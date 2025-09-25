«Καρφιά» Ανδρουλάκη κατά Γερουλάνου, Διαμαντοπούλου και Δούκα: Γίνονται δηλώσεις προς τη λάθος κατεύθυνση

Βολές προς την εσωκομματική αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, και ειδικά για τον Παύλο Γερουλάνο τόνισε ότι «κάποιες δηλώσεις είναι προς τη λάθος κατεύθυνση».

Ειδικότερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης κληθείς να σχολιάσει τις πρόσφατες δηλώσεις του Παύλου Γερουλάνου ότι πρέπει να «κουνήσει η βελόνα» του ΠΑΣΟΚ τους επόμενους δύο μήνες, σχολίασε: «Κάποιες δηλώσεις είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Αντί να έρχομαι εδώ και να κουβεντιάζουμε για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή σε όλους τους τομείς, σε κράτος, δικαιοσύνη, μεταρρυθμίσεις, θέματα αξιοκρατίας, μείωση απευθείας αναθέσεων, υγεία, παιδεία, στέγαση, μιλάμε για αυτά. Η κοινωνία έχει αγωνίες και η αγωνία της κοινωνίας είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Πρέπει να υπάρξει κόμμα που το υπηρετεί».

Το μήνυμα σε Διαμαντοπούλου

Για τις δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου, για τις οποίες πάντως είπε πως έγινε κοπτοραπτική», σχολίασε ότι το ΠΑΣΟΚ «δεν πρέπει να γίνει Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου», ζήτησε σεβασμό στις οικογένειες των θυμάτων στα Τέμπη. «57 άνθρωποι χάθηκαν, 57 οικογένειες θρηνούν, σεβασμό σε όλους τους συγγενείς των θυμάτων. Πρέπει να έχουμε σεβασμό γιατί οι άνθρωποι περνάνε μία πολύ περιπέτεια στη ζωή τους» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Έχουν απαντηθεί αυτά που λέει ο Δούκας»

Αναφορικά με τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα, ο οποίος ζήτησε να γίνει συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που θα αποκλείσει το ενδεχόμενος συγκυβέρνησης με ΝΔ, ο πρόεδρος του κόμματος τόνισε: «Είναι ένα ερώτημα που έχει απαντηθεί, δεν τίθεται τέτοιο σενάριο. Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν στόχο, η ΝΔ να γίνει αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση».

Συνεχίζοντας, απαντώντας στις δηλώσεις των κεντρικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ, επισήμανε ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε στη ΔΕΘ οφείλεται στη «δουλειά εκατοντάδων ανθρώπων που εργάστηκαν όλο το καλοκαίρι σε 34 τομείς πολιτικής. Αυτοί οι άνθρωποι έφυγαν από τη ΔΕΘ πολύ χαρούμενοι γιατί πήραν ένα κλίμα ότι ο λαός είδε μία άλλη πρόταση διακυβέρνησης. Να σεβαστούμε αυτούς τους ανθρώπους».