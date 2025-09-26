«Καμπανάκι» Γερουλάνου για το ΠΑΣΟΚ: Το περιθώριο δύο μηνών για τη στρατηγική του κόμματος

Ο Παύλος Γερουλάνος έριξε νέο «λάδι στη φωτιά» των εσωκομματικών αντιδράσεων στο ΠΑΣΟΚ, στο «φόντο» των πρόσφατων δηλώσεων που έκανε η Άννα Διαμαντοπούλου για την πορεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σε συνέντευξη του στο Action 24, ο βουλευτής του κόμματος απάντησε σε ερωτήματα για την πορεία του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας -μεταξύ άλλων- πως «τα πολιτικά στελέχη κρίνονται για αυτά που πράττουν [...] Δεν μπορεί να σιωπά κανένα στέλεχος. Η δουλειά μας να βγούμε έξω και να παλέψουμε για το κόμμα μας. Αυτό θα κάνουμε. Απλά εάν δεν έχουν συμβεί ορισμένα πράγματα στο χρονικό περιθώριο που θέτουμε, αν δεν συγκληθούν τα όργανα, αν δεν προχωρήσουμε σε ένα συνέδριο ουσίας, τότε θα πρέπει να δούμε τη στρατηγική μας ξανά».

Μιλώντας για το επερχόμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γερουλάνος ανέφερε πως αυτό θα πρέπει να είναι συνέδριο ουσίας, σημειώνοντας παράλληλα πως θα πρέπει να μπουν τα σωστά άτομα στις σωστές θέσεις στην ηγετική ομάδα του κόμματος.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε το Πολιτικό Κέντρο που είναι καθαρά συμβουλευτικό όργανο, φαντάζομαι θα υπάρξει και ένα νέο Πολιτικό συμβούλιο, όργανα που θα είναι ετοιμοπόλεμα για τις εκλογές και από εκεί θα αναδειχθούν στελέχη που ο πρόεδρος θα επιλέξει», είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ακόμα πως ο βουλευτής του κόμματος υποστήριξε πως δεν μπαίνει θέμα αμφισβήτησης του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

«Ακριβώς επειδή είναι μια ώριμη πολιτική περίοδος, οφείλουν τα στελέχη να εκφράζουν τις απόψεις ή τις αγωνίες τους. Πάντα υπάρχει ένα υπονοούμενο, ότι επειδή κάποιος κάνει μια κριτική, σημαίνει και αμφισβήτηση αρχηγού. Δεν συζητείται αμφισβήτηση αρχηγού στο ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει κάποια γενικευμένη αμφισβήτηση, ή συντονισμένη δράση στελεχών, καθόλου. Αυτό που υπάρχει είναι βούληση στελεχών να προχωρήσουν τα πράγματα μπροστά» ανέφερε ο κ. Γερουλάνος.