«Καρφί» Π. Μαρινάκη για το βιβλίο Τσίπρα: Πείστηκα ότι είναι αυτός ο συγγραφέας γιατί γράφει για τη Ρίγα της... Εσθονίας

Ένα λάθος στη γεωγραφία που εντόπισε ο Παύλος Μαρινάκης στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα ήταν αυτό που τον έπεισε πως συγγραφέας της «Ιθάκης» είναι ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός, σχολίασε δηκτικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Ζητώ συγγνώμη από τον Αλέξη Τσίπρα για κάτι. Ήμουν από αυτούς που είχα πιστέψει ότι μπορεί να υπάρχει σκιώδης συγγραφέας στο βιβλίο του. Βλέπω τη σελίδα 212 και την αναφορά στη "Ρίγα της Εσθονίας" που δεν υπάρχει. Είναι η Λέσβος και η Μυτιλήνη του εξωτερικού. Κατάλαβα από τις γνώσεις της γεωγραφίας ότι ο συγγραφές είναι ο Αλέξης Τσίπρας» είπε στο ΟΡΕΝ ο κ. Μαρινάκης αναφερόμενος στα όσα είχε πει ο πρώην πρωθυπουργός σε επίσκεψή του στο νησί του ανατολικού Αιγαίου τον Νοέμβριο του 2015.

Rebranding στις γνώσεις γεωγραφίας γίνεται; pic.twitter.com/CEVvXc7z6i — Ομάδα Αλήθειας (@omadaalithias) November 25, 2025

«Γράφει ο κ. Τσίπρας ότι "το άτυπο Eurogroup στη Ρίγα της Εσθονίας στις 24 Απριλίου ήταν σημείο καμπής"» διάβασε την επίμαχη φράση ο κ. Μαρινάκης.

«Έτσι για να αντιληφθούμε τον πραγματικό συγγραφέα» κατέληξε χαμογελώντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Εδώ δεν βλέπουμε παραδοχές. Εδώ κύριος Τσίπρας υπερασπίστηκε μέχρι και το δημοψήφισμα. Δηλαδή μια περίοδο που η χώρα μας, εκεί που πήγε να βγει στο ξέφωτο, φορτώθηκε πάνω από 100 δισ. 120 δις. Στη συνέχεια, εξαιτίας αυτών των επιλογών. 30 φόρους. Να σας πω κάτι; Τώρα; Μην μιλάμε μόνο για αυτά τα οποία είναι θέσφατα, γιατί τα τα είδε ο κόσμος. Ποτέ ξανά άνθρωπος έχει παραδεχθεί, παραδέχτηκε ουσιαστικά τη σκευωρία Νοβάρτις, τη στοχοποίηση των πολιτικών του αντιπάλων. Βαρύτατο πολιτικό και όχι μόνο ατόπημα».

Επιπλέον, στέκεται στα αποσπάσματα του βιβλίου, όπου μεταξύ άλλων ο κύριος Τσίπρας αναφέρεται στις επιλογές που έκανε ως, παραδείγματος χάριν του κυρίου Βαρουφάκη ή της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

«Γιατί οι πολίτες να πιστέψουν έναν πολιτικό που, όπως λέει, έκανε κάποια λάθη στην πρώτη του θητεία ότι στη δεύτερη δεν θα κάνει τα ίδια λάθη», τόνισε χαρακτηριστικά κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος μεταξύ άλλων επισήμανε πως η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και η Νέα Δημοκρατία πιστεύει σε αυτοδύναμες κυβερνήσεις.

Ερωτηθείς για το αν θα συνεργαζόταν με άλλα κόμματα στις εκλογές του 2027, έβγαλε έξω από το τραπέζι τον ΣΥΡΙΖΑ και για το ΠΑΣΟΚ απάντησε: «Ποιο ΠΑΣΟΚ είναι το ερώτημα; Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη συνυπέγραψε πρόταση δυσπιστίας με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και την θεωρία συγκάλυψης για την τραγωδία των Τεμπών η οποία κατέρρευσε».

Ακόμη ο κ. Μαρινάκης έδωσε απαντήσεις και για το αγροτικό, ενώ ζήτησε από τους αγρότες να δουν τα όσα έχει κάνει η κυβέρνηση και να να τα βάλουν όλα μαζί στο ζύγι.

Τέλος, περιέγραψε όλες τις παρεμβάσεις που γίνονται υπέρ των αγροτών, ενώ στάθηκε και στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει αυξήσει κανέναν φόρο.