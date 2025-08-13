Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι σκοπεύει να επιδιώξει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία στη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή και διαβεβαίωσε ότι δεν θα γίνουν εδαφικές παραχωρήσεις χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου.

Σύμφωνα με ανάλυση του Guardian, η στάση του Τραμπ στη διαδικτυακή διάσκεψη, όπως την αποκάλυψε ο Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας, φάνηκε να καθησυχάζει ορισμένους από τους ηγέτες, οι οποίοι απηύθυναν μια τελευταία συλλογική έκκληση στον απρόβλεπτο πρόεδρο των ΗΠΑ ότι είχε καθήκον να προστατεύσει την κυριαρχία της Ουκρανίας – και την ευρωπαϊκή ασφάλεια – στις συνομιλίες στην Αλάσκα.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες μίλησαν με τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρό του, Τζέι Ντι Βανς, σε μια εσπευσμένα οργανωμένη συνάντηση διάρκειας μίας ώρας, σε μια προσπάθεια να διαμορφώσουν τη διαπραγματευτική στρατηγική του Τραμπ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν αποκλειστεί από τη σύνοδο της Αλάσκας και φοβούνται ότι ο Τραμπ, αποφασισμένος να εκπληρώσει την προεκλογική του υπόσχεση ότι θα μπορούσε εύκολα να τερματίσει την αιματοχυσία στην Ουκρανία, θα κάνει παραχωρήσεις που θα υπονομεύσουν τη μελλοντική κυριαρχία της Ουκρανίας.

Μάλιστα, ένα Ευρωπαίος διπλωμάτης δήλωσε: «Συνολικά η συνάντηση ήταν καθησυχαστική, καθώς τα σημεία μας έγιναν κατανοητά, αλλά το ερώτημα παραμένει εάν ο Τραμπ θα τηρήσει το συμφωνημένο σενάριο όταν βρεθεί στο ίδιο δωμάτιο με τον Πούτιν».

Οι Ευρωπαίοι προσπάθησαν επίσης να αποσπάσουν απτές εγγυήσεις ότι ο Τραμπ ήταν ακόμη έτοιμος να χρησιμοποιήσει, για πρώτη φορά, οικονομικούς μοχλούς πίεσης που θα μπορούσαν να πλήξουν τα ρωσικά έσοδα και να επηρεάσουν την εκτίμηση του Πούτιν για τη διαπραγματευτική του ισχύ.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ήταν προσεκτικοί δημοσίως να χαιρετίσουν τη σύνοδο κορυφής του Τραμπ, αλλά ιδιωτικά φοβούνται ότι ο Τραμπ είναι αποφασισμένος να βελτιώσει τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας και θεωρεί την απώλεια της ουκρανικής κυριαρχίας ως ένα αναγκαίο και αναπόφευκτο τίμημα για να επιτύχει αυτόν τον στόχο, αναφέρει ο Guardian.

Μακρόν: Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση για εδάφη χωρίς την Ουκρανία

Ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή Σύνοδος Κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των Ευρωπαίων ηγετών, σύμφωνα με το CNN.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά την τηλεδιάσκεψη, ο Μακρόν ανέφερε ότι οι ηγέτες υποστήριξαν τις εκκλήσεις για περισσότερες ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου και για την απελευθέρωση των Ουκρανών παιδιών που απήχθησαν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Όπως αναμεταδίδει το Reuters πρόσθεσε επίσης ότι ο Τραμπ διαβεβαίωσε τους Ευρωπαίους ηγέτες πως οποιαδήποτε ζητήματα εδαφών που αφορούν την Ουκρανία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης χωρίς την Ουκρανία, προσθέτοντας: «και αυτή είναι η θέση που υποστηρίζουμε».

Ο Μακρόν σημείωσε ακόμη ότι οι ηγέτες ήταν ξεκάθαροι πως πρέπει να υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ οποιωνδήποτε πιθανών εδαφικών παραχωρήσεων και των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία.

Μερτς: Ο Τραμπ σε μεγάλο βαθμό συμμερίζεται τη θέση της Ευρώπης

Παράλληλα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Φρίντριχ Μερτς παραχώρησαν κοινή συνεντευξη Τύπου.

Δείτε τη συνέντευξη Τύπου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Φρίντριχ Μερτς:

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Guardian, ξεκινώντας την τοποθέτησή του, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, είπε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι αποφασισμένοι να συμβάλουν ώστε η συνάντηση της Παρασκευής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα να στεφθεί με επιτυχία.

«Εμείς οι Ευρωπαίοι, λοιπόν, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να θέσουμε τη σωστή πορεία για αυτή τη συνάντηση», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι ο Ζελένσκι έχει συμμετάσχει καθ’ όλη τη διάρκεια των προετοιμασιών.



Επίσης, ο Μερτς δήλωσε ότι η εκεχειρία πρέπει να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς μια μόνιμη ειρηνευτική διευθέτηση, τονίζοντας την ευρωπαϊκή αρχή ότι «τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία» και υπογραμμίζοντας πως οποιαδήποτε συζήτηση για εδαφικά ζητήματα πρέπει να σχετίζεται με τη γραμμή επαφής.

Επεσήμανε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι θέλουν να πιέσουν για «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία».

Την ίδια ώρα, ο Μερτς ανέφερε ότι ο Τραμπ «σε μεγάλο βαθμό συμμερίζεται» την ευρωπαϊκή θέση και χαρακτήρισε τη συζήτηση «πολύ καλή και εποικοδομητική».

Καταλήγοντας σε αισιόδοξο τόνο ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι «υπάρχει ελπίδα ότι κάτι κινείται. Υπάρχει ελπίδα ότι μπορεί να υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία».

Ζελένσκι: Ό,τι αφορά την Ουκρανία πρέπει να συζητείται με την Ουκρανία

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ξεκαθάρισε πως «ό,τι αφορά την Ουκρανία πρέπει να συζητείται με την Ουκρανία».

Σύμφωνα με τον Guardian, στην αρχική του τοποθέτηση, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τόνισε την ευρωπαϊκή ενότητα και τον «πολύ εντατικό» συντονισμό με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Επισήμανε επίσης ότι «ό,τι αφορά την Ουκρανία πρέπει να συζητείται με την Ουκρανία», εκφράζοντας τη στήριξή του στην ιδέα για μια επόμενη τριμερή σύνοδο με τον Τραμπ και τον Πούτιν.

Επανέλαβε ακόμη ότι πρέπει να ασκηθεί περισσότερη πίεση στη Ρωσία, σημειώνοντας ότι ο Πούτιν «μπλοφάρει» όταν λέει ότι δεν τον νοιάζουν οι κυρώσεις.

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι ο Τραμπ τον διαβεβαίωσε πως θα επικοινωνήσει μαζί του αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν για να του μεταφέρει όσα συζητήθηκαν και ότι, εάν οι στόχοι που τέθηκαν σήμερα δεν επιτευχθούν, θα συζητήσουν τα επόμενα βήματα.

Φον ντερ Λάειν: Κοινό έδαφος ΕΕ, ΗΠΑ και NATO για την Ουκρανία

Την ίδια ώρα, σε δηλώσεις της μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μίλησε για το κοινό έδαφος που «μοιράζονται» η Ευρωπαϊκή Ένωση, το NATO και οι ΗΠΑ αναφορικά με την Ουκρανία.

Σε ανάρτηση της στο X μετά από την τηλεδιάσκεψη, η πρόεδρος της Κομισιόν είπε πως «θα συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε στενά. Κανείς δεν επιθυμεί την ειρήνη περισσότερο από εμάς, μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Together with @POTUS, @ZelenskyyUa and other European leaders, we have had a very good call.



We exchanged on the upcoming bilateral meeting in Alaska.



Today Europe, the US and NATO have strengthened the common ground for Ukraine.



We will remain in close coordination. Nobody…

O Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, τόνισε πως η Ουκρανία πρέπει να έχει αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας για να υπερασπιστεί την εδαφική της ακεραιότητα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Στάρμερ, ο ίδιος ανέφερε στην τηλεδιάσκεψη πως «η υποστήριξη μας προς την Ουκρανία είναι ακλόνητη. Τα διεθνή σύνορδα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη χρήση βίας. Η Ουκρανία πρέπει να έχει έχει αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας για να υπερασπιστεί την εδαφική της ακεραιότητα».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, υποστήριξε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ο Τραμπ και ο Ζελένσκι είναι ενωμένοι στην αποφασιστικότητά τους να θέσουν τέλος στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

«Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο της Ρωσίας», δήλωσε επίσης ο Ρούτε, προσθέτοντας ότι εκτιμά την «ηγεσία και τον στενό συντονισμό με τους συμμάχους» του Προέδρου Τραμπ πριν από τη συνάντησή του με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή.

Great call with @POTUS, @ZelenskyyUA & European leaders ahead of President Trump's meeting with Putin in Alaska. We are united in pushing to end to this terrible war against 🇺🇦 & achieve just and lasting peace. Appreciate @realDonaldTrump leadership & close coordination with…

Στάρμερ: Έτοιμα τα στρατιωτικά σχέδια εφόσον υπάρξει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία

Με τη σειρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε την Τετάρτη ότι η «συμμαχία των προθύμων» χωρών είναι έτοιμη να εφαρμόσει τα στρατιωτικά σχέδια που έχει εκπονήσει για να υποστηρίξει την Ουκρανία σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Σε τηλεφωνική συνομιλία με τη συμμαχία, τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Νταν Βανς, ο Σταρμερ δήλωσε ότι τα στρατιωτικά σχέδια «είναι πλέον έτοιμα, σε μορφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν επιτευχθεί η κατάπαυση του πυρός», ενόψει των συνομιλιών μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι, σε προηγούμενη τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ, είχαν σημειώσει «πραγματική πρόοδο» όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση της ειρήνης.

Axios - Ο Τραμπ είπε στους Ευρωπαίους πως η Ουκρανία θα αναγκαστεί να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε την Τετάρτη πως η Ουκρανία να αναγκαστεί να παραχωρήσει εδάφη προς τη Ρωσία ώστε να λήξει ο πόλεμος που μαίνεται στην ανατολική Ευρώπη εδώ και 3,5 χρόνια.

Το δημοσίευμα του πρακτορείου επικαλείται πληροφορίες από τις επαφές που είχε μέσω τηλεδιάσκεψης ο Τραμπ με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Βρετανίας και τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Τετάρτη, ενόψει και της δια ζώσης συνάντησης που θα έχει την Παρασκευή στην Αλάσκα με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με πηγή με γνώση του θέματος, ο Ζελένσκι είπε στον Τραμπ κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας ότι «ο Πούτιν δεν είναι αξιόπιστος».

Ο Τραμπ είπε στους ηγέτες ότι δεν είναι από την περιοχή και δεν μπορεί να λάβει τελικές αποφάσεις σχετικά με το έδαφος, αλλά πιστεύει ότι θα χρειαστούν ανταλλαγές εδαφών ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. «Ο Τραμπ είπε ότι είναι ο Βλαντιμίρ και ο Βολοντίμιρ που πρέπει να συζητήσουν μεταξύ τους για τα εδάφη, όχι αυτός» ανέφερε η πηγή που επικαλείται το Axios.

Βανς: Η αποστολή του Τραμπ είναι να επαναφέρει την ειρήνη στην Ευρώπη

Από την πλευρά του,ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, απευθυνόμενος σε Αμερικανούς στρατιώτες σε στρατιωτική βάση στην Αγγλία την Τετάρτη, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ του είπε πριν λίγο ότι η αποστολή του είναι να φέρει ξανά την ειρήνη στην Ευρώπη.

«Μόλις μίλησα μαζί του πριν ανέβω στη σκηνή, και μου είπε με απλά λόγια ότι πρόθεσή μας ως διοίκηση είναι να κάνουμε αποστολή μας να φέρουμε ξανά την ειρήνη στην Ευρώπη», είπε ο Βανς.

Οι αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ πριν από την τηλεδιάσκεψη

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Truth Social, τόνισε ότι «κερδίζουμε σε όλα».

Συγκεκριμένα, μιλώντας πριν από την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, ο Τραμπ υπερασπίστηκε την επικείμενη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Μάλιστα, επέκρινε τους δημοσιογράφους που, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ισχυρίζονται ότι «ο Πούτιν έχει ήδη νικήσει».

«Τι είναι αυτό; Κερδίζουμε σε ΟΛΑ. Τα Fake News δουλεύουν υπερωρίες», λέει.

Πρόσθεσε ότι «αν κατάφερνα να πάρω τη Μόσχα και το Λένινγκραντ δωρεάν, ως μέρος της συμφωνίας με τη Ρωσία, τα Fake News θα έλεγαν ότι έκανα κακή συμφωνία!»

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος, πάλι μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, επαίνεσε τη θέση των Ευρωπαίων ηγετών, αναφέροντας ότι είναι «καλή άνθρωποι που θέλουν να γίνει συμφωνία».

Στην καγκελαρία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Παράλληλα, με την φυσική παρουσία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην καγκελαρία και υπό αυστηρότατα μέτρα ασφάλειας πραγματοποιείται ήδη η τηλεδιάσκεψη προετοιμασίας των ευρωπαίων ηγετών πριν από την εικονική σύνοδο που θα ακολουθήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ ενόψει της συνάντησης του τελευταίου με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γίνεται δεκτός από τον Φρίντριχ Μερτς, στον κήπο της καγκελαρίας στο Βερολίνο, για να συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. (Πηγή: John MacDougall/Pool Photo μέσω AP)

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αστυνομία του Βερολίνου ενημερώθηκε μόλις λίγες ώρες πριν από την άφιξη του Ουκρανού Προέδρου και έχει θέσει σε εφαρμογή το ανώτατο επίπεδο μέτρων ασφάλειας. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος του συνδικάτου της αστυνομίας, «όλα όσα είναι διαθέσιμα τίθενται τώρα σε εφαρμογή», ενώ υπάρχουν σοβαρές διακοπές στην κυκλοφορία των μαζικών μέσων μεταφοράς.

Στην καγκελαρία, όπου βρίσκονται ο Φρίντριχ Μερτς και ο Βολοντίμιρ Ζελέσνσκι, έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα προκειμένου να μην είναι εφικτή η υποκλοπή των συνομιλιών.

Στον τέταρτο όροφο του κτιρίου, τον «μυστικό» όροφο, βρίσκεται το κέντρο επιχειρήσεων, ένας χώρος χωρίς παράθυρα, με εγκατεστημένες οθόνες και ειδική τεχνολογία η οποία εγγυάται την ασφάλεια της επικοινωνίας.

Στον χώρο δεν επιτρέπεται καν η παρουσία διερμηνέων και όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μιλήσουν στην αγγλική, ενώ και τα κινητά τηλέφωνα θα μείνουν εκτός της αίθουσας, απενεργοποιημένα και τοποθετημένα σε «κουτί θορύβου», ο οποίος εξουδετερώνει τα μικρόφωνα των συσκευών.