ΕΥ ΖΗΝ: Η ολιστική τουριστική εμπειρία που ενώνει τρεις Περιφέρειες της Β. Ελλάδας μέσα από πέντε διαδρομές

Ένα τολμηρό βήμα προς τον επαναπροσδιορισμό της τουριστικής της ταυτότητας κάνει η Βόρεια Ελλάδα με το έργο «Δράσεις τουριστικής ανάδειξης και αξιοποίησης – ΕΥ ΖΗΝ», μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης) / Τμήμα Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Περιφερειακής Ανάπτυξης το οποίο συμμετείχε ως φορέας υλοποίησης του Υποέργου «Δράσεις Τουριστικής Προβολής και Ανάδειξης», ενώ τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου ανέλαβε η σύμβουλος τουριστικού μάρκετινγκ Σοφία Μπουρνατζή.

Πρόκειται για μια ολιστική πρόταση που φιλοδοξεί να αναδείξει τις τρεις Περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας – Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη και Δυτική Μακεδονία – σε έναν ενιαίο, διεθνώς αναγνωρίσιμο προορισμό.

