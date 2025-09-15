Κυρ. Μητσοτάκης: Συγχαρητήρια στον Γιώργο Κουγιουμτσίδη που έγραψε απόψε ιστορία

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Γιώργο Κουγιουμτσίδη, ο οποίος έγραψε ιστορία για την ελληνική πάλη, κατακτώντας το πρώτο χρυσό μετάλλιο της χώρας μας σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου στα 79 κιλά ελευθέρας, στο Ζάγκρεμπ.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Facebook έγραψε: «Συγχαρητήρια στον Γιώργο Κουγιουμτσίδη που έγραψε απόψε ιστορία, χαρίζοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης. Σε ευχαριστούμε που μας έκανες υπερήφανους!».

Συγχαρητήρια Κυρ. Μητσοτάκη σε Β. Σπανούλη: Όλη η Ελλάδα είναι περήφανη, ανεβάσατε την Εθνική στο βάθρο μετά από 16 χρόνια

Νωρίτερα, τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ, Βασίλη Σπανούλη, προκειμένου να τον συγχαρεί για τη θέση της Ελλάδας στο Eurobasket.

Ο Κυρ. Μητσοτάκης συνεχάρη τον Β. Σπανούλη για τη μεγάλη επιτυχία του ιδίου και των παικτών μας, τονίζοντας πως όλη η Ελλάδα είναι περήφανη για την προσπάθεια τους, που οδήγησε την «επίσημη αγαπημένη» ξανά στο βάθρο μετά από 16 χρόνια.

Συγχαρητήρια Κυρ. Μητσοτάκη στον Καραλή: Σκόρπισε ξανά υπερηφάνεια στην Ελλάδα

Επίσης, τα συγχαρητήρια του στον Εμμανουήλ Καραλή για τη δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο υπογράμμισε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτηση του στα social media.

Αναλυτικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε τα εξής:

«Ο Εμμανουήλ Καραλής με ένα ακόμα τεράστιο άλμα, πέτυχε να μας σηκώσει μαζί του ψηλά! Κατέκτησε, έτσι, αργυρό μετάλλιο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, σκορπίζοντας ξανά υπερηφάνεια σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα. Συγχαρητήρια, Μανόλο! Συνέχισε να κατακτάς τους στόχους που θέτεις. Και κράτα για πάντα εκείνο το χαμόγελό σου, που δίνει σε όλους μας χαρά και αισιοδοξία».

Υπενθυμίζεται πως ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το 7ο μετάλλιο της μέχρι τώρα καριέρας του, έχοντας πανηγυρίσει ένα χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο (Παρίσι), ένα ασημένιο (Ναντζίνγκ) και ένα χάλκινο (Γλασκώβη) σε Παγκόσμια πρωταθλήματα κλειστού στίβου, ένα χρυσό (Άπελντοορν) και ένα ασημένιο (Κωνσταντινούπολη) σε Ευρωπαϊκά κλειστού αλλά και ένα ασημένιο (Ρώμη) σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού.

Σημειώνεται πως το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε (για μια ακόμα φορά) ο Σουηδός Μόντο Ντουμπλάντις, περνώντας τα 6.30 και κάνοντας παγκόσμιο ρεκόρ στο αγώνισμα για 14η φορά στην καριέρα του.