Κυρ. Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη για την Ουκρανία: Η κατάπαυση του πυρός αποτελεί πρώτη προτεραιότητα
Eurokinissi
Eurokinissi

Κυρ. Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη για την Ουκρανία: Η κατάπαυση του πυρός αποτελεί πρώτη προτεραιότητα

13/08/2025 • 19:10
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/08/2025 • 19:10
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έλαβε μέρος το απόγευμα της Τετάρτης στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών για την Ουκρανία που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Ο πρωθυπουργός στην παρέμβασή του υπογράμμισε τη σημασία του αμερικανικού ρόλου και της διατλαντικής σχέσης, επεσήμανε ότι η κατάπαυση του πυρός αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και οτι έχει μεγάλη σημασία πώς θα αξιοποιηθεί, εφόσον επιτευχθεί. 

Τέλος, ο Πρωθυπουργός τόνισε εμφατικά την πάγια θέση της Ελλάδας, ότι τα σύνορα δεν αλλάζουν δια της βίας και πως μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τα εδάφη της.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Διαβάστε Περισσότερα