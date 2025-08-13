Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη ΕΕ - ΗΠΑ - Ζελένσκι

Ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή Σύνοδος Κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των Ευρωπαίων ηγετών, σύμφωνα με το CNN.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά την τηλεδιάσκεψη, ο Μακρόν ανέφερε ότι οι ηγέτες υποστήριξαν τις εκκλήσεις για περισσότερες ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου και για την απελευθέρωση των Ουκρανών παιδιών που απήχθησαν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Όπως αναμεταδίδει το Reuters πρόσθεσε επίσης ότι ο Τραμπ διαβεβαίωσε τους Ευρωπαίους ηγέτες πως οποιαδήποτε ζητήματα εδαφών που αφορούν την Ουκρανία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης χωρίς την Ουκρανία, προσθέτοντας: «και αυτή είναι η θέση που υποστηρίζουμε».

Ο Μακρόν σημείωσε ακόμη ότι οι ηγέτες ήταν ξεκάθαροι πως πρέπει να υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ οποιωνδήποτε πιθανών εδαφικών παραχωρήσεων και των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία.

Μερτς: Ο Τραμπ σε μεγάλο βαθμό συμμερίζεται τη θέση της Ευρώπης

Παράλληλα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Φρίντριχ Μερτς παραχωρούν κοινή συνεντευξη Τύπου.

Δείτε τη συνέντευξη Τύπου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Φρίντριχ Μερτς:

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Guardian, ξεκινώντας την τοποθέτησή του, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, είπε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι αποφασισμένοι να συμβάλουν ώστε η συνάντηση της Παρασκευής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα να στεφθεί με επιτυχία.

«Εμείς οι Ευρωπαίοι, λοιπόν, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να θέσουμε τη σωστή πορεία για αυτή τη συνάντηση», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι ο Ζελένσκι έχει συμμετάσχει καθ’ όλη τη διάρκεια των προετοιμασιών.



Επίσης, ο Μερτς δήλωσε ότι η εκεχειρία πρέπει να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς μια μόνιμη ειρηνευτική διευθέτηση, τονίζοντας την ευρωπαϊκή αρχή ότι «τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία» και υπογραμμίζοντας πως οποιαδήποτε συζήτηση για εδαφικά ζητήματα πρέπει να σχετίζεται με τη γραμμή επαφής.

Επεσήμανε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι θέλουν να πιέσουν για «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία».

Την ίδια ώρα, ο Μερτς ανέφερε ότι ο Τραμπ «σε μεγάλο βαθμό συμμερίζεται» την ευρωπαϊκή θέση και χαρακτήρισε τη συζήτηση «πολύ καλή και εποικοδομητική».

Καταλήγοντας σε αισιόδοξο τόνο ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι «υπάρχει ελπίδα ότι κάτι κινείται. Υπάρχει ελπίδα ότι μπορεί να υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία».

Ζελένσκι: Ό,τι αφορά την Ουκρανία πρέπει να συζητείται με την Ουκρανία

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ξεκαθάρισε πως «ό,τι αφορά την Ουκρανία πρέπει να συζητείται με την Ουκρανία».

Σύμφωνα με τον Guardian, αρχική του τοποθέτηση, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τόνισε την ευρωπαϊκή ενότητα και τον «πολύ εντατικό» συντονισμό με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Επισήμανε επίσης ότι «ό,τι αφορά την Ουκρανία πρέπει να συζητείται με την Ουκρανία», εκφράζοντας τη στήριξή του στην ιδέα για μια επόμενη τριμερή σύνοδο με τον Τραμπ και τον Πούτιν.

Επανέλαβε ακόμη ότι πρέπει να ασκηθεί περισσότερη πίεση στη Ρωσία, σημειώνοντας ότι ο Πούτιν «μπλοφάρει» όταν λέει ότι δεν τον νοιάζουν οι κυρώσεις.

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι ο Τραμπ τον διαβεβαίωσε πως θα επικοινωνήσει μαζί του αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν για να του μεταφέρει όσα συζητήθηκαν και ότι, εάν οι στόχοι που τέθηκαν σήμερα δεν επιτευχθούν, θα συζητήσουν τα επόμενα βήματα.

Οι αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ πριν από την τηλεδιάσκεψη

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Truth Social, τόνισε ότι «κερδίζουμε σε όλα».

Συγκεκριμένα, μιλώντας πριν από την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, ο Τραμπ υπερασπίστηκε την επικείμενη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Μάλιστα, επέκρινε τους δημοσιογράφους που, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ισχυρίζονται ότι «ο Πούτιν έχει ήδη νικήσει».

«Τι είναι αυτό; Κερδίζουμε σε ΟΛΑ. Τα Fake News δουλεύουν υπερωρίες», λέει.

Πρόσθεσε ότι «αν κατάφερνα να πάρω τη Μόσχα και το Λένινγκραντ δωρεάν, ως μέρος της συμφωνίας με τη Ρωσία, τα Fake News θα έλεγαν ότι έκανα κακή συμφωνία!»

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος, πάλι μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, επαίνεσε τη θέση των Ευρωπαίων ηγετών, αναφέροντας ότι είναι «καλή άνθρωποι που θέλουν να γίνει συμφωνία».

Στην καγκελαρία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Παράλληλα, με την φυσική παρουσία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην καγκελαρία και υπό αυστηρότατα μέτρα ασφάλειας πραγματοποιείται ήδη η τηλεδιάσκεψη προετοιμασίας των ευρωπαίων ηγετών πριν από την εικονική σύνοδο που θα ακολουθήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ ενόψει της συνάντησης του τελευταίου με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γίνεται δεκτός από τον Φρίντριχ Μερτς, στον κήπο της καγκελαρίας στο Βερολίνο, για να συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. (Πηγή: John MacDougall/Pool Photo μέσω AP)

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αστυνομία του Βερολίνου ενημερώθηκε μόλις λίγες ώρες πριν από την άφιξη του Ουκρανού Προέδρου και έχει θέσει σε εφαρμογή το ανώτατο επίπεδο μέτρων ασφάλειας. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος του συνδικάτου της αστυνομίας, «όλα όσα είναι διαθέσιμα τίθενται τώρα σε εφαρμογή», ενώ υπάρχουν σοβαρές διακοπές στην κυκλοφορία των μαζικών μέσων μεταφοράς.

Στην καγκελαρία, όπου βρίσκονται ο Φρίντριχ Μερτς και ο Βολοντίμιρ Ζελέσνσκι, έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα προκειμένου να μην είναι εφικτή η υποκλοπή των συνομιλιών.

Στον τέταρτο όροφο του κτιρίου, τον «μυστικό» όροφο, βρίσκεται το κέντρο επιχειρήσεων, ένας χώρος χωρίς παράθυρα, με εγκατεστημένες οθόνες και ειδική τεχνολογία η οποία εγγυάται την ασφάλεια της επικοινωνίας.

Στον χώρο δεν επιτρέπεται καν η παρουσία διερμηνέων και όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μιλήσουν στην αγγλική, ενώ και τα κινητά τηλέφωνα θα μείνουν εκτός της αίθουσας, απενεργοποιημένα και τοποθετημένα σε «κουτί θορύβου», ο οποίος εξουδετερώνει τα μικρόφωνα των συσκευών.

NBC: Γιατί η Ευρώπη ανησυχεί τόσο πολύ για τον αποκλεισμό της Ουκρανίας από τις συζητήσεις Τραμπ-Πούτιν

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στην Ευρώπη η επικείμενη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομόλογού του Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία «κλείδωσε» να πραγματοποιηθεί στις 15 Αυγούστου στο Άνκορατζ της Αλάσκας.

Σημειώνεται ότι, η ανησυχία εντείνεται και από τις δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος υπαινίχθηκε πως ενδεχόμενη συμφωνία θα μπορούσε να περιλαμβάνει «ανταλλαγή εδαφών προς όφελος και των δύο πλευρών». Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε αμέσως από τον Ζελένσκι, ο οποίος υπογράμμισε ότι «οι Ουκρανοί δεν θα χαρίσουν τη γη τους στον κατακτητή».

Ο Τραμπ επιμένει ότι η συνάντησή του με τον Πούτιν είναι διερευνητική, για να εκτιμηθεί η προθυμία του Ρώσου ηγέτη για ειρήνη, αλλά οι Ευρωπαίοι ηγέτες φοβούνται ότι ο Τραμπ θα παρασυρθεί σε μια κοινή δήλωση με τη Μόσχα που θα περιλαμβάνει ανεπανόρθωτες παραχωρήσεις πριν από ουσιαστικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

«Ο φόβος είναι ότι, λόγω της επιθυμίας του Τραμπ να καταλήξει σε κάποιου είδους συμφωνία, αυτή θα μπορούσε να είναι πολύ κακή για την Ουκρανία», δήλωσε ο Χάμις ντε Μπρετόν-Γκόρντον, πρώην διοικητής των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο NBC News τη Δευτέρα. «Αυτή φαίνεται να είναι μια συμφωνία μεταξύ ενός γκάνγκστερ και ενός μεγιστάνα των ακινήτων. Αλλά στην πραγματικότητα, οι πραγματικοί εμπλεκόμενοι, που θα έπρεπε να εμπλέκονται, δεν εμπλέκονται».

Αδιάλλακτη η Ρωσία ενόψει της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν: «Δεν έχουν αλλάξει οι θέσεις μας από τον Ιούνιο του 2024»

Ωστόσο, η στάση της Ρωσίας σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία καθορίστηκε από τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν τον Ιούνιο του 2024 και δεν έχει αλλάξει, δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Μόσχας Αλεξέι Φαντέεφ.

Ο Πούτιν είχε αξιώσει τότε την πλήρη απόσυρση της Ουκρανίας από τέσσερις περιφέρειές της, τις οποίες έχει θέσει εν μέρει υπό τον έλεγχό της η Ρωσία και έχει ανακοινώσει την προσάρτησή τους.

Ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών έκρινε εξάλλου «ασήμαντες» τις διαβουλεύσεις που προβλέπεται να έχουν σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης Ευρωπαίοι ηγέτες με τον Αμερικανό πρόεδρο σε μια προσπάθεια να τον πείσουν να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της Ουκρανίας κατά τη συνάντησή του την Παρασκευή με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

«Θεωρούμε τις διαβουλεύσεις, που ζήτησαν οι Ευρωπαίοι, ενέργειες (που είναι) πολιτικά και πρακτικά ασήμαντες. Οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν φραστικά τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσινγκτον και της Μόσχας για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης, αλλά στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση τις σαμποτάρει», σημείωσε ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Κατά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα την Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο πρόεδρος της Ρωσίας θα συζητήσουν «όλα τα συσσωρευμένα ζητήματα» στις διμερείς τους σχέσεις, διευκρίνισε εξάλλου σήμερα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Επίσης, αναφορικά με την απέλαση Ρώσου διπλωμάτη από την Εσθονία, ο Φαντέγιεφ σημείωσε ότι συνιστά εχθρική ενέργεια για την οποία θα υπάρξει απάντηση από τη Μόσχα.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι το Ταλίν απελαύνει Ρώσο διπλωμάτη αναφορικά με παραβιάσεις κυρώσεων και άλλων εγκλημάτων κατά του εσθονικού κράτους.

Τα βασικά σημεία των θέσεων Πούτιν:

Τον Ιούνιο του 2024, ο Ρώσος πρόεδρος περιέγραψε τους όρους της Ρωσίας για κατάπαυση του πυρός και ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία. Αυτή η ομιλία έγινε την παραμονή μιας σημαντικής διεθνούς ειρηνευτικής Συνόδου Κορυφής για την Ουκρανία στην Ελβετία, στην οποία η Ρωσία δεν είχε προσκληθεί.

Εδαφικές Παραχωρήσεις: Η Ρωσία θα συμφωνούσε σε κατάπαυση του πυρός και θα ξεκινούσε διαπραγματεύσεις εάν η Ουκρανία αποσύρει πλήρως τα στρατεύματά της από ολόκληρες τις διοικητικές περιοχές των τεσσάρων περιοχών που η Ρωσία προσάρτησε παράνομα τον Σεπτέμβριο του 2022: Ντόνετσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια. Αυτή η απαίτηση περιλαμβάνει περιοχές που η Ρωσία δεν ελέγχει επί του παρόντος.

ΝΑΤΟ: Η Ουκρανία πρέπει να παραιτηθεί επίσημα από τις φιλοδοξίες της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Ουδετερότητα και Αποστρατικοποίηση: Μια ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Ουκρανίας για ουδέτερο, αδέσμευτο και απαλλαγμένο από πυρηνικά καθεστώς. Ο Πούτιν επανέλαβε επίσης το μακροχρόνιο αίτημά του για «αποστρατικοποίηση και αποναζιστικοποίηση» της Ουκρανίας.

Άρση Κυρώσεων: Όλες οι δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας πρέπει να αρθούν.

Αναγνώριση Προσαρτήσεων: Η Ουκρανία και η διεθνής κοινότητα πρέπει να αναγνωρίσουν την προσάρτηση της Κριμαίας και των τεσσάρων άλλων περιοχών από τη Ρωσία.

Πηγή: Reuters, AFP, ΣΚΑΙ