρωθυπουργός μίλησε για «κάποια συμφέροντα, κάποια μέσα, κάποιοι επιχειρηματίες που έχουν αναλάβει το ρόλο του χρυσού χορηγού του κ. Τσίπρα».

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε ακόμα και για σενάρια που διακινούν ορισμένοι κύκλοι, απαντώντας σε ερώτηση για το εάν θα δρομολογήσει τον διάδοχο του στη ΝΔ πριν από τις επόμενες επόμενες βουλευτικές εκλογές.

«Θα αστειεύεστε φαντάζομαι» ήταν η απάντηση και είπε ότι δεν ξέρει ποιοι διακινούν αυτά τα σενάρια αλλά αυτό δεν είναι και το θέμα συζήτησης έξω στην κοινωνία. Είπε ότι καταλαβαίνει γιατί κάποια συμφέροντα για δικούς τους λόγους θέλουν να προκαλούν ενδεχομένως υπόνοιες εσωτερικής αναταραχής

«Αν πιστεύετε ότι ένας εκλεγμένος πρωθυπουργός με ισχυρή λαϊκή νομιμοποίηση, του οποίου το κόμμα εξακολουθεί να προηγείται στις δημοσκοπήσεις με κάποια φθορά το αναγνωρίζω αλλά με παραπάνω από δέκα μονάδες από το δεύτερο, θα ξεκινούσε μια τέτοια διαδικασία… Ας είμαστε λίγο σοβαροί κι ας εστιάσουμε στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, αφήνοντας αυτούς που διακινούν αυτά τα σενάρια στη δικιά τους μοναξιά και στη θλίψη που δυστυχώς, θα προκαλέσει η μη επιβεβαίωσή τους», είπε χαρακτηριστικά.

Ελληνοτουρικά, Κύπρος και Λιβύη

Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως η Αθήνα επιδιώκει «τα ήρεμα νερά, αλλά από μια θέση ισχύος και αυτοπεποίθησης χωρίς ποτέ να κάνω εκπτώσεις στα εθνικά συμφέροντα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Και πιστεύω ότι σε σχέση με το πού βρισκόμασταν πριν από έναν χρόνο, πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά στο πεδίο».

«Ο σχεδιασμός της Ελλάδας δεν υπόκειται στην έγκριση της Τουρκίας» τόνισε. «Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το αποδείξαμε και έμπρακτα. Θα εξακολουθώ να συνομιλώ με τον κύριο Ερντογάν να έχω ανοιχτούς διαύλους, να είμαι πολύ ειλικρινής μαζί του ως προς τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν» σημείωσε υπογραμμίζοντας ότι όσο υπάρχει το casus belli δεν θα συμμετάσχει η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE της ΕΕ.

Για το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο ο πρωθυπουργός θέλησε να περιγράψει τη μεγάλη εικόνα ενός σημαντικού έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης που θα ωφελήσει κυρίως την Κύπρο.

Εξήγησε ότι επειδή η Κύπρος είναι ενεργειακά απομονωμένη γι αυτό και επελέγη από την ΕΕ αυτή η προοπτική.

«Πρόθεσή μας είναι το έργο αυτό να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί αλλά προφανώς πρέπει και η Κύπρος να αποδείξει έμπρακτα ότι το έργο αυτό το θέλει».

Ταυτόχρονα θέλησε να επισημάνει ότι η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο δεν είναι το μόνο έργο προτεραιότητας σχετικά με τις διασυνδέσεις και αναφέρθηκε στη διασύνδεση με Κρήτη, Δωδεκάνησα και την Αίγυπτο.

Εκτίμησε ότι σύντομα θα έχουμε καθαρή ορατότητα από την Κύπρο ότι αυτό το έργο το θέλει και το εννοεί και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα επόμενα στάδια.

Επανέλαβε ότι το τουρκολυβικό μνημόνιο είναι ανυπόστατο, άκυρο και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και αυτό, όπως είπε, είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται από όλους εκτός από τα δύο μέρη. «Η Ελλάδα ασκεί την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο πεδίο» είπε σημειώνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε επαφή και με τις δύο πλευρές της Λιβύης.

Δημογραφικό και στήριξη των οικογενειών

Αναφερόμενος στο δημογραφικό σημείωσε τα εξής: «Το δημογραφικό είναι τεράστιο μακροπρόθεσμο πρόβλημα το οποίο δεν αφορά μόνο την πατρίδα μας αλλά όλο τον δυτικό κόσμο.

