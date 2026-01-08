«Καρφιά» Φαραντούρη κατά ΣΥΡΙΖΑ: Αν ήθελα θεσούλες δεν θα είχα πάει εκεί - Τεράστια η κάμψη του κόμματος στις δημοσκοπήσεις 

Βολές κατά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο Νικόλας Φαραντουρής, στον απόηχο της διαγραφής του ευρωβουλευτή από το κόμμα την Τετάρτη και εν μέσω του «ανοίγματος» του κ. Φαραντουρή στον πολιτικό φορέα της Μαρίας Καρυστιανού.

Μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης στην τηλεόραση του Kontra, ο κ. Φαραντούρης είπε για τη διαγραφή του πως «ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να διαγράψει έναν ευρωβουλευτή επειδή εκφράστηκε θετικά στο ενδεχόμενο να κατέβει στην πολιτική ένας άνθρωπος που διατρανώνει τον αγώνα για το δίκαιο. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι ενόχλησε τον πρόεδρο και κάποια στελέχη του, πιθανόν να ενόχλησαν τα καλά λόγια της κ. Καρυστιανού».

Αφήνοντας ξεκάθαρες αιχμές για την ηγεσία του Σωκράτη Φάμελλου, ο -ανεξάρτητος πλέον- ευρωβουλευτής είπε πως «το να προσπαθεί να ερμηνεύσει κανείς πως έχει μεταλλαχθεί ένα κόμμα που είχε σεβασμό στο κίνημα των πολιτών και πλέον εμφανίζει αναφυλαξία στο ενδεχόμενο ένα κίνημα πολιτών να μετασχηματιστεί σε κόμμα, δεν το ξέρω».

Ο κ. Φαραντούρης πρόσθεσε «η δουλειά μου είναι να εκπροσωπώ την πατρίδα μου, κάποιοι θα πρέπει να διερωτηθούν γιατί αυτή η απομάκρυνση από τον κινηματικό χαρακτήρα έχει οδηγήσει σε τεράστια δημοσκοπική κάμψη που δεν ευθύνονται κάποιοι από εμάς που ιδρώνουμε την φανέλα».

Τονίζοντας ότι δεν θα παραδώσει την έδρα του στο Ευρωκοινοβούλιο, ο ίδιος είπε πως «οι έδρες ανήκουν στους πολίτες που εμπιστεύονται πρόσωπα για να τους εκπροσωπήσουν. Δυστυχώς οι πολίτες έχουν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν αποχώρησα από τον ΣΥΡΙΖΑ, διεγράφην, δεν πήρα την έδρα μου και πήγα σε άλλο κόμμα, όπως κάποιοι άλλοι συνάδελφοί μου προανήγγειλαν προ διμήνου για κόμματα που δεν υπάρχουν».

Υποστήριξε, επίσης, ότι «δεν με ενδιαφέρουν θεσούλες, με ενδιαφέρει να κάνω τη δουλειά μου, είμαι εκλεγμένος βουλευτής μέχρι το 2029 και μπήκα στην πολιτική μετά από 25 χρόνια εργασίας και ακαδημαϊκής καριέρας. Αν έψαχνα για θεσούλες, δεν θα έμπαινα σε ένα κόμμα στο limit down».

Εκφράζοντας, τέλος, τη θλίψη του για τη δημοσκοπική κάμψη του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι είναι «έκθετη η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος και οι κομματικοί ινστρούκτουρες για μια απόφαση που δεν βασίζεται σε κανένα πολιτικό ή νομικό έρεισμα».