Τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο της Ιαπωνίας εξασφάλισε στο άλμα επί κοντώ ο Εμμανουήλ Καραλής τη Δευτέρα, σε ένα ακόμα εντυπωσιακό επίτευγμα του Έλληνα πρωταθλητή, με άλμα στα 6 μέτρα.

O Καραλής κατέκτησε το 7ο μετάλλιο της μέχρι τώρα καριέρας του, έχοντας πανηγυρίσει ένα χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο (Παρίσι), ένα ασημένιο (Ναντζίνγκ) και ένα χάλκινο (Γλασκώβη) σε Παγκόσμια πρωταθλήματα κλειστού στίβου, ένα χρυσό (Άπελντοορν) και ένα ασημένιο (Κωνσταντινούπολη) σε Ευρωπαϊκά κλειστού αλλά και ένα ασημένιο (Ρώμη) σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού.

Σημειώνεται πως το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε (για μια ακόμα φορά) ο Σουηδός Μόντο Ντουμπλάντις, περνώντας τα 6.30 και κάνοντας παγκόσμιο ρεκόρ στο αγώνισμα για 14η φορά στην καριέρα του.

Ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ ισοφάρισε το προσωπικό του ρεκόρ με άλμα 5,95 μ. και κέρδισε το δεύτερο χάλκινο μετάλλιο του σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.