.Η δική μας εθνική στρατηγική για το δημογραφικό εκτείνεται σε πολλούς άξονες. Επίδομα γέννας. Αυξήσαμε σημαντικά τα vouchers για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Η όλη φορολογική μεταρρύθμιση στηρίζεται στο να δώσουμε μήνυμα στις οικογένειες ότι σας ακούμε. Δεν είναι ποτέ το οικονομικό το κίνητρο για να κάνει κανείς παιδιά αλλά είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Το δημογραφικό έχει πολλές διαστάσεις.

Μη νομίζει κανείς ότι οποιαδήποτε χώρα έχει βρει το μαγικό κουμπί για να λύσει το δημογραφικό. Δεν παραγνωρίζω ότι η οικονομική στήριξη των οικογενειών πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή».

Στεγαστικό

Για στεγαστική κρίση ανέφερε τα εξής: «Το στεγαστικό πρόβλημα στην πατρίδα μας δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια και είναι αποτέλεσμα οικονομίας που αναπτύσσεται γρήγορα. Αυτό που είναι πρόβλημα για τον ενοικιαστή και υποψήφιο αγοραστή , είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη. Να σταθώ ιδιαίτερα στους πολίτες μας που είναι σήμερα στο νοίκι. Εμείς έχουμε παρουσιάσει συγκροτημένο και πλήρες πρόγραμμα που ξεπερνά τα 6 δισ. ευρώ.

Τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 έδωσαν τη δυνατότητα σε 30.000 συμπολίτες μας να αποκτήσουν σπίτι. Δεν είναι αυτή η μόνη λύση. Έχουμε πολλά κλειστά διαμερίσματα.

Φαίνεται ότι ο περιορισμός στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας αποδίδει, είμαι ανοικτός να το επεκτείνω.

Έχουμε ακίνητη περιουσία του δημοσίου. Βλέπουμε ότι σε πολλές περιοχές, τοπικές κοινωνίες, ιδιώτες, προσθέτουν στέγη. Η επιδότηση ενοικίου για τους νέους είναι πολύ σημαντική. Στο εξωτερικό οι φοιτητές συγκατοικούν. Το λέω έχοντας και ο ίδιος συγκατοικήσει. Το λέω και για τους νέους γονείς, ότι πρέπει και καλά το παιδί να μείνει μόνο τους».

Πανεπιστήμια και Εθνικό Απολυτήριο

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πρόταση που παρουσίασε το Σάββατο για το Εθνικό Απολυτήριο, λέγοντας πως «δεν συζητά κανείς αυτή τη στιγμή για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων» και προσθέτοντας πως πρέπει το Λύκειο να αναδειχθεί ως ένας αυτοτελής εκπαιδευτικός πόλος κι αυτή η συζήτηση είναι που έχει ανοίξει.

Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως για τη ΝΔ η θεσμοθέτηση και υλοποίηση των μη-κερδοσκοπικών μη-κρατικών πανεπιστημίων έχει ταυτοτικό χαρακτήρα και αισθάνεται υπερήφανος για το πώς προχωρά η διαδικασία με αυστηρά κριτήρια.

Μίλησε για μεταρρύθμιση με πολύ μεγάλο θετικό αναπτυξιακό πρόσημο και πρόσθεσε ότι και το Χάρβαρντ και το Γιέιλ έχουν έρθει στην Ελλάδα μέσα από συνεργασίες με δημόσια πανεπιστήμια. Επεσήμανε ότι αποδίδει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην εξωστρέφεια των ελληνικών πανεπιστημίων.

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και πρωτογενής τομέας

Αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρωθυπουργός υποστήριξε πως είναι ένα διαχρονικό ζήτημα. «Νομίζω ότι να το επιχειρήσει κανείς, να το χρεώσει μόνο σε μια κυβέρνηση, θα έλεγα αδικεί τα πραγματικά δεδομένα».

«Όμως, εμείς είμαστε η κυβέρνηση και εμείς οφείλουμε να το λύσουμε. Αναλαμβάνω ακέραια την ευθύνη για το γεγονός ότι δεν πετύχαμε την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον τρόπο τον οποίον θα θέλαμε στα έξι χρόνια που κυβερνούμε» σημείωσε.

Σε ερώτηση για το εάν ο ΟΠΕΚΕΠΕ σημαίνει την αποτυχία του επιτελικού κράτους είπε: «Εξακολουθώ να επιμένω ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος διακυβέρνησης εκτός του επιτελικού κράτους. Διότι οτιδήποτε άλλο, εμένα με παραπέμπει σε συνθήκες που από πλευράς χρηστής διοίκησης δεν μπορώ να τις αποδεχτώ».

Επιπλέον, ανέφερε πως κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτών χωρίς να επαναληφθούν προβλήματα του παρελθόντος.

Περιφερειακή ανάπτυξη

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι έχουμε πολλές φορές μιλήσει για τη διπλή σύγκλιση τόσο με την Ευρώπη όσο και τη σύγκλιση των περιφερειών, οι οποίες υπολείπονται σε σχέση με τις περιφέρειες που είναι πιο ανεπτυγμένες.

Είπε ότι γίνεται σπουδαία δουλειά με τα περιφερειακά σχέδια ανασυγκρότησης που αποδίδει καρπούς μαζί με μια λογοδοσία από πλευρά κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης. Ανέφερε χαρακτηριστικά το παράδειγμα της Δυτικής Ελλάδας και άλλες παρεμβάσεις που κάνουν διαφορά στις υποδομές της περιφερειακής οικονομίας.

Ανέφερε ότι ιδιαίτερη σημασία έχει το σύστημα διαχείρισης νερού, οι βιώσιμες καλλιέργειες, η υποστήριξη της κτηνοτροφίας αλλά και ο τουρισμός και μίλησε για νέες ευκαιρίες περιφερειακής ανάπτυξης.

Μίλησε για σημαντική παρέμβαση όσον αφορά εκείνη της μείωσης του ΦΠΑ στα νησιά και σε διευκρινιστική ερώτηση για τον Έβρο είπε ότι υπάρχει ειδικό πλαίσιο με σημαντικά έργα υποδομής που στηρίζουν την τοπική κοινωνία.

Ακρίβεια και συνταξιούχοι

Αναφορικά με τις επικρίσεις που δέχεται η κυβέρνηση για το θέμα της ακρίβειας, ο πρωθυπουργός υποστήριξε πως «οσυσσωρευμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι χαμηλότερος από ό,τι στην Ευρώπη. Τελευταία οι τιμές στα τρόφιμα είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν. Η συζήτηση για την ακρίβεια είναι επίκαιρη και το επίκεντρο όλων των πρωτοβουλιών μας. Να πω για την ενέργεια. Το ηλεκτρικό ρεύμα.

Φέτος η τιμή χονδρικής πολύ μειωμένη σε σχέση με πέρσι. Καθώς θα μπαίνουν περισσότερες ΑΠΕ, οι τιμές θα μειώνονται. Έχω απαίτηση να περνάνε αυτές οι μειώσεις και στη λιανική. Το Σεπτέμβριο είχαμε καλές ενδείξεις. Αν χρειαστεί θα παρέμβουμε. Μη νομίζουμε ότι μπορούμε ως δια μαγίας να επιβάλλουμε τιμές. Όταν έχουμε αυξημένο τουρισμό, θα αυξηθούν για κάποιο διάστημα οι τιμές. Τρόποι ελέγχου της αγοράς υπάρχουν».

Για τα οικονομικά είπε ακόμα πως δεν υποτιμά καθόλου τη δυσφορία του κόσμου γι' αυτό και εξήγγειλε το πρόγραμμα χθες για τη στήριξη των Ελλήνων ως προς το διαθέσιμο εισόδημά τους αλλά και ότι δεν είναι θαυματοποιός και δεν πρόκειται ποτέ να τινάξει την μπάνκα στον αέρα για να ικανοποιήσει προεκλογικές ματαιοδοξίες.

«Δεν πρόκειται να θέσω ποτέ σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, την οποία με τόσο κόπο κατακτήσαμε και για την οποία πρέπει να είμαστε υπερήφανοι» και είναι αυτή που μας επιτρέπει να κάνουμε πράγματα, τόνισε.

Ζούμε σε ένα περιβάλλον πολύ πιο σύνθετο από αυτό που ήταν πριν από πέντε χρόνια. «Κάνουμε το καλύτερο δυνατό, λέμε την αλήθεια, βάζουμε τους εαυτούς μας στη θέση των πολιτών, τους οποίους είμαστε ταγμένοι να υπηρετούμε και από κει και πέρα θα κριθούμε κι εμείς από την κοινωνία όταν έρθει η ώρα στις εκλογές του 2027»

Για τους συνταξιούχους και τα μέτρα που ανακοίνωσε το Σάββατο, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε «Η κατάργηση σε δύο χρόνια της προσωπικής διαφοράς αποτελούσε διαχρονικό αίτημα. Δεν είναι η μόνιμη στήριξη. Να θυμίσω το έκτακτο βοήθημα των 250 ευρώ το οποίο μονιμοποιείται.

Από τις μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος ωφελούνται όλοι. Ξέρω ότι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι τα βγάζουν πέρα δύσκολα και η ακρίβεια, το πρώτο πρόβλημα. Το γεγονός ότι πάνω από 250.000 συνταξιούχοι εργάζονται νόμιμα, έχουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα».

Για την Υγεία και τις αντιδράσεις συνδικαλιστών

Απαντώτας σε ερώτηση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο ίδιος ανέφερε πως «Έχουν επιτευχθεί σημαντικές βελτιώσεις στο ΕΣΥ. Έχουμε τον μεγαλύτερο αριθμό γιατρών και νοσηλευτών που είχαμε ποτέ αλλά θέλουμε και άλλους», υπογραμμίζοντας ότι έχει γίνει μια επανάσταση στα ζητήματα πρόληψης.

Δεν πρόκειται να επιτρέψω σε μια μικρή μερίδα συνδικαλιστών να παρουσιάζει μια διαφορετική μη πραγματική εικόνα, ανέφερε.

«Συμμαχία του ξυλολίου»

Σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε πως «κΚάθε φορά που μιλάω για την τραγωδία σκύβω το κεφάλι και αναλογίζομαι τις ζωές που χάθηκαν, τον πόνο των συγγενών. Ένα τέτοιο ατύχημα να μην ξαναγίνει. Τώρα ξέρουμε με βάση τα τελικά πορίσματα, για τη συμμαχία του ξυλολίου και για αυτούς που με αθλιότητα εργαλειοποίησαν τον πόνο των συγγενών.

Σε αυτό το έργο συμμετείχαν πολλοί. Να κάνουν αυτοκριτική. Αυτοί που φωνάζουν ότι έκλεισε η ανάκριση, αναρωτιέμαι αν θέλουν τη δίκη.

Για Ισραήλ - Παλαιστίνη

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Γάζα τόνισε: «Έχουμε στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. Αυτό δεν μας εμπόδισε να επικρίνουμε αυτό που γίνεται στη Γάζα και να επιμείνουμε στη λύση δύο κρατών. Αυτή είναι η θέση της κυβέρνησης και δημόσια αυτή είναι η τοποθέτησή μας.

Να σταματήσει η αδιανόητη ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα. Η Ελληνική Κυβέρνηση θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης. Το ερώτημα είναι το πότε και το πώς».

Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Σε ερώτηση σχετικά με τη δυνατότητα της 13ωρης απασχόλησης και τον αντίκτυπο στους εργαζόμενους γονείς ο πρωθυπουργός είπε ότι σκοπός της κυβέρνησης είναι να βελτιώσει συνολικά τους μισθούς στη χώρα κι αυτό είναι κάτι που έχει επιτευχθεί σημαντικά.

«Σήμερα υπάρχουν πολλοί νέοι οι οποίοι δουλεύουν δύο δουλειές. Εμείς λέμε ότι μπορεί κανείς να δουλεύει περισσότερες ώρες στον ίδιο εργοδότη, εφόσον το επιλέγει στα πλαίσια μιας αυστηρής νομοθεσίας και να κερδίζει περισσότερα. Διασφαλίζουμε μία επιλογή του εργοδότη και του εργαζόμενου. "Γιατί αυτό είναι αντεργατικό;"», διερωτήθηκε ο πρωθυπουργός.

Υποστήριξε ακόμα ότι νοιάζεται πρωτίστως για τους εργαζόμενους και γι' αυτό θα συνεχίσει να στηρίζει τις πολιτικές ενίσχυσης του εισοδήματός τους.

Η μείωση της ανεργίας είπε ότι είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της πολιτικής της κυβέρνησης γιατί αυξάνει τις επιλογές των εργαζομένων.

Μονή Σινά

Σχετικά με την Μονή Σινά απάντησε ως εξής: «Το εκκλησιαστικό ζήτημα βαίνει προς επίλυση με τη βοήθεια της ελληνικής κυβέρνησης. Φαίνεται να υπάρχει εκτόνωση και καταλαβαίνω ότι και με τη βούληση του αρχιεπισκόπου δρομολογούνται οι διαδικασίες για τη διαδοχή του. Με την Αίγυπτο έχουμε στρατηγική σχέση.

Εργαζόμαστε συστηματικά και δεν νομίζω ότι απέχουμε πολύ να υπογράψουμε συμφωνία που θα υπογραφεί και από τον καινούργιο αρχιεπίσκοπο. Δεν μπορεί να αλλάξει ο ελληνορθόδοξος χαρακτήρας».