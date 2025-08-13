Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε την Τετάρτη πως η Ουκρανία να αναγκαστεί να παραχωρήσει εδάφη προς τη Ρωσία ώστε να λήξει ο πόλεμος που μαίνεται στην ανατολική Ευρώπη εδώ και 3,5 χρόνια, μετέδωσε το Axios.

Το δημοσίευμα του πρακτορείου επικαλείται πληροφορίες από τις επαφές που είχε μέσω τηλεδιάσκεψης ο Τραμπ με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Βρετανίας και τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Τετάρτη, ενόψει και της δια ζώσης συνάντησης που θα έχει την Παρασκευή στην Αλάσκα με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με πηγή με γνώση του θέματος, ο Ζελένσκι είπε στον Τραμπ κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας ότι «ο Πούτιν δεν είναι αξιόπιστος».

Ο Τραμπ είπε στους ηγέτες ότι δεν είναι από την περιοχή και δεν μπορεί να λάβει τελικές αποφάσεις σχετικά με το έδαφος, αλλά πιστεύει ότι θα χρειαστούν ανταλλαγές εδαφών ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. «Ο Τραμπ είπε ότι είναι ο Βλαντιμίρ και ο Βολοντίμιρ που πρέπει να συζητήσουν μεταξύ τους για τα εδάφη, όχι αυτός» ανέφερε η πηγή που επικαλείται το Axios.

Παράλληλα, το δημοσίευμα πρόσθεσε ότι «ο Τραμπ δήλωσε στους Ευρωπαίους ηγέτες και στον Ζελένσκι ότι οι στόχοι του στην κορυφή της Παρασκευής με τον Πούτιν είναι να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός και να κατανοηθεί καλύτερα εάν είναι δυνατή μια πλήρης ειρηνευτική συμφωνία».