Α. Διαμαντοπούλου: Έγινε κοπτοραπτική στις δηλώσεις μου για Καρυστιανού και Κωνσταντοπούλου

Για τις αναφορές της στη Μαρία Καρυστιανού και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στην κομματική συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ αλλά και τις διατυπώσεις που χρησιμοποίησε, μίλησε η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, στα Παραπολιτικά FM, τονίζοντας ότι έγινε κοπτοραπτική στις δηλώσεις της.

Υπενθυμίζεται ότι όπως αποκάλυψε το Big Mouth του powergame.gr, η κ. Διαμαντοπούλου, μιλώντας στην κομματική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ είπε για τα Τέμπη: «δεν πρέπει να γίνουμε παρακολούθημα της Καρυστιανού ή της Κωνσταντοπούλου».

Αρχικά, κληθείσα να σχολιάσει την επίθεση που δέχεται για τις αναφορές που έκανε στην κα Καρυστιανού και την κα Κωνσταντοπούλου, δήλωσε ότι «όπως όλοι οι Έλληνες και εγώ σέβομαι βαθιά και τον πόνο της κας Καρυστιανού και τον αγώνα που δίνει για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, σε αυτό το θέμα δεν υπάρχουν λιγότερο και περισσότερο ευαίσθητοι Έλληνες και πολίτες.

Σε αυτό το θέμα παραμένουμε σχεδόν όλοι ενωμένοι δίπλα της σε αυτή την τιτάνια προσπάθεια και στη Βουλή και στους θεσμούς και παντού. Πάω τώρα στο πολιτικό κομμάτι. Η κα Καρυστιανού ηγείται μιας προσπάθειας μια κίνηση διαμαρτυρίας για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη αυτό που είπα εγώ έξι μέρες πριν είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα κοινοβουλευτικό, έχει ένα θεσμικό ρόλο για μαχητική αντιπολίτευση και έχει ως στόχο τη διακυβέρνηση, δεν μπορεί λοιπόν και δεν πρέπει να γίνει κόμμα διαμαρτυρίας».

Ενώ σημείωσε: «Η ομιλία μου αυτή έγινε πριν από έξι ημέρες, κανένα πρόβλημα δεν είχε υπάρξει για μέρες, χθες ξαφνικά την ίδια ώρα παρουσιάζεται απόκομμα με κοπτοραπτική και με ίδιο τίτλο σε πάρα πολλά site. Το ίδιο γίνεται με την ομιλία του κ. Γερουλάνου επίσης πέντε μέρες πριν στην Πέλλα και επαναφέρεται στη συζήτηση οι δηλώσεις του κ. Δούκα πριν από δέκα μέρες.»

«Όλα αυτά γίνονται ένα πακέτο και αντί η συζήτηση να γίνεται στο τεράστιο ζήτημα που ήταν εχθές η εξωτερική πολιτική και το θέατρο που παίζεται στο κοινοβούλιο έρχεται όλη η συζήτηση το ΠΑΣΟΚ και αρχίζει η γνωστή φιλοσοφία αν το ΠΑΣΟΚ αντέχει ή δεν αντέχει, τα εσωτερικά του προβλήματα κ.ο.κ.».

«Όπως όλοι οι Έλληνες, και εγώ, ως πολίτης και ως μητέρα, σέβομαι βαθιά και τον πόνο της κ. Καρυστιανού και τον αγώνα που δίνει για την αλήθεια και την δικαιοσύνη. Σε αυτό το θέμα δεν υπάρχουν περισσότερο ή λιγότερο ευαίσθητοι Έλληνες και πολίτες. Και σ’ αυτό το θέμα παραμένουμε σχεδόν όλοι ενωμένοι δίπλα της, σε αυτήν την τιτάνια προσπάθεια. Και στην Βουλή και στις πλατείες και στους θεσμούς και παντού», ανέφερε.

Ερωτηθείσα αν αποκλείει το ενδεχόμενο να προέρχεται όλη αυτή η αναταραχή μέσα από το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε: «Το αποκλείω τελείως» και ερωτηθείσα αν συμφωνεί με τις απόψεις του κ. Γερουλάνου σημείωσε ότι: «Έχουμε ένα πρόβλημα με τις δημοσκοπήσεις και πρέπει να πάμε καλύτερα και πρέπει να πάμε γρήγορα αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού που είπε και για να το κάνουμε πρέπει να παλέψουμε όλοι και να δουλέψουμε επί της ουσίας, επί του προγράμματος».

Στη συνέχεια, ερωτηθείσα που αποδίδει την αδυναμία να προωθήσουν τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ και αν εκτιμά ότι είναι υπονόμευση του αρχηγού του, εξήγησε: «Δεν βλέπω υπονόμευση βλέπω μια συνολική ανάγκη που έχουμε να κινηθούμε σε πολύ σταθερή γραμμή όσον αφορά το περιεχόμενο της πρότασης του ΠΑΣΟΚ. Χρειάζεται μια ομοβροντία και μια δυνατότητα και επικοινωνία να μπαίνει στην ουσία των θεμάτων και των ζητημάτων»,