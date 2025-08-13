Ζελένσκι μετά την τηλεδιάσκεψη κορυφής: Εξήγησα στον Τραμπ ότι ο Πούτιν μπλοφάρει

Την πάγια θέση του πως «ό,τι αφορά στην Ουκρανία πρέπει να συζητείται με την Ουκρανία» επανέλαβε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, μετά την ολοκλήρωση της κρίσιμης τηλεδιάσκεψης για τον πόλεμο,

Συγκεκριμένα, στην αρχική του τοποθέτηση, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τόνισε την ευρωπαϊκή ενότητα και τον «πολύ εντατικό» συντονισμό με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Επισήμανε επίσης ότι «ό,τι αφορά την Ουκρανία πρέπει να συζητείται με την Ουκρανία», εκφράζοντας τη στήριξή του στην ιδέα για μια επόμενη τριμερή σύνοδο με τον Τραμπ και τον Πούτιν.

Επανέλαβε ακόμη ότι πρέπει να ασκηθεί περισσότερη πίεση στη Ρωσία, σημειώνοντας ότι ο Πούτιν «μπλοφάρει» όταν λέει ότι δεν τον νοιάζουν οι κυρώσεις.

Zelensky: "We discussed the situation at the frontline. I told the US President and all our European colleagues that Putin is bluffing." pic.twitter.com/SRcFGajhDt — Visegrád 24 (@visegrad24) August 13, 2025

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι ο Τραμπ τον διαβεβαίωσε πως θα επικοινωνήσει μαζί του αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν για να του μεταφέρει όσα συζητήθηκαν και ότι, εάν οι στόχοι που τέθηκαν σήμερα δεν επιτευχθούν, θα συζητήσουν τα επόμενα βήματα.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν έχει αλλάξει η θέση του σχετικά με την πιθανότητα παραχώρησης της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς, ο Ζελένσκι ήταν κατηγορηματικός: «Η θέση μου δεν έχει αλλάξει, διότι βασίζεται στο Σύνταγμα της Ουκρανίας, και αυτό δεν έχει αλλάξει», σύμφωνα με το CNN.

Συμπλήρωσε ότι οποιαδήποτε συζήτηση για την εδαφική ακεραιότητα της χώρας «δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη βούληση του ουκρανικού λαού και με σεβασμό στο Σύνταγμά μας».

Μερτς: Ο Τραμπ σε μεγάλο βαθμό συμμερίζεται τη θέση της Ευρώπης

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον Guardian, ξεκινώντας την τοποθέτησή του, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, είπε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι αποφασισμένοι να συμβάλουν ώστε η συνάντηση της Παρασκευής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα να στεφθεί με επιτυχία.

«Εμείς οι Ευρωπαίοι, λοιπόν, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να θέσουμε τη σωστή πορεία για αυτή τη συνάντηση», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι ο Ζελένσκι έχει συμμετάσχει καθ’ όλη τη διάρκεια των προετοιμασιών.



Επίσης, ο Μερτς δήλωσε ότι η εκεχειρία πρέπει να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς μια μόνιμη ειρηνευτική διευθέτηση, τονίζοντας την ευρωπαϊκή αρχή ότι «τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία» και υπογραμμίζοντας πως οποιαδήποτε συζήτηση για εδαφικά ζητήματα πρέπει να σχετίζεται με τη γραμμή επαφής.

Επεσήμανε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι θέλουν να πιέσουν για «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία».

Την ίδια ώρα, ο Μερτς ανέφερε ότι ο Τραμπ «σε μεγάλο βαθμό συμμερίζεται» την ευρωπαϊκή θέση και χαρακτήρισε τη συζήτηση «πολύ καλή και εποικοδομητική».

Καταλήγοντας σε αισιόδοξο τόνο ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι «υπάρχει ελπίδα ότι κάτι κινείται. Υπάρχει ελπίδα ότι μπορεί να υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία».

Μακρόν: Η βούληση των ΗΠΑ είναι να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία

Στην ίδια γραμμή και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μετά την τηλεδιάσκεψη που είχαν ο ίδιος μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ, σημείωσε ότι «η βούληση των ΗΠΑ είναι να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία».

«Τα εδαφικά ζητήματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Ουκρανίας δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, θα διαπραγματευτούν μόνο από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος, μιλώντας από την θερινή του κατοικία στο Φορ ντε Μπρεγκανσόν, μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Όπως αναμεταδίδει το Reuters πρόσθεσε επίσης ότι ο Τραμπ διαβεβαίωσε τους Ευρωπαίους ηγέτες πως οποιαδήποτε ζητήματα εδαφών που αφορούν την Ουκρανία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης χωρίς την Ουκρανία, προσθέτοντας: «και αυτή είναι η θέση που υποστηρίζουμε».

Ο Μακρόν σημείωσε ακόμη ότι οι ηγέτες ήταν ξεκάθαροι πως πρέπει να υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ οποιωνδήποτε πιθανών εδαφικών παραχωρήσεων και των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία.

«Δεν υπάρχουν σήμερα στο τραπέζι σοβαρά σχέδια ανταλλαγής εδαφών», πρόσθεσε ο Μακρόν.

Φον ντερ Λάιεν: Ενισχύθηκε το κοινό έδαφος ΕΕ, ΗΠΑ και NATO για την Ουκρανία

Παράλληλα, το κοινό έδαφος που «μοιράζονται» η Ευρωπαϊκή Ένωση, το NATO και οι ΗΠΑ αναφορικά με την Ουκρανία ενισχύθηκε όπως είπε την Τετάρτη η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά από την τηλεδιάσκεψη που είχαν οι ηγέτες της ΕΕ με τον ηγέτη της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Η τηλεδιάσκεψη έγινε ενόψει της κρίσιμης συνόδου κορυφής που θα έχει στις 15 Αυγούστου ο Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογο του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα και καθώς ο πόλεμος της Μόσχας στην Ουκρανία μαίνεται για 3,5 χρόνια.

Together with @POTUS, @ZelenskyyUa and other European leaders, we have had a very good call.



We exchanged on the upcoming bilateral meeting in Alaska.



Today Europe, the US and NATO have strengthened the common ground for Ukraine.



We will remain in close coordination. Nobody… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 13, 2025

Σε ανάρτηση της στο X μετά από την τηλεδιάσκεψη, η πρόεδρος της Κομισιόν είπε πως «θα συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε στενά. Κανείς δεν επιθυμεί την ειρήνη περισσότερο από εμάς, μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, υποστήριξε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ο Τραμπ και ο Ζελένσκι είναι ενωμένοι στην αποφασιστικότητά τους να θέσουν τέλος στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

«Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο της Ρωσίας», δήλωσε επίσης ο Ρούτε, προσθέτοντας ότι εκτιμά την «ηγεσία και τον στενό συντονισμό με τους συμμάχους» του Προέδρου Τραμπ πριν από τη συνάντησή του με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή.

Στάρμερ: Έτοιμα τα στρατιωτικά σχέδια εφόσον υπάρξει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία

Με τη σειρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε την Τετάρτη ότι η «συμμαχία των προθύμων» χωρών είναι έτοιμη να εφαρμόσει τα στρατιωτικά σχέδια που έχει εκπονήσει για να υποστηρίξει την Ουκρανία σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Σε τηλεφωνική συνομιλία με τη συμμαχία, τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Νταν Βανς, ο Σταρμερ δήλωσε ότι τα στρατιωτικά σχέδια «είναι πλέον έτοιμα, σε μορφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν επιτευχθεί η κατάπαυση του πυρός», ενόψει των συνομιλιών μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι, σε προηγούμενη τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ, είχαν σημειώσει «πραγματική πρόοδο» όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση της ειρήνης